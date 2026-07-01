Argentina x Cabo Verde ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa do Mundo 2026

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Atual campeã mundial enfrenta a estreante seleção africana em Miami por uma vaga nas oitavas de final do Mundial; confira os detalhes do jogo

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A fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 segue reservando emoções e mostrando que o favoritismo nem sempre prevalece no torneio. As primeiras partidas do mata-mata já deixaram claro que as chamadas zebras estão vivas e podem mudar completamente o cenário da competição.

A principal surpresa até aqui foi protagonizada pelo Paraguai, que eliminou a tetracampeã mundial Alemanha nos pênaltis e garantiu vaga nas oitavas de final. O resultado entrou para a história por representar a primeira vez que a seleção alemã perdeu uma disputa por penalidades em Copas do Mundo.

É neste ambiente de imprevisibilidade que Argentina e Cabo Verde entram em campo nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela segunda fase (16 avos de final) do Mundial.

A atual campeã do mundo aparece como favorita diante da estreante seleção africana, mas os recentes resultados do torneio reforçam que nenhuma equipe pode subestimar adversários que chegam embalados pela confiança e pelo desejo de fazer história.

Como chegam as seleções para o confronto

A Albiceleste chega ao mata-mata com uma campanha impecável. A equipe comandada por Lionel Scaloni venceu os três jogos disputados na fase de grupos e garantiu a liderança absoluta do Grupo J.

O principal destaque da equipe é Lionel Messi, artilheiro da Copa do Mundo de 2026 com seis gols. O camisa 10 balançou as redes em todas as partidas que disputou até aqui e lidera mais uma vez o setor ofensivo argentino.

Do outro lado, Cabo Verde segue escrevendo um capítulo histórico em sua primeira participação em Copas do Mundo. A seleção africana avançou na segunda colocação do Grupo H e chega ao mata-mata após demonstrar competitividade diante de adversários tradicionais.

Mesmo estreante no torneio, os cabo-verdianos conseguiram superar as expectativas iniciais e alimentam o sonho de protagonizar mais uma surpresa em uma edição marcada por resultados inesperados.

Onde assistir Argentina x Cabo Verde ao vivo

O duelo entre Argentina e Cabo Verde contará com diversas opções de transmissão para o torcedor brasileiro. A partida terá exibição na TV Globo e no SBT, além dos canais fechados SporTV e N Sports. Pela internet, o confronto também estará disponível na CazéTV, no Globoplay e na GeTV.

TV aberta: TV Globo e SBT

TV Globo e SBT TV fechada: SporTV e N Sports

SporTV e N Sports Streaming e internet: CazéTV, Globoplay e GeTV

Expectativas para o mata-mata

A seleção vencedora deste confronto avançará às oitavas de final e enfrentará quem passar do duelo entre Austrália e Egito, em partida já programada para o dia 7 de julho, em Atlanta.

No chaveamento do Mundial, a Argentina está em um lado que evita confrontos imediatos contra potências europeias como França, Espanha, Holanda e Portugal, que só poderiam cruzar seu caminho em uma eventual decisão. Já Cabo Verde tenta prolongar uma campanha histórica e continuar entre as principais histórias desta edição da Copa do Mundo.

Ficha técnica da partida