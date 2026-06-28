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Futebol | Notícia

Inédito! Canadá vence África do Sul e conquista classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026

As duas seleções fizeram um jogo de muita marcação e pouca criação, só que nos ácrescimos os canadeses conseguiram encontrar o gol histórico

Por Davi Saboya Publicado em 28/06/2026 às 18:55
Eustaquio em comemoração para o gol do Canadá sobre a África do Sul
Eustaquio em comemoração para o gol do Canadá sobre a África do Sul - Andre Penner/Estadão Conteúdi

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Em feito inédito, a seleção do Canadá garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 ao derrotar a África do Sul por 1 a 0, neste domingo (28), no Estádio de Los Angeles. O gol da classificação da equipe comandada por Jesse Marsch foi marcado por Eustáquio, aos 45 minutos da etapa final.

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Como donos da casa, os canadenses agora aguardam o resultado do confronto entre Holanda e Marrocos, que acontece nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília). O vencedor desse duelo enfrentará o Canadá no dia 4 de julho, às 14h.

O jogo

África do Sul e Canadá foram para o intervalo sem gols em Los Angeles, mas o placar não refletiu a dinâmica do primeiro tempo. Os canadenses dominaram a posse de bola e pressionaram na reta final.

Aos 43 minutos, após escanteio cobrado por Eustáquio, Bombito cabeceou e Modiba salvou em cima da linha. No rebote, Williams defendeu o chute de Buchanan.

Logo em seguida, aos 44, a polêmica do jogo: Laryea foi derrubado por Mudau na área, mas o árbitro assinalou apenas tiro de meta e o VAR não interferiu, gerando fortes protestos canadenses.

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Na segunda etapa, a equipe de Jesse Marsch manteve a estratégia de pressão alta. Antes de abrir o placar, o Canadá desperdiçou duas grandes chances: Oluwaseyi parou na coxa de Williams em um mano a mano aos 18 minutos, e Promise David tirou tinta da trave aos 30.

Julian Medina/Estadão Conteúdo
Lance do jogo entre Canadá x África do Sul pela Copa do Mundo 2026 - Julian Medina/Estadão Conteúdo

A África do Sul assustou aos 38 com Appollis, que parou em grande defesa de Crépeau. Quando o empate parecia definitivo, aos 45 minutos, Shaffelburg cruzou pela direita, a zaga sul-africana afastou mal e Eustáquio, na meia-lua, dominou no peito e chutou no canto para garantir a vitória. O abafa final da África do Sul com bolas aéreas não foi suficiente para evitar a eliminação.

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