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Copa do Mundo 2026: Veja a tabela de jogos desta quinta-feira (02/07)

Os holofotes de mais um dia de jogos estarão focados nas seleções de Portugal, de Cristiano Ronaldo, e também da Espanha, com a talentosa geração

Por Davi Saboya Publicado em 01/07/2026 às 16:44 | Atualizado em 01/07/2026 às 16:44
Lance de Cristiano Ronaldo na estreia de Portugal na Copa do Mundo 2026
Lance de Cristiano Ronaldo na estreia de Portugal na Copa do Mundo 2026 - PEDRO PAULO DIAZ/ESTADÃO CONTEÚDO

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A Copa do Mundo de 2026 reserva grandes emoções para esta quinta-feira, 2 de julho, com a continuação da fase de 16 avos. O dia será marcado por duelos europeus de peso e um confronto intercontinental que promete agitar a madrugada dos torcedores.

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A bola começa a rolar a partir das 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, onde a Espanha enfrenta a Áustria.

Os espanhóis entram em campo tentando impor seu tradicional jogo de posse de bola, enquanto a organizada seleção austríaca aposta na forte marcação e na transição rápida para tentar surpreender a Fúria e carimbar a vaga na próxima fase.

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Mais tarde, às 20h, o espetáculo se desloca para o Canadá, mais precisamente no BMO Field, em Toronto. Portugal e Croácia reeditam um clássico do futebol europeu em um confronto que promete equilíbrio tático e muita qualidade técnica no meio-campo. Será um duelo de gerações e de camisas pesadas que promete prender a atenção do planeta.

Tabela dos jogos do dia da Copa 2026

  • 16h - Espanha x Áustria - Los Angeles
  • 20h - Portugal x Croácia - Toronto
  • 00h - Suíça x Argélia - Vancouver (da quinta para sexta-feira)

Para fechar a rodada em grande estilo, o torneio invade o início da madrugada de sexta-feira (3). À 00h (de Brasília), a Suíça mede forças com a Argélia no BC Place, em Vancouver.

Os suíços buscam fazer valer sua consistência defensiva para avançar na competição, enquanto a seleção argelina entra em campo com a velocidade de seu ataque e o apoio de sua fanática torcida para tentar desbancar os europeus.

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