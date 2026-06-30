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Inglaterra x RD Congo ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa do Mundo 2026

Seleção inglesa entra como favorita no mata-mata diante dos africanos após rodada marcada por surpresas e eliminações inesperadas; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 30/06/2026 às 14:44
Imagem do meio-campista Declan Rice, da Inglaterra
Imagem do meio-campista Declan Rice, da Inglaterra - Reprodução/ English Team

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A Copa do Mundo de 2026 segue mostrando que não há espaço para acomodação entre os favoritos. Na terça-feira (30), a competição teve três grandes partidas e foi marcada por emoções e surpresas no início da fase de mata-mata.

A Seleção Brasileira eliminou o Japão em uma virada emocionante, enquanto a maior zebra do dia ficou por conta do Paraguai, que superou a Alemanha nos pênaltis e avançou às oitavas de final. O resultado acendeu o alerta entre as seleções europeias, que precisam ter cautela diante de adversários considerados inferiores tecnicamente.

É neste cenário que Inglaterra e República Democrática do Congo entram em campo nesta quarta-feira (1º), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda fase (16 avos de final) da Copa do Mundo de 2026.

A equipe inglesa aparece como ampla favorita para conquistar a classificação às oitavas de final, mas a surpreendente campanha da seleção congolesa e as recentes zebras do torneio mostram que qualquer descuido pode custar caro no Mundial.

Como chegam as seleções para o confronto

O English Team encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo L, com sete pontos. A equipe comandada por Thomas Tuchel soma cinco partidas de invencibilidade, com quatro vitórias e um empate, embora tenha apresentado oscilações de desempenho durante a primeira fase.

Os ingleses estrearam vencendo a Croácia por 4 a 2, empataram sem gols com Gana e fecharam a participação no grupo com triunfo por 2 a 0 sobre o Panamá. O principal nome do ataque é Harry Kane, que já marcou três gols nesta edição da Copa.

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A República Democrática do Congo, por sua vez, alcançou um feito histórico ao se classificar pela primeira vez para as fases eliminatórias de um Mundial. A seleção africana avançou como uma das melhores terceiras colocadas do Grupo K, somando quatro pontos.

Os congoleses empataram com Portugal por 1 a 1, perderam para a Colômbia por 1 a 0 e garantiram a classificação após uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. A equipe comandada por Sébastien Desabre aposta na organização defensiva e na intensidade física para tentar surpreender novamente.

Onde assistir Inglaterra x RD Congo ao vivo

O confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo terá transmissão exclusiva da CazéTV para o público brasileiro. A partida poderá ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube e também pela plataforma Disney+.

  • YouTube: CazéTV
  • Streaming: Disney+

Possíveis escalações das equipes

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

  • Jordan Pickford; Djed Spence (ou Nico O'Reilly), Ezri Konsa, Marc Guéhi (ou John Stones) e Nico O’Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Bukayo Saka (ou Madueke), Jude Bellingham e Marcus Rashford (ou Gordon); Harry Kane.

República Democrática do Congo (Técnico: Sébastien Desabre)

  • Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi e Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki (ou Mukau) e Edo Kayembe (ou Mbuku); Cédric Bakambu e Yoane Wissa.

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)
  • Assistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordânia)
  • Assistente 2: Ahmad Alroalle (Jordânia)

Ficha técnica da partida

  • Competição: Copa do Mundo de 2026 – Segunda fase (16 avos de final)
  • Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos
  • Data: 01/07/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Transmissão: CazéTV (YouTube e Disney+)

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