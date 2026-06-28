Copa do Mundo 2026: Veja a tabela de jogos desta segunda-feira (29/06)

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Além do confronto entre Brasil x Japão, a agenda do dia do Mundial coloca em destaque os duelos da Alemanha e Holanda contra o Paraguai e Marrocos

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A segunda-feira, 28 de junho, promete fortes emoções para os apaixonados por futebol com a continuidade da fase eliminatória da Copa do Mundo 2026. Além do aguardado confronto da Seleção Brasileira, o dia reserva outros dois duelos de peso que prometem parar o planeta, envolvendo gigantes europeus e seleções que buscam fazer história no Mundial.

No fim da tarde, às 17h30 (horário de Brasília), a Alemanha entra em campo no Gillette Stadium, em Boston, para enfrentar o Paraguai. Os alemães chegam com o favoritismo tradicional, mas terão pela frente uma seleção sul-americana conhecida por sua forte consistência defensiva e pelo espírito de superação em partidas decisivas.

Quem avançar desse confronto direto carimba a vaga para a próxima etapa da competição, elevando ainda mais a temperatura em solo norte-americano.

Tabela dos jogos do dia da Copa 2026

14h - Brasil x Japão



17h30 - Alemanha x Paraguai



22h - Holanda x Marrocos

Mais tarde, para fechar a rodada do dia com chave de ouro, as atenções se voltam para o México. Às 22h (de Brasília), a Holanda mede forças com Marrocos no icônico Estádio BBVA, conhecido popularmente como El Gigante de Acero, em Monterrey.

O confronto carrega uma enorme expectativa tática e técnica, colocando frente a frente o refinado futebol coletivo da Laranja Mecânica e a velocidade e imposição física da talentosa geração marroquina. Além da vaga nas oitavas de final, essa partida tem um tempero especial: o vencedor deste duelo será o próximo adversário do Canadá, que garantiu a classificação histórica nesse domingo.