Artilharia da Copa do Mundo 2026: veja os jogadores com mais gols do mundial
A Copa do Mundo de 2026 já revela seus protagonistas, com craques em destaque na disputa pela artilharia e pelo topo das assistências no Mundial
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A Copa do Mundo de 2026 já começou a revelar seus protagonistas. Ainda na fase de 16 avos de final do primeiro Mundial com 48 seleções, diversos jogadores despontam na disputa pela Chuteira de Ouro e pelo posto de principal garçom da competição.
O grande destaque até o momento é Lionel Messi. O camisa 10 da Argentina iniciou sua campanha no Mundial em grande estilo ao marcar um hat-trick na vitória sobre a Argélia.
Na segunda rodada, voltou a balançar as redes duas vezes. Já no terceiro compromisso, começou no banco de reservas para ser poupado, entrou durante a partida e marcou um golaço de falta.
Com isso, Messi assumiu a liderança isolada da artilharia da Copa do Mundo de 2026 e alcançou uma marca histórica: chegou aos 19 gols em Mundiais, ultrapassando o alemão Miroslav Klose e se tornando o maior artilheiro da história da competição.
Na disputa pela Chuteira de Ouro, o argentino lidera a artilharia com seis gols em três partidas, enquanto Erling Haaland, da Noruega, aparece logo atrás, com cinco gols marcados.
Logo atrás aparecem Kylian Mbappé (França), Vinícius Júnior (Brasil), Ousmane Dembélé (França), todos empatados na vice-liderança, com quatro gols marcados.
Abaixo, confira a lista atualizada dos artilheiros da Copa do Mundo de 2026.
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Artilharia da Copa do Mundo 2026 (atualizada)
- Lionel Messi (Argentina) — 6 gols
- Kylian Mbappé (França) — 6 gols
- Erling Haaland (Noruega) — 5 gols
- Vinícius Júnior (Brasil) — 4 gols
- Ousmane Dembélé (França) — 4 gols
- Jonathan David (Canadá) — 3 gols
- Yoane Wissa (República Democrática do Congo) — 3 gols
- Elijah Just (Nova Zelândia) — 3 gols
- Harry Kane (Inglaterra) — 3 gols
- Ismaïla Sarr (Senegal) — 3 gols
- Ismael Saibari (Marrocos) — 3 gols
- Matheus Cunha (Brasil) — 3 gols
- Brian Brobbey (Holanda) — 3 gols
- Johan Manzambi (Suíça) — 3 gols
- Deniz Undav (Alemanha) — 3 gols
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