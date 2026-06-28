Por que a Copa do Mundo terá a fase '16 avos' em 2026? Entenda o formato do Mundial

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Esta é a primeira edição do Mundial disputada por 48 seleções, um aumento significativo em relação às 32 equipes que participaram das últimas edições

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A Copa do Mundo de 2026 trouxe uma novidade inédita para o futebol: a fase de 16 avos de final. O mata-mata da competição começa neste domingo (28), com o confronto entre África do Sul e Canadá, e marca uma mudança histórica no formato do torneio organizado pela FIFA.

Esta é a primeira edição do Mundial disputada por 48 seleções, um aumento significativo em relação às 32 equipes que participaram das últimas edições da competição.

Por que a Copa do Mundo ganhou uma fase de 16 avos?

A criação dos 16 avos de final está diretamente ligada à expansão do número de participantes. Com o aumento para 48 seleções, a FIFA precisou adicionar uma etapa eliminatória antes das tradicionais oitavas de final.

Agora, a Copa do Mundo conta com 12 grupos de quatro equipes cada. Avançam ao mata-mata os dois melhores colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados, formando um total de 32 seleções classificadas.

Por isso, foi necessário criar uma rodada extra para reduzir o número de equipes de 32 para 16 antes do início das oitavas de final.

O que significa '16 avos de final'?

Apesar do nome causar estranheza, o termo não indica uma "16ª final". Na verdade, trata-se de uma referência matemática.

A expressão significa que as 32 seleções classificadas disputam uma fase que deixará apenas 16 equipes restantes na briga pelo título.

No futebol, as fases eliminatórias costumam ser identificadas pela quantidade de times que seguem vivos na competição. Por isso, fala-se em quartas de final, semifinais e, agora, em 16 avos de final.

A palavra "avos" é utilizada na língua portuguesa para representar frações cujo denominador é superior a dez, como 1/11, 1/12 ou 1/16.

Como a FIFA chama essa fase?

Em inglês, a FIFA utiliza uma nomenclatura mais simples. Em vez de "16 avos de final", a entidade chama a etapa de "Round of 32", ou seja, a rodada de 32 equipes.

O objetivo é destacar a quantidade de seleções participantes naquela fase, evitando possíveis dúvidas sobre o significado da expressão.

Quantos jogos terá a Copa do Mundo de 2026?

Com a ampliação do torneio, a Copa do Mundo de 2026 passou a ter 104 partidas, tornando-se a edição mais longa da história do Mundial.

Outra consequência da mudança é o caminho até o título. O campeão precisará disputar oito partidas, uma a mais em relação ao formato utilizado nas edições anteriores.

Quando começam os 16 avos de final?

O mata-mata será inaugurado neste domingo (28), com o duelo entre África do Sul e Canadá.

Jogo: África do Sul x Canadá

África do Sul x Canadá Competição: Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final

Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final Data: Domingo, 28 de junho de 2026

Domingo, 28 de junho de 2026 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Los Angeles Stadium

Quando o Brasil joga?

A Seleção Brasileira também já está garantida nos 16 avos de final. O Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e enfrentará o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega ao mata-mata após uma campanha invicta na primeira fase, com duas vitórias e um empate.