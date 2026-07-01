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Artilharia da Copa do Mundo 2026: Harry Kane marca dois gols e entra na briga pela Chuteira de Ouro

Atacante inglês marcou duas vezes contra a RD Congo, chegou a cinco gols e segue na disputa pela Chuteira de Ouro do Mundial; confira lista

Por Thiago Seabra Publicado em 01/07/2026 às 15:01
Harry Kane em comemoração de um dos gols para a Inglaterra
Harry Kane em comemoração de um dos gols para a Inglaterra - RICHARD CALLIS/ESTADÃO CONTEÚDO

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A disputa pela artilharia da Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (1º). O atacante Harry Kane marcou duas vezes e evitou uma eliminação precoce da Inglaterra diante da República Democrática do Congo, chegando aos cinco gols no torneio.

Com isso, o camisa 9 inglês entrou de vez na briga pela Chuteira de Ouro e alcançou a mesma marca de Erling Haaland, da Noruega. Ambos aparecem logo atrás dos líderes Lionel Messi e Kylian Mbappé, que têm seis gols cada.

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Artilheiros da Copa do Mundo de 2026

  • Lionel Messi (Argentina) – 6 gols
  • Kylian Mbappé (França) – 6 gols
  • Erling Haaland (Noruega) – 5 gols
  • Harry Kane (Inglaterra) – 5 gols
  • Vini Jr. (Brasil) – 4 gols
  • Ousmane Dembélé (França) – 4 gols

Haaland também se manteve na disputa pela artilharia após marcar o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantir a classificação às oitavas de final.

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O centroavante terá pela frente a Seleção Brasileira no próximo domingo (5).

Já Mbappé segue como uma das principais referências ofensivas da França, enquanto Messi busca conduzir a Argentina a mais uma campanha de destaque.

Os argentinos ainda entram em campo pelos 16 avos de final contra Cabo Verde, seleção que tem o goleiro Vozinha como um dos destaques da competição após suas atuações na primeira fase.

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Messi e Mbappé também disputam recorde histórico

Além da artilharia desta edição, Messi e Mbappé travam uma disputa particular pelo posto de maior goleador da história das Copas do Mundo.

  • Lionel Messi (Argentina) – 19 gols
  • Kylian Mbappé (França) – 18 gols
  • Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
  • Ronaldo (Brasil) – 15 gols
  • Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols
  • Just Fontaine (França) – 13 gols
  • Pelé (Brasil) – 12 gols

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