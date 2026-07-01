Gabriel Magalhães x Haaland: rivalidade de Arsenal e Manchester City ganha capítulo em Brasil x Noruega na Copa

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Os dois se acostumaram a protagonizar embates nos confrontos entre Arsenal e City e agora levarão essa disputa para o principal palco do futebol

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Brasil e Noruega se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Além da vaga nas quartas, o confronto coloca frente a frente dois personagens que construíram uma das rivalidades mais intensas do futebol inglês nos últimos anos: Gabriel Magalhães e Erling Haaland.

Os dois se acostumaram a protagonizar embates acirrados nos confrontos entre Arsenal e Manchester City e agora levarão essa disputa para o principal palco do futebol mundial. De um lado, o zagueiro brasileiro terá a missão de frear um dos atacantes mais decisivos do planeta. Do outro, Haaland tenta ampliar sua impressionante marca na competição.

Rivalidade começou na Premier League

A tensão entre os dois ganhou força em março de 2024, em um empate sem gols entre Arsenal e Manchester City. As discussões em campo foram tão intensas que precisaram de intervenção de integrantes das comissões técnicas.

Meses depois, em setembro de 2024, a rivalidade ganhou novo capítulo. Após o empate em 2 a 2 entre as equipes, Haaland arremessou a bola na nuca de Gabriel Magalhães enquanto o brasileiro lamentava um gol sofrido nos acréscimos. O episódio gerou grande repercussão na Inglaterra.

A resposta veio em fevereiro de 2025. Na goleada do Arsenal por 5 a 1, Gabriel marcou um dos gols, comemorou diante de Haaland e protagonizou novas provocações. Em abril deste ano, os dois voltaram a se desentender em mais um encontro entre City e Arsenal, recebendo cartões amarelos após uma discussão.

Os números do duelo entre Gabriel e Haaland

Ao longo da carreira, Gabriel Magalhães e Erling Haaland já estiveram frente a frente em 11 partidas oficiais.

Vitórias de Haaland: 5

5 Vitórias de Gabriel Magalhães: 3

3 Empates: 3

3 Jogos em que Haaland passou em branco: 5

Os números mostram o equilíbrio da disputa. Embora seja um dos atacantes mais letais do futebol mundial, Haaland encontrou dificuldades em diversos momentos diante do defensor brasileiro.

Haaland chega embalado para enfrentar o Brasil

A Noruega voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência e chega às oitavas em alta. A classificação foi conquistada após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, com mais um gol decisivo de Haaland.

O camisa 9 soma cinco gols em apenas três partidas nesta Copa do Mundo e divide a vice-artilharia do torneio com Harry Kane. Além disso, é o maior goleador da história da seleção norueguesa, com 53 gols em 60 jogos internacionais.

Para o Brasil, a missão de Gabriel Magalhães ganha ainda mais importância porque a Seleção tentará quebrar um tabu histórico. A Noruega é a única seleção do mundo que nunca perdeu para o Brasil, acumulando duas vitórias e dois empates em quatro confrontos.

Brasil tenta quebrar tabu e avançar às quartas

A equipe de Carlo Ancelotti chega às oitavas após derrotar o Japão por 2 a 1, de virada, em Houston. Agora, terá pela frente um adversário que reúne confiança, força física e um dos atacantes mais decisivos da atualidade.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade, a vaga nas quartas de final será definida nas cobranças de pênaltis.

O duelo entre Brasil e Noruega promete colocar novamente frente a frente duas figuras que transformaram seus encontros na Inglaterra em partidas carregadas de competitividade. Desta vez, porém, a rivalidade valerá um lugar entre os oito melhores times da Copa do Mundo de 2026.