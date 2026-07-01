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Espanha x Áustria ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa do Mundo 2026

La Roja tenta confirmar o favoritismo diante dos austríacos em duelo eliminatório que vale vaga nas oitavas de final; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 01/07/2026 às 14:27 | Atualizado em 01/07/2026 às 14:32
Lamine Yamal &eacute; o craque da Espanha
Lamine Yamal é o craque da Espanha - Reprodução/X/@SEFutbol

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A fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 segue reservando emoções e resultados inesperados. O início do mata-mata mostrou que o favoritismo nem sempre é suficiente para garantir a classificação.

A principal surpresa até aqui foi protagonizada pelo Paraguai, que eliminou a tetracampeã mundial Alemanha nos pênaltis, em uma das maiores zebras do torneio. O resultado entrou para a história por representar a primeira vez que os alemães perderam uma disputa por penalidades em Copas do Mundo.

Neste cenário de imprevisibilidade, Espanha e Áustria entram em campo nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia, pelos 16 avos de final do Mundial.

A La Roja aparece como favorita para avançar às oitavas de final, com estimativa de 75% de chances de classificação. No entanto, os recentes acontecimentos da competição reforçam que qualquer descuido pode ser decisivo em jogos eliminatórios.

Como chegam as seleções para o confronto

A seleção espanhola chega ao mata-mata na liderança do Grupo H e ainda invicta na competição. A campanha foi construída com um empate sem gols diante de Cabo Verde, uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai e uma goleada por 4 a 0 contra a Arábia Saudita.

Além da invencibilidade, a equipe comandada por Luis de la Fuente chama atenção pela consistência defensiva. Os espanhóis ainda não sofreram gols nesta edição da Copa do Mundo e mantêm seu estilo baseado no controle da posse de bola e na troca de passes.

A principal esperança ofensiva segue sendo o jovem Lamine Yamal, um dos destaques da seleção e peça importante para furar sistemas defensivos mais fechados.

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A Áustria garantiu a classificação na segunda colocação do Grupo J, com quatro pontos. Os austríacos perderam para a Argentina por 2 a 0, venceram a Jordânia por 3 a 1 e empataram em um movimentado 3 a 3 diante da Argélia.

A equipe de Ralf Rangnick chega embalada por uma campanha que já representa um marco histórico, já que a Áustria não alcançava uma fase de mata-mata de Copa do Mundo desde 1982. O experiente atacante Marko Arnautovic é uma das principais referências do time.

Onde assistir Espanha x Áustria ao vivo

O confronto entre Espanha e Áustria terá transmissão em diferentes plataformas para o torcedor brasileiro. A partida será exibida na TV Globo e no SBT, além dos canais fechados SporTV e N Sports. Pela internet, o duelo também estará disponível na CazéTV, no Globoplay e na GeTV.

  • TV aberta: TV Globo e SBT
  • TV fechada: SporTV e N Sports
  • Streaming e internet: CazéTV, Globoplay e GeTV

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Possíveis escalações das equipes

Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)

  • Unai Simón; Pedro Porro (ou Marcos Llorente), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo (ou Mikel Merino); Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Álex Baena.
  • Desfalques: Nico Williams (lesão muscular) e Yéremy Pino (dúvida por dores no ombro).

Áustria (Técnico: Ralf Rangnick)

  • Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene; Xaver Schlager e Nicolas Seiwald; Konrad Laimer, Romano Schmid e Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

Retrospecto e bastidores do duelo

O confronto também carrega um componente histórico. Parte da imprensa espanhola trata a partida como uma espécie de revanche pela derrota por 2 a 1 para a Áustria na Copa do Mundo de 1978, resultado que contribuiu para a eliminação precoce da Espanha naquele torneio.

No retrospecto recente, porém, a vantagem é amplamente favorável à seleção espanhola, que dominou os confrontos disputados neste século e chega ao mata-mata tentando confirmar o favoritismo diante de uma das equipes mais combativas desta edição do Mundial.

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
  • Assistente 1: Mahbod Beigi (Suécia)
  • Assistente 2: Andreas Soderkvist (Suécia)
  • Quarto árbitro: Dahane Beida

Ficha técnica da partida

  • Competição: Copa do Mundo de 2026 – Segunda fase (16 avos de final)
  • Local: SoFi Stadium, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos
  • Data: 02/07/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, CazéTV, Globoplay e GeTV

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