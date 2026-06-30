Quais seleções foram eliminadas da Copa do Mundo 2026? Veja a lista atualizada

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Vinte e três seleções já se despediram da Copa do Mundo de 2026. Veja a lista atualizada dos países eliminados do Mundial até o atual momento

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A Copa do Mundo de 2026 já se despediu de diversas seleções. Com o fim da fase de grupos e o andamento do mata-mata, 23 equipes já foram eliminadas da competição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A edição deste ano conta com um formato inédito, reunindo 48 seleções. Ao término da primeira fase, 32 países avançaram para o mata-mata, enquanto os demais deram adeus ao sonho do título mundial.

Agora, com os confrontos eliminatórios em andamento, novas equipes também deixaram o torneio.

Entre as eliminações que mais chamaram atenção estão as de Alemanha e Holanda, duas tradicionais potências do futebol mundial.

Os alemães caíram nos pênaltis para o Paraguai, enquanto os neerlandeses foram superados pelo Marrocos, também nas penalidades.

Seleções eliminadas na fase de grupos

As seguintes equipes foram eliminadas ainda na primeira fase da Copa do Mundo:

Arábia Saudita

Coreia do Sul

Curaçao

Escócia

Haiti

Irã

Iraque

Jordânia

Nova Zelândia

Panamá

Qatar

República Tcheca

Tunísia

Turquia

Uruguai

Uzbequistão

Essas seleções não conseguiram terminar entre os dois primeiros colocados de seus grupos nem entre os oito melhores terceiros colocados do torneio.

Seleções eliminadas no mata-mata

Com o início dos confrontos eliminatórios, outras equipes também se despediram da competição:

África do Sul

Alemanha

Holanda

Japão

Suécia

Costa do Marfim

Equador

RD Congo

As eliminações da Alemanha e da Holanda foram consideradas algumas das maiores surpresas do Mundial até agora.

Os alemães foram derrotados pelo Paraguai nos pênaltis, enquanto os neerlandeses perderam para o Marrocos na mesma disputa.

Já a África do Sul e o Japão também deram adeus ao torneio nos 16 avos de final.

Lista atualizada de seleções eliminadas da Copa do Mundo 2026