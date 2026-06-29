Copa do Mundo 2026: Veja a tabela de jogos desta terça-feira (30/06)

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O adversário da Seleção Brasileira sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que acontece nesta terça-feira, a partir das 14h (de Brasília)

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A Copa do Mundo de 2026 segue a todo vapor nesta terça-feira, dia 30 de junho, com uma rodada que promete fortes emoções em três fusos horários diferentes. Grandes potências europeias, a força do futebol africano e um caldeirão latino-americano dão o tom dos confrontos que vão agitar os gramados dos Estados Unidos e do México.

A ação começa logo às 14h (de Brasília) em Dallas, onde Costa do Marfim e Noruega se enfrentam em um choque de estilos. Os marfinenses apostam na velocidade e na imposição física tradicional de seu futebol, enquanto os noruegueses tentam ditar o ritmo com sua organização tática e a força de seu jogo aéreo. Promessa de um duelo equilibrado e de muita intensidade para abrir o dia de Mundial.

Mais tarde, às 18h, os refletores se acendem em Nova Jersey para o clássico europeu entre França e Suécia. Sempre favorita, a seleção francesa entra em campo cercada de expectativas e sob a pressão de apresentar seu futebol de alta plasticidade, recheado de estrelas.

Do outro lado, a Suécia chega com a proposta de ser a pedra no sapato dos franceses, apostando em uma defesa sólida e contra-ataques cirúrgicos para tentar surpreender os atuais vice-campeões do mundo.

Tabela dos jogos do dia

14h - Costa do Marfim x Noruega - Dallas



18h - França x Suécia - Nova Jersey



22h - México x Equador - Azteca

Para fechar a rodada com chave de ouro, o histórico Estádio Azteca será o cenário de um confronto eletrizante às 22h. Jogando em casa, o México entra em campo empurrado por uma torcida que promete fazer pulsar um dos maiores templos do futebol mundial.

O desafio da noite será contra o Equador, uma equipe que vem mostrando enorme evolução no cenário internacional e que promete não se intimidar com a pressão mexicana, transformando a partida em uma verdadeira batalha sul-americana contra a América do Norte.