Dembélé, do PSG, fatura a Bola de Ouro de 2025; Raphinha fica em 5º lugar
O jogador francês recebeu a premiação revista France Football das mãos do ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, no Théâtre du Châtelet, em Paris
A Bola de Ouro de 2025 foi para Ousmane Dembélé. O atacante francês do Paris Saint-Germain foi eleito o melhor jogador do mundo, superando o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona.
A premiação, realizada em Paris, teve Dembélé recebendo o troféu das mãos de Ronaldinho Gaúcho. Com a vitória do francês, o Brasil continua sem ter um melhor do mundo desde 2007, quando Kaká ganhou. Apesar de ser apontado como um dos favoritos, o brasileiro Raphinha terminou em quinto lugar.
Em seu discurso, Dembélé celebrou a conquista: "Foi uma temporada fantástica" e admitiu o nervosismo no palco. "Estou muito orgulhoso de tudo que alcancei na minha carreira", disse.
Considerado o melhor jogador da última Champions League, Dembélé foi fundamental na conquista inédita do título continental pelo PSG. Ele alcançou feitos que Neymar, de quem herdou a camisa 10, não conseguiu no clube: a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro.
A Bola de Ouro, criada em 1956, teve sua 69ª edição. A premiação foi concedida de forma independente entre 1956 e 2009 e, após o fim da parceria de seis anos com a Fifa, voltou a ser entregue de forma autônoma a partir de 2016. A Fifa, por sua vez, criou o prêmio The Best após o término da fusão.
Desempenho dos brasileiros
Apesar da grande expectativa, Raphinha, do Barcelona, não levou o prêmio de melhor jogador. O atacante, que era um dos favoritos após marcar 34 gols em 57 jogos e ser o artilheiro da Champions League na temporada 2024/25, terminou a disputa em quinto lugar.
O Brasil também não foi representado no pódio de outras categorias: o técnico Arthur Elias perdeu o prêmio de melhor do futebol feminino para a inglesa Sarina Wiegman, e o goleiro Alisson Becker, do Liverpool, não conquistou o Troféu Yashin, vencido por Donnarumma, do Manchester City. Por fim, o Paris Saint-Germain foi eleito o melhor time, superando o Botafogo, o único sul-americano indicado na categoria.
Veja todos os premiados
- Melhor jogador sub-21: Lamine Yamal
- Melhor jogadora sub-21: Vicky Lopez
- Melhor técnico de time feminino: Sarina Wiegman
- Melhor técnico do time masculino: Luis Enrique
- Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma
- Melhor goleira: Hannah Hampton
- Maior goleador: Viktor Gyökeres
- Maior goleadora: Ewa Pajor
- Clube do ano (feminino): Arsenal
- Clube do ano (masculino): PSG
- Prêmio Sócrates - dedicado a ações sociais: Xana Foundation
- Melhor jogadora: Aitana Bonmatí
- Melhor jogador: Ousmane Dembélé