Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja os confrontos atualizados das oitavas de final
Na próxima terça, conheceremos todas as seleções classificadas para as oitavas da Copa, fase que seguirá sendo disputada em formato de mata-mata
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A Copa do Mundo de 2026 já entrou na fase de mata-mata. Os confrontos dos 16 avos de final estão em andamento e, aos poucos, o chaveamento das oitavas de final começa a ganhar forma com a definição dos classificados.
A Seleção Brasileira já garantiu vaga nas oitavas de final após vencer o Japão por 2 a 1 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu próximo adversário na competição.
À medida que os jogos dos 16 avos forem sendo disputados, os confrontos das oitavas serão confirmados.
A definição completa do chaveamento acontecerá no dia 7 de julho, quando todos os classificados para a próxima fase do Mundial já estarão conhecidos.
Chaveamento da Copa do Mundo (Oitavas de final)
De um lado da chave:
- Oitavas 1 - 04/07 às 18h: Paraguai × França
- Oitavas 2 - 04/07 às 14h: Canadá × Marrocos
- Oitavas 3 - 06/07 às 16h: Vencedor de Portugal × Croácia × Vencedor de Espanha × Áustria
- Oitavas 4 - 06/07 às 21h: Estados Unidos × Bélgica
Do outro lado da chave:
- Oitavas 5 - 05/07 às 17h: Brasil x Noruega
- Oitavas 6 - 05/07 às 21h: Vencedor de México × Inglaterra
- Oitavas 7 - 07/07 às 13h: Vencedor de Argentina × Cabo Verde × Vencedor de Austrália × Egito
- Oitavas 8 - 07/07 às 17h: Vencedor de Suíça × Argélia × Vencedor de Colômbia × Gana
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Seleções classificadas para as oitavas de final
- Canadá
- Brasil
Veja o chaveamento até a final
Quartas de final
De um lado da chave:
- Quartas 1 - 09/07 às 17h: Oitavas 1 x Oitavas 2
- Quartas 2 - 10/07 às 16h: Oitavas 3 x Oitavas 4
Do outro lado da chave:
- Quartas 3 - 11/07 às 18h: Oitavas 5 x Oitavas 6
- Quartas 4 - 11/07 às 22h: Oitavas 7 x Oitavas 8
Semifinais
De um lado da chave:
- Semifinal 1 - 14/07 às 16h: Quartas 1 x Quartas 2
Do outro lado da chave:
- Semifinal 2 - 15/07 às 16h: Quartas 3 x Quartas 4
Terceiro lugar
- 18/07 às 18h: perdedor da Semifinal 1 x perdedor da Semifinal 2
Final
- 19/07 às 16h: Semifinal 1 x Semifinal 2