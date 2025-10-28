Libertadores AO VIVO: Qual jogo vai passar na Globo hoje, 29/10? Saiba horário e onde assistir os jogos de Flamengo e Palmeiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rubro-negro carioca tem a vantagem do empate contra o Racing em Avenalleda, enquanto Verdão buscará um milagre diante da LDU no Allianz Parque

É semana de decisão na Libertadores 2025! Nesta semana, Flamengo e Palmeiras entram em campo para buscar uma vaga na Grande Final, dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Lima.

Adversários em 2021, quando o Verdão levou a melhor, os brasileiros chegam em condições muito diferentes para suas respectivas semifinais.

O Flamengo tem a vantagem contra o Racing após vencer o jogo de ida, no Maracanã, por 1 x 0, e jogará pelo empate no Estádio Presidente Perón, em Avenalleda.

O Palmeiras jogará ao lado do seu torcedor, no Allianz Parque, mas terá que promover uma virada poucas vezes vista após perder por 3 x 0 para a LDU no Equador.

Uma vitória do time de Abel Ferreira por três gols levará a decisão para os pênaltis e somente uma vantagem igual ou superior a quatro gols classifica o Verdão em 90 minutos.

E, claro, o torcedor quer saber como assistir cada uma das partidas ao vivo, confira a grade de programação.

Qual jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira (29/10)? Racing x Flamengo ou Palmeiras x LDU

O jogo que terá transmissão ao vivo da Globo na tv aberta será Racing x Flamengo.

A bola rola às 21h30, horário de Brasília, desta quarta-feira (29) e será exibida também no Globoplay, grátis no streaming, pela geTV, grátis no YouTube e por fim da Paramount+, também no streaming.

Já Palmeiras x LDU acontece na quinta-feira (30), também às 21h30, e terá transmissão da ESPN, na tv fechada e do serviço de streaming Disney+.

Links oficiais para assistir o jogo do Flamengo online e grátis com imagens

geTV (clique aqui para assistir online)



Não há segredo. Para acompanhar o jogo da Seleção Brasileira, basta acessar o canal geTV no YouTube.

Não é necessário qualquer tipo de pagamento, nem inscrição no canal nem, tampouco, ter uma conta ativa na plataforma.

Acompanhe todas as emoções ao vivo na miniatura abaixo ou, caso não funcione, clicando aqui.

Globoplay (clique aqui para assistir online)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere (clique aqui para assistir online)

O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Paramount+ (clique aqui para assistir online)

Nesta quinta-feira (21), o Botafogo visita a LDU, no Equador, pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Libertadores 2025.

A bola rola às 19h, horário de Brasília. No jogo de ida, no Nilton Santos, o Fogão venceu por 1 x 0 e joga pelo empate para ficar com a vaga.

A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta nem fechada e será exclusiva do serviço de streaming Paramount+, que transmitirá, também de forma exclusiva, River Plate x Libertad, às 21h30.

Ambas as opções podem ser acessadas de forma totalmente gratuita e com imagens.

Clique aqui para assistir no Paramount+

Tal como outros serviços de streaming, o Paramount+ oferece um período de 7 dias grátis para novos assinantes.

Portanto, se você nunca realizou um cadastro na plataforma, poderá fazê-lo e contar com uma semana para utilizar todos os recursos gratuitamente por uma semana.

Mas, atenção, é preciso cadastrar um cartão de crédito para realizar o cadastro e se o usuário não deseja ser cobrado em sua fatura após os sete dias, deve cancelar a assinatura antes do fim deste prazo.



Se o usuário já realizou cadastro e não é mais habilitado para aproveitar a promoção, aconselha-se que peça a um familiar ou amigo para aproveitar tal vantagem em uma nova conta.

Assinantes do Amazon Prime também têm direito aos 7 dias grátis, desde que, também, nunca tenham utilizado o serviço do Paramount+.

Links para assistir Palmeiras x LDU online com imagens

Disney+ (clique aqui para assistir ao vivo e online com imagens)

O serviço de streaming conta com séries de tv, filmes e também com uma série de competições esportivas que são transmitidas pela ESPN.

O serviço custa a partir de R$ 27,99 por mês no plano padrão com anúncios.

O plano padrão sem anúncios sai por R$ 46,90, enquanto que o plano premium custa R$ 66,90 e oferece conteúdos exclusivos, incluindo a transmissão de algumas partidas dos campeonatos ao qual detém os direitos de transmissão.