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Futebol | Notícia

Histórico! Paraguai vence nos pênaltis e elimina Alemanha da Copa do Mundo 2026

No tempo normal, a seleção paraguaia saiu na frente com Enciso e Havertz igualou o marcador no tempo normal. Alemanha teve gol anulado nos acréscimos

Por Davi Saboya Publicado em 29/06/2026 às 20:51 | Atualizado em 30/06/2026 às 0:03
Jogadores do Paraguai em comemoração do gol sobre a Alemanha
Jogadores do Paraguai em comemoração do gol sobre a Alemanha - William Volcov/Estadão Conteúdi

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Nos pênaltis, o Paraguai venceu por 4x3 e eliminou a Alemanha da Copa do Mundo 2026. A partida aconteceu na noite desta segunda-feira (29), em Boston, nos Estados Unidos. O duelo, válido pela fase 16 avos, acabou empatado por 1x1 no tempo normal.

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Enciso abriu o placar para os paraguaios no primeiro tempo, enquanto Havertz igualou o marcador na etapa final. Nos acréscimos, a Alemanha ainda teve um gol de Tah, que foi anulado pelo árbitro de vídeo.

A Alemanha começou a disputa de pênaltis em desvantagem. O goleiro Gill brilhou ao defender as cobranças de Havertz e Nick Woltmade, frustrando os alemães mesmo diante dos tropeços paraguaios.

Pelo lado sul-americano, Fabián Balbuena e Antonio Sanabria também desperdiçaram suas chances. A decisão só foi selada nas cobranças alternadas: Jonathan Tah errou sua batida, e José Canale estufou as redes para fechar o placar em 4 a 3, garantindo a classificação histórica do Paraguai.

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Agora, a seleção paraguaia espera o vencedor do confronto entre França x Suécia nas oitavas de final. Essa partida entre franceses e suecos será realizada nesta terça-feira (30), a partir das 18h (de Brasília).

Único penta é o Brasil

Com a eliminação da tetracampeã Alemanha diante do Paraguai, o Brasil se consolidou como o único pentacampeão mundial isolado.

O revés aprofundou a crise dos alemães, que acumulam vexames recentes: após o título de 2014 com direito a goleada histórica, a seleção alemã caiu na fase de grupos nas duas Copas seguintes e, nesta edição, deu adeus logo na segunda fase.

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