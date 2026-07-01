Copa do Mundo 2026: Veja a tabela de jogos desta quarta-feira (01/07)

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Os destaques de mais um dia de jogos do Mundial ficam por conta das decisões que envolvem a campeã mundial Inglaterra e a seleção dos Estados Unidos

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A Copa do Mundo de 2026 segue a todo vapor e reserva grandes emoções para esta quarta-feira, 1º de julho, com três partidas eletrizantes agitando a fase de 16 avos. O dia promete confrontos equilibrados, choque de estilos e grandes potências tentando confirmar o favoritismo contra seleções dispostas a fazer história.

A bola começa a rolar a partir das 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, onde a Inglaterra mede forças com a República Democrática do Congo.

Os ingleses entram em campo pressionados a apresentar um futebol mais convincente, após uma fase de grupos de altos e baixos. Do outro lado, os "Leopardos" congoleses jogam sem peso, embalados por uma classificação inédita e pelo status de grande surpresa da competição até aqui.

Mais tarde, às 17h, o espetáculo se desloca para a Costa Oeste, no Lumen Field, em Seattle. A badalada seleção da Bélgica enfrenta o sempre competitivo Senegal, em um duelo que promete muita intensidade física e velocidade.

Enquanto os belgas tentam manter vivo o sonho do título mundial, os senegaleses buscam repetir suas grandes campanhas históricas e carimbar a vaga entre as oito melhores seleções do planeta.

Tabela dos jogos do dia da Copa 2026

13h - Inglaterra x RD Congo - Atlanta



17h - Bélgica x Senegal - Seattle



21h - EUA x Bósnia e Herzegovina - Santa Clara

Para fechar a rodada em grande estilo, os donos da casa entram em ação às 21h, no Levi's Stadium, em Santa Clara. Os Estados Unidos enfrentam a Bósnia e Herzegovina carregando a responsabilidade inédita de jogar o mata-mata sob o peso do favoritismo, após uma primeira fase convincente sob o comando de Mauricio Pochettino.

Diante do apoio massivo de sua torcida, os norte-americanos terão que superar o sólido ferrolho defensivo bósnio, equipe que já provou na repescagem que sabe muito bem como derrubar gigantes.