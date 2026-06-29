Quem é Zion Suzuki? Conheça o goleiro do Japão que enfrenta o Brasil na Copa do Mundo 2026
Zion Suzuki, de 23 anos, é um dos destaques do Japão na Copa de 2026 e chama atenção pelas defesas, segurança e qualidade com os pés
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O goleiro Zion Suzuki é um dos principais destaques da seleção japonesa na Copa do Mundo de 2026.
Aos 23 anos, o arqueiro vem chamando a atenção pelas grandes atuações, segurança debaixo das traves e pelo perfil moderno, capaz de participar da construção das jogadas com os pés.
Titular absoluto do Japão, Suzuki chega ao confronto diante do Brasil como uma das principais esperanças dos asiáticos para buscar a classificação às oitavas de final.
Quem é Zion Suzuki?
Nascido em 21 de agosto de 2002, na cidade de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Zion Suzuki possui uma história multicultural.
Ele é filho de pai ganês e mãe japonesa, mas se mudou ainda criança para a cidade de Saitama, no Japão, onde foi criado e iniciou toda a sua formação no futebol.
Apesar de ter nascido em território norte-americano e poder representar outras seleções, escolheu defender o Japão nas categorias de base e posteriormente na equipe principal.
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Carreira começou no Urawa Reds
Suzuki foi revelado pelas categorias de base do tradicional Urawa Red Diamonds, um dos clubes mais importantes do futebol japonês.
Desde muito jovem era tratado como uma das maiores promessas do país para a posição.
Sua boa impulsão, velocidade de reação e qualidade com os pés fizeram com que rapidamente passasse a frequentar as seleções japonesas de base.
A estreia como profissional aconteceu em 2021, quando ainda tinha apenas 18 anos.
Passagem pela Bélgica abriu portas na Europa
Em 2023, Suzuki foi emprestado ao Sint-Truiden, da Bélgica, clube conhecido por receber diversos jogadores japoneses.
Na equipe belga ganhou sequência como titular e chamou atenção pelo desempenho consistente, especialmente nas saídas de gol e na construção das jogadas desde a defesa.
As boas atuações despertaram o interesse de equipes das principais ligas europeias.
Titular do Parma, da Itália
O desempenho na Bélgica rendeu a transferência para o Parma, da Itália.
Na equipe italiana, Suzuki assumiu a titularidade e passou a atuar regularmente na Serie A, enfrentando alguns dos principais atacantes do futebol europeu.
O clube renovou sua confiança no goleiro com um contrato de longo prazo, consolidando-o como uma das peças do projeto esportivo.
Como joga Zion Suzuki?
Com 1,90 m de altura, Suzuki reúne características valorizadas no futebol moderno.
Entre seus principais pontos fortes estão:
- Excelente tempo de reação;
- Defesas em finalizações de curta distância;
- Segurança nas bolas aéreas;
- Boa saída do gol;
- Qualidade com os pés para iniciar contra-ataques;
- Tranquilidade sob pressão.
Na seleção japonesa, ele costuma participar bastante da saída de bola, funcionando praticamente como um líbero quando o time está em posse.
Primeiro goleiro negro do Japão em uma Copa
Além da importância técnica, Zion Suzuki também entrou para a história ao se tornar o primeiro goleiro negro a defender o Japão em uma Copa do Mundo.
Sua trajetória passou a simbolizar uma nova geração do futebol japonês, cada vez mais multicultural. O jogador já relatou ter enfrentado episódios de racismo nas redes sociais, mas afirma manter o foco exclusivamente no desempenho dentro de campo.
Ficha de Zion Suzuki
- Nome completo: Zion Suzuki
- Data de nascimento: 21 de agosto de 2002
- Idade: 23 anos
- Local de nascimento: Newark, Nova Jersey (Estados Unidos)
- Nacionalidade esportiva: Japão
- Altura: 1,90 m
- Posição: Goleiro
- Clube: Parma (Itália)
- Pé dominante: Direito
- Seleção: Japão