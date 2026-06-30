Holanda perde nos pênaltis para Marrocos e cai fora da Copa do Mundo 2026

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Os holandeses saíram na frente no tempo normal, mas sofreram o empate nos acréscimos e não conseguiram reagir na prorragação diante dos marroquinos

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O confronto entre Marrocos e Holanda em Monterrey, no México, entregou tudo o que se espera de uma decisão de Copa do Mundo. Já em uma madrugada de terça-feira (30) carregada de drama, os marroquinos despacharam a seleção europeia nas penalidades por 3 a 2, após o empate por 1 a 1 com a bola rolando.

O jogo começou com um enredo comovente: Cody Gakpo, que vinha de uma semana dolorosa pela perda do filho ainda na gestação, abriu o placar para os holandeses. Valente, o Marrocos buscou a igualdade com um gol de Diap nos acréscimos, forçando uma prorrogação que acabou sendo bastante burocrática.

Na marca do cal, a tensão voltou ao topo, e Saibari garantiu a virada nos pênaltis que carimbou o passaporte marroquino para as oitavas de final, onde enfrentarão o Canadá.

Com essa eliminação, a Holanda alcançou a Espanha no topo do indesejado ranking de seleções com mais derrotas em disputas de pênaltis na história das Copas do Mundo. Agora, ambas acumulam quatro quedas na marca da cal, sendo que os holandeses amargaram três delas de forma consecutiva.

Próximo jogo de Marrocos

Com o resultado, a Holanda se despede do Mundial mais cedo, enquanto o Marrocos arruma as malas para Houston, nos Estados Unidos. O próximo desafio dos marroquinos já tem data e hora marcadas: sábado, às 14h (de Brasília), contra o Canadá, em duelo decisivo pelas oitavas de final.