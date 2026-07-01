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Chaveamento da Copa do Mundo hoje (01/07): acompanhe resultados e confrontos atualizados do mata-mata

A definição completa do chaveamento acontecerá no dia 7 de julho, quando todos os classificados para a próxima fase do Mundial já estarão conhecidos

Por Thiago Seabra Publicado em 01/07/2026 às 12:34 | Atualizado em 01/07/2026 às 16:36
Jogos da Copa do Mundo hoje (01/07)
Jogos da Copa do Mundo hoje (01/07) - Instagram/edindzeko, balogun, judebellingham, yowissa, ismaila_sarr_18 e leandrotrossard

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A Copa do Mundo de 2026 já entrou na fase de mata-mata. Os confrontos dos 16 avos de final estão em andamento e, aos poucos, o chaveamento das oitavas de final começa a ganhar forma com a definição dos classificados.

A Seleção Brasileira já garantiu vaga nas oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1 e agora terá pela frente a Noruega nas oitavas de final da competição.

À medida que os jogos dos 16 avos forem sendo disputados, os confrontos das oitavas serão confirmados.

A definição completa do chaveamento acontecerá no dia 7 de julho, quando todos os classificados para a próxima fase do Mundial já estarão conhecidos.

Brasil encara a Noruega nas oitavas de final

Depois de uma classificação dramática diante do Japão, com uma vitória de virada por 2 a 1 e gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos, a Seleção Brasileira terá um desafio ainda maior pela frente.

O Brasil enfrentará uma seleção que jamais conseguiu derrotar em toda a história. Em quatro confrontos disputados, a Noruega soma duas vitórias e dois empates diante da Amarelinha.

Os noruegueses chegam embalados e liderados por Erling Haaland. A estrela do Manchester City já marcou cinco gols em três partidas nesta Copa do Mundo e é um dos principais candidatos à artilharia do torneio.

A missão de parar o camisa 9 promete ser especialmente desafiadora para o zagueiro Gabriel Magalhães. Os dois já construíram uma rivalidade recente no futebol inglês, protagonizando duelos intensos entre Arsenal e Manchester City nas últimas temporadas.

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França avança com show de Mbappé

A França também confirmou sua vaga nas oitavas de final após derrotar a Suécia por 3 a 0. O grande destaque foi Kylian Mbappé, que comandou a vitória francesa. O atacante Michael Olise ainda ficou perto de marcar um golaço de bicicleta.

Os franceses terão pela frente o Paraguai, que protagonizou uma das principais surpresas desta fase ao eliminar a tetracampeã mundial Alemanha.

México segue com campanha perfeita

Outra seleção que chama atenção no chaveamento é o México. Um dos anfitriões do Mundial, o time disputou quatro partidas e venceu todas até aqui, incluindo a classificação sobre o Equador nos 16 avos de final.

Agora, os mexicanos aguardam o vencedor do confronto entre Inglaterra e RD Congo. O próximo jogo será disputado no histórico Estádio Azteca, que tem capacidade para 87.523 espectadores e deve receber mais uma vez um público completamente tomado por torcedores mexicanos.

Chaveamento da Copa do Mundo hoje (01/07)

De um lado da chave:

  • Oitavas 1 - 04/07 às 18h: Paraguai × França
  • Oitavas 2 - 04/07 às 14h: Canadá × Marrocos
  • Oitavas 3 - 06/07 às 16h: Vencedor de Portugal × Croácia × Vencedor de Espanha × Áustria
  • Oitavas 4 - 06/07 às 21h: Vencedor de Estados Unidos × Bósnia × Vencedor de Bélgica × Senegal

Do outro lado da chave:

  • Oitavas 5 - 05/07 às 17h: Brasil x Noruega
  • Oitavas 6 - 05/07 às 21h: México × Inglaterra
  • Oitavas 7 - 07/07 às 13h: Vencedor de Argentina × Cabo Verde × Vencedor de Austrália × Egito
  • Oitavas 8 - 07/07 às 17h: Vencedor de Suíça × Argélia × Vencedor de Colômbia × Gana

Leia Também

Seleções classificadas para as oitavas de final

  • Canadá
  • Brasil
  • Noruega
  • Paraguai
  • França
  • Marrocos
  • México

Veja o chaveamento até a final

Quartas de final

De um lado da chave:

  • Quartas 1 - 09/07 às 17h: Oitavas 1 x Oitavas 2
  • Quartas 2 - 10/07 às 16h: Oitavas 3 x Oitavas 4

Do outro lado da chave:

  • Quartas 3 - 11/07 às 18h: Oitavas 5 x Oitavas 6
  • Quartas 4 - 11/07 às 22h: Oitavas 7 x Oitavas 8

Semifinais

De um lado da chave:

  • Semifinal 1 - 14/07 às 16h: Quartas 1 x Quartas 2

Do outro lado da chave:

  • Semifinal 2 - 15/07 às 16h: Quartas 3 x Quartas 4

Terceiro lugar

  • 18/07 às 18h: perdedor da Semifinal 1 x perdedor da Semifinal 2

Final

  • 19/07 às 16h: Semifinal 1 x Semifinal 2
 

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