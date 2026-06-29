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Futebol |

Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja os confrontos atualizados das oitavas de final

Na próxima terça, conheceremos todas as seleções classificadas para as oitavas da Copa, fase que seguirá sendo disputada em formato de mata-mata

Por João Victor Tavares Publicado em 29/06/2026 às 16:48 | Atualizado em 02/07/2026 às 14:59
Haaland, Messi, Vini Jr. e Mbappé são os artilheiros da Copa do Mundo, até o momento
Haaland, Messi, Vini Jr. e Mbappé são os artilheiros da Copa do Mundo, até o momento - Divulgação/Erling, Divulgação/Leomessi, Rafael Ribeiro/CBF e Divulgação/K.mbappe

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A Copa do Mundo de 2026 já entrou na fase de mata-mata. Os confrontos dos 16 avos de final estão em andamento e, aos poucos, o chaveamento das oitavas de final começa a ganhar forma com a definição dos classificados.

A Seleção Brasileira já garantiu vaga nas oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu próximo adversário na competição.

À medida que os jogos dos 16 avos forem sendo disputados, os confrontos das oitavas serão confirmados.

A definição completa do chaveamento acontecerá no dia 7 de julho, quando todos os classificados para a próxima fase do Mundial já estarão conhecidos.

Chaveamento da Copa do Mundo (Oitavas de final)

De um lado da chave:

  • Oitavas 1 - 04/07 às 18h: Paraguai × França
  • Oitavas 2 - 04/07 às 14h: Canadá × Marrocos
  • Oitavas 3 - 06/07 às 16h: Vencedor de Portugal × Croácia × Vencedor de Espanha × Áustria
  • Oitavas 4 - 06/07 às 21h: Estados Unidos × Bélgica

Do outro lado da chave:

  • Oitavas 5 - 05/07 às 17h: Brasil x Noruega
  • Oitavas 6 - 05/07 às 21h: Vencedor de México × Inglaterra
  • Oitavas 7 - 07/07 às 13h: Vencedor de Argentina × Cabo Verde × Vencedor de Austrália × Egito
  • Oitavas 8 - 07/07 às 17h: Vencedor de Suíça × Argélia × Vencedor de Colômbia × Gana

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Seleções classificadas para as oitavas de final

  • Canadá
  • Brasil

Veja o chaveamento até a final

Quartas de final

De um lado da chave:

  • Quartas 1 - 09/07 às 17h: Oitavas 1 x Oitavas 2
  • Quartas 2 - 10/07 às 16h: Oitavas 3 x Oitavas 4

Do outro lado da chave:

  • Quartas 3 - 11/07 às 18h: Oitavas 5 x Oitavas 6
  • Quartas 4 - 11/07 às 22h: Oitavas 7 x Oitavas 8

Semifinais

De um lado da chave:

  • Semifinal 1 - 14/07 às 16h: Quartas 1 x Quartas 2

Do outro lado da chave:

  • Semifinal 2 - 15/07 às 16h: Quartas 3 x Quartas 4

Terceiro lugar

  • 18/07 às 18h: perdedor da Semifinal 1 x perdedor da Semifinal 2

Final

  • 19/07 às 16h: Semifinal 1 x Semifinal 2

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