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Quem será o próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo 2026? Veja quem a Seleção pode enfrentar nas oitavas

O Brasil já está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e aguarda a definição do próximo adversário no mata-mata

Por João Victor Tavares Publicado em 30/06/2026 às 15:00
Imagem dos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo
Imagem dos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo - Divulgação FIFA

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A Seleção Brasileira já garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e agora aguarda a definição de seu próximo adversário na competição.

Após derrotar o Japão por 2 a 1 na fase anterior, a equipe comandada por Carlo Ancelotti avançou para a próxima fase do Mundial e terá pela frente o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

A partida que definirá o rival brasileiro acontece nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília).

Quem o Brasil pode enfrentar nas oitavas?

O adversário da Seleção sairá do duelo entre Noruega e Costa do Marfim, que também disputam vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Quem vencer o confronto enfrentará o Brasil na sequência da competição. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida na prorrogação e, se necessário, nos pênaltis.

A definição do rival encerra mais uma etapa do chaveamento do Mundial, que passou a contar com um novo formato em 2026, reunindo 48 seleções e uma fase eliminatória extra antes das oitavas de final.

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Quando o Brasil joga novamente?

O Brasil volta a campo no domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco também da grande final da Copa do Mundo. O confronto será válido pelas oitavas de final.

Como chega a Seleção Brasileira?

A equipe brasileira conquistou a classificação após vencer o Japão por 2 a 1 em um jogo bastante equilibrado.

O Japão saiu na frente do placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Casemiro empatou para o Brasil, e Gabriel Martinelli marcou nos acréscimos, garantindo a vitória por 2 a 1 e a classificação da Seleção para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Antes disso, o Brasil terminou a fase de grupos na liderança da chave, somando sete pontos. A equipe empatou com Marrocos na estreia e venceu Haiti e Escócia, assegurando a primeira colocação do grupo.

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Noruega ou Costa do Marfim: quem oferece mais perigo?

A Noruega chega embalada por uma geração talentosa e conta com jogadores de destaque no futebol europeu.

Além disso, possui um retrospecto favorável diante do Brasil: em quatro confrontos entre as seleções, os noruegueses nunca foram derrotados, com duas vitórias e dois empates.

Já a Costa do Marfim aposta na força física e na velocidade de seu elenco para tentar surpreender.

A seleção africana fez uma campanha consistente até aqui e busca alcançar as oitavas de final pela primeira vez neste formato ampliado da Copa do Mundo.

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