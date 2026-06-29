Histórico! Paraguai vence nos pênaltis e elimina Alemanha da Copa do Mundo 2026
No tempo normal, a seleção paraguaia saiu na frente com Enciso e Havertz igualou o marcador no tempo normal. Alemanha teve gol anulado nos acréscimos
Clique aqui e escute a matéria
Nos pênaltis, o Paraguai venceu por 4x3 e eliminou a Alemanha da Copa do Mundo 2026. A partida aconteceu na noite desta segunda-feira (29), em Boston, nos Estados Unidos. O duelo, válido pela fase 16 avos, acabou empatado por 1x1 no tempo normal.
Enciso abriu o placar para os paraguaios no primeiro tempo, enquanto Havertz igualou o marcador na etapa final. Nos acréscimos, a Alemanha ainda teve um gol de Tah, que foi anulado pelo árbitro de vídeo.
A Alemanha começou a disputa de pênaltis em desvantagem. O goleiro Gill brilhou ao defender as cobranças de Havertz e Nick Woltmade, frustrando os alemães mesmo diante dos tropeços paraguaios.
Pelo lado sul-americano, Fabián Balbuena e Antonio Sanabria também desperdiçaram suas chances. A decisão só foi selada nas cobranças alternadas: Jonathan Tah errou sua batida, e José Canale estufou as redes para fechar o placar em 4 a 3, garantindo a classificação histórica do Paraguai.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Agora, a seleção paraguaia espera o vencedor do confronto entre França x Suécia nas oitavas de final. Essa partida entre franceses e suecos será realizada nesta terça-feira (30), a partir das 18h (de Brasília).
Único penta é o Brasil
Com a eliminação da tetracampeã Alemanha diante do Paraguai, o Brasil se consolidou como o único pentacampeão mundial isolado.
O revés aprofundou a crise dos alemães, que acumulam vexames recentes: após o título de 2014 com direito a goleada histórica, a seleção alemã caiu na fase de grupos nas duas Copas seguintes e, nesta edição, deu adeus logo na segunda fase.