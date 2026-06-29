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Futebol |

Jogos de hoje (29/06) na Copa do Mundo 2026: veja quais partidas o SBT transmite nesta segunda-feira

SBT prepara cobertura especial para o início das fases decisivas do Mundial e terá transmissões durante toda a tarde; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 29/06/2026 às 12:24
Imagem da logo do SBT
Imagem da logo do SBT - Observatório da TV

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O SBT preparou uma programação especial para esta segunda-feira (29), com uma rodada dupla de transmissões pelo início das fases decisivas da Copa do Mundo de 2026.

A emissora ajustou sua grade para exibir dois confrontos eliminatórios do Mundial.

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Quais jogos vão passar no SBT hoje?

O primeiro duelo será Brasil x Japão, às 14h (de Brasília), pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Mais tarde, às 17h30 (de Brasília), a emissora transmite Alemanha x Paraguai.

A cobertura contará com narrações de Galvão Bueno, responsável pelos jogos da Seleção Brasileira, e Tiago Leifert, além de comentaristas e repórteres distribuídos entre os Estados Unidos e os estúdios da emissora.

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Brasil abre o mata-mata da Copa

A Seleção Brasileira inicia sua caminhada nas fases eliminatórias diante do Japão, em Houston, nos Estados Unidos.

O time de Carlo Ancelotti chega ao confronto após liderar o Grupo C com sete pontos, resultado de um empate diante do Marrocos e vitórias por 3 a 0 sobre Haiti e Escócia.

Após mudanças realizadas durante a fase de grupos, o treinador italiano deve repetir a escalação pela primeira vez no torneio. Matheus Cunha ganhou a vaga de Igor Thiago e marcou três gols nas duas últimas partidas, enquanto Danilo se firmou na lateral direita.

Já Rayan assumiu a posição de Raphinha, lesionado, e passou a integrar o trio ofensivo ao lado de Vini Jr.

Além de Brasil x Japão e Alemanha x Paraguai, a Copa do Mundo ainda terá o confronto entre Holanda e Marrocos, marcado para as 22h, mas fora da programação de transmissões do SBT nesta segunda-feira.

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