Flamengo e Palmeiras têm quantos títulos de Libertadores? Veja as conquistas de cada finalista
Final da Libertadores coloca frente a frente os gigantes do futebol brasileiro: Palmeiras e Flamengo; confira as principais títulos
Clique aqui e escute a matéria
A disputa da final da Copa Libertadores da América, neste sábado (29), em Lima, no Peru, coloca frente a frente dois dos maiores gigantes do futebol sul-americano da última década.
Flamengo e Palmeiras se enfrentam para decidir quem se tornará o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro títulos do principal torneio continental, em uma reedição da final de 2021.
O confronto entre a equipe paulista e a carioca é um capítulo à parte no domínio brasileiro na competição, que teve seis edições consecutivas vencidas por times do país.
O palco da decisão é o Estádio Monumental U, na capital peruana, local que traz boas recordações ao time rubro-negro, onde conquistou seu segundo título em 2019.
A final entre Palmeiras e Flamengo repete a decisão de 2021, quando o time alviverde levou a melhor na prorrogação, vencendo por 2 a 1, no Uruguai.
Flamengo e Palmeiras tem quantos títulos de Libertadores?
Atualmente, ambos os finalistas somam três títulos da Copa Libertadores da América.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além deles, outros três times brasileiros também são tricampeões: São Paulo, Santos e Grêmio.
O clube paulista, recordista brasileiro em finais do torneio, conquistou a glória eterna nas edições de 1999, 2020 e 2021.
Já o time carioca levantou o troféu em 1981, 2019 e 2022.
SAIBA MAIS | ACOMPANHE O RESULTADO ATUALIZADO DE PALMEIRAS X FLAMENGO
A conquista de 2022 consolidou o Rubro-Negro como uma força continental, chegando à sua quarta decisão em seis anos.
O time que vencer o confronto deste sábado se isolará como o maior campeão brasileiro da história da competição, alcançando a marca inédita de quatro taças.
Cenário de títulos recentes
Palmeiras e Flamengo têm travado uma intensa disputa por títulos nos últimos dez anos (2015 a 2025).
Juntos, os clubes acumularam 30 taças neste período, sendo 14 do Alviverde e 16 do Rubro-Negro, demonstrando a hegemonia de ambos no cenário nacional e continental.
Transmissões e onde assistir Palmeiras x Flamengo hoje
Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida, com transmissão garantida em todas as plataformas:
- TV Aberta: TV Globo, com "esquenta" a partir das 16h30
- TV Fechada: ESPN, com o "Abre o Jogo" a partir das 16h
- Streaming/Internet: Ge TV, com cobertura a partir das 15h
- Streaming: Disney+ e Paramount+
Ficha Técnica da decisão
- Competição: CONMEBOL Libertadores 2025
- Rodada: Final
- Jogo: Palmeiras x Flamengo
- Data: 29/11/2025 (Sábado)
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Estádio Monumental "U", Lima, Peru
- Árbitro Principal: Darío Humberto Herrera (Argentina)
- Árbitro de Vídeo (VAR): Héctor Alberto Paletta (Argentina)