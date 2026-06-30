Ranking da FIFA 2026: veja a lista atualizada das seleções durante a Copa do Mundo
O ranking da Fifa mede o desempenho recente das seleções, mas a história mostra que a posição na lista não garante sucesso em Copas
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A Copa do Mundo de 2026 também provocou mudanças importantes no ranking da Fifa. Com o avanço do torneio e a atualização da pontuação das seleções em tempo real, algumas equipes aproveitaram a boa campanha para ganhar posições, enquanto outras acabaram despencando após eliminações precoces ou resultados abaixo da expectativa.
A principal mudança no topo foi a ascensão da França, que ultrapassou a Argentina e assumiu a liderança do ranking mundial.
Os franceses chegaram a 1916,24 pontos após a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia e passaram a ocupar o primeiro lugar.
A Argentina, que iniciou o Mundial como líder, caiu para a segunda posição, com 1907,40 pontos, mas ainda segue viva na competição.
O Brasil, por sua vez, também se beneficiou da campanha no torneio e voltou ao top-5, aparecendo na quinta colocação com 1804,92 pontos.
Top-10 do ranking da Fifa durante a Copa do Mundo 2026
Com a atualização mais recente do ranking ao vivo, o top-10 aparece da seguinte forma:
- França – 1916,24
- Argentina – 1907,40
- Espanha – 1879,58
- Inglaterra – 1850,97
- Brasil – 1804,92
- Marrocos – 1788,86
- Holanda – 1775,54
- Portugal – 1764,86
- Bélgica – 1756,51
- México – 1754,30
Copa do Mundo provoca mudanças importantes no ranking
Apesar de servir como referência antes da bola rolar, o ranking da Fifa costuma sofrer alterações expressivas durante e após uma Copa do Mundo.
Isso acontece porque os jogos do torneio possuem peso elevado no cálculo utilizado pela entidade.
Seleções que superarem as expectativas podem dar saltos consideráveis na classificação. Foi exatamente o que aconteceu com Marrocos após a campanha histórica na Copa de 2022, quando a equipe africana alcançou as semifinais e registrou a melhor participação de uma seleção do continente na história dos Mundiais.
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Por outro lado, favoritos eliminados precocemente costumam perder posições importantes. O desempenho em apenas algumas partidas pode alterar significativamente o cenário do ranking internacional.
Com 48 seleções na disputa e um número recorde de partidas, a Copa do Mundo de 2026 tem potencial para provocar uma das maiores movimentações recentes no ranking da Fifa.
Até o encerramento do torneio, equipes tradicionais poderão consolidar suas posições, enquanto seleções emergentes terão a oportunidade de surpreender e subir na classificação mundial.