Qual jogo é exclusivo da CazéTV hoje (29/06)? Veja horário de Holanda x Marrocos pela Copa
Confronto pelas fases eliminatórias da Copa do Mundo acontece nesta segunda-feira e terá transmissão exclusiva da CazéTV; saiba mais
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A CazéTV terá um jogo exclusivo nesta segunda-feira (29) pela Copa do Mundo de 2026. Às 22h (de Brasília), Holanda e Marrocos se enfrentam no estádio El Gigante de Acero (BBVA), em Monterrey, no México, pela fase de 16 avos de final do Mundial.
Diferentemente dos confrontos entre Brasil x Japão e Alemanha x Paraguai, que serão exibidos em diversas plataformas, o duelo entre holandeses e marroquinos terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Onde assistir Holanda x Marrocos hoje?
Holanda x Marrocos começa às 22h (de Brasília) e terá transmissão exclusiva da CazéTV, no YouTube, além de estar disponível para assinantes do Disney+.
Como chegam Holanda e Marrocos?
A Holanda chega ao mata-mata após liderar o Grupo F com sete pontos. A equipe empatou com o Japão por 2 a 2 e venceu Suécia e Tunísia, terminando a primeira fase com o ataque mais eficiente da Copa, com dez gols marcados.
Já o Marrocos avançou de forma invicta na segunda colocação do Grupo C, a chave do Brasil.
Os marroquinos estrearam com empate por 1 a 1 diante da Seleção Brasileira e depois derrotaram Escócia e Haiti para também alcançar sete pontos.
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O confronto é eliminatório. Em caso de empate nos 90 minutos, haverá prorrogação de 30 minutos e, persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.
O vencedor enfrentará nas oitavas de final quem avançar do duelo entre África do Sul e Canadá.