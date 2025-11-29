Flamengo e Palmeiras têm quantos títulos de Libertadores? Veja as conquistas de cada finalista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Final da Libertadores coloca frente a frente os gigantes do futebol brasileiro: Palmeiras e Flamengo; confira as principais títulos

A disputa da final da Copa Libertadores da América, neste sábado (29), em Lima, no Peru, coloca frente a frente dois dos maiores gigantes do futebol sul-americano da última década.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam para decidir quem se tornará o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro títulos do principal torneio continental, em uma reedição da final de 2021.

O confronto entre a equipe paulista e a carioca é um capítulo à parte no domínio brasileiro na competição, que teve seis edições consecutivas vencidas por times do país.

O palco da decisão é o Estádio Monumental U, na capital peruana, local que traz boas recordações ao time rubro-negro, onde conquistou seu segundo título em 2019.

A final entre Palmeiras e Flamengo repete a decisão de 2021, quando o time alviverde levou a melhor na prorrogação, vencendo por 2 a 1, no Uruguai.

Flamengo e Palmeiras tem quantos títulos de Libertadores?

Atualmente, ambos os finalistas somam três títulos da Copa Libertadores da América.

Além deles, outros três times brasileiros também são tricampeões: São Paulo, Santos e Grêmio.

O clube paulista, recordista brasileiro em finais do torneio, conquistou a glória eterna nas edições de 1999, 2020 e 2021.

Já o time carioca levantou o troféu em 1981, 2019 e 2022.

A conquista de 2022 consolidou o Rubro-Negro como uma força continental, chegando à sua quarta decisão em seis anos.

O time que vencer o confronto deste sábado se isolará como o maior campeão brasileiro da história da competição, alcançando a marca inédita de quatro taças.

Cenário de títulos recentes

Palmeiras e Flamengo têm travado uma intensa disputa por títulos nos últimos dez anos (2015 a 2025).

Juntos, os clubes acumularam 30 taças neste período, sendo 14 do Alviverde e 16 do Rubro-Negro, demonstrando a hegemonia de ambos no cenário nacional e continental.

Transmissões e onde assistir Palmeiras x Flamengo hoje

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida, com transmissão garantida em todas as plataformas:

TV Aberta : TV Globo, com "esquenta" a partir das 16h30



: TV Globo, com "esquenta" a partir das 16h30 TV Fechada : ESPN, com o "Abre o Jogo" a partir das 16h



: ESPN, com o "Abre o Jogo" a partir das 16h Streaming/Internet : Ge TV, com cobertura a partir das 15h

: Ge TV, com cobertura a partir das 15h Streaming: Disney+ e Paramount+

Ficha Técnica da decisão