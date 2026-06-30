Quais seleções foram eliminadas da Copa do Mundo 2026? Veja a lista atualizada
Vinte e três seleções já se despediram da Copa do Mundo de 2026. Veja a lista atualizada dos países eliminados do Mundial até o atual momento
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A Copa do Mundo de 2026 já se despediu de diversas seleções. Com o fim da fase de grupos e o andamento do mata-mata, 23 equipes já foram eliminadas da competição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
A edição deste ano conta com um formato inédito, reunindo 48 seleções. Ao término da primeira fase, 32 países avançaram para o mata-mata, enquanto os demais deram adeus ao sonho do título mundial.
Agora, com os confrontos eliminatórios em andamento, novas equipes também deixaram o torneio.
Entre as eliminações que mais chamaram atenção estão as de Alemanha e Holanda, duas tradicionais potências do futebol mundial.
Os alemães caíram nos pênaltis para o Paraguai, enquanto os neerlandeses foram superados pelo Marrocos, também nas penalidades.
Seleções eliminadas na fase de grupos
As seguintes equipes foram eliminadas ainda na primeira fase da Copa do Mundo:
- Arábia Saudita
- Coreia do Sul
- Curaçao
- Escócia
- Haiti
- Irã
- Iraque
- Jordânia
- Nova Zelândia
- Panamá
- Qatar
- República Tcheca
- Tunísia
- Turquia
- Uruguai
- Uzbequistão
Essas seleções não conseguiram terminar entre os dois primeiros colocados de seus grupos nem entre os oito melhores terceiros colocados do torneio.
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Seleções eliminadas no mata-mata
Com o início dos confrontos eliminatórios, outras equipes também se despediram da competição:
- África do Sul
- Alemanha
- Holanda
- Japão
- Suécia
- Costa do Marfim
- Equador
- RD Congo
As eliminações da Alemanha e da Holanda foram consideradas algumas das maiores surpresas do Mundial até agora.
Os alemães foram derrotados pelo Paraguai nos pênaltis, enquanto os neerlandeses perderam para o Marrocos na mesma disputa.
Já a África do Sul e o Japão também deram adeus ao torneio nos 16 avos de final.
Lista atualizada de seleções eliminadas da Copa do Mundo 2026
- África do Sul
- Alemanha
- Arábia Saudita
- Coreia do Sul
- Costa do Marfim
- Curaçao
- Escócia
- Haiti
- Holanda
- Irã
- Iraque
- Japão
- Jordânia
- Nova Zelândia
- Panamá
- Qatar
- República Tcheca
- RD Congo
- Suécia
- Tunísia
- Turquia
- Uruguai
- Uzbequistão