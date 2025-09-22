Dembélé, do PSG, fatura a Bola de Ouro de 2025; Raphinha fica em 5º lugar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O jogador francês recebeu a premiação revista France Football das mãos do ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, no Théâtre du Châtelet, em Paris

A Bola de Ouro de 2025 foi para Ousmane Dembélé. O atacante francês do Paris Saint-Germain foi eleito o melhor jogador do mundo, superando o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona.

A premiação, realizada em Paris, teve Dembélé recebendo o troféu das mãos de Ronaldinho Gaúcho. Com a vitória do francês, o Brasil continua sem ter um melhor do mundo desde 2007, quando Kaká ganhou. Apesar de ser apontado como um dos favoritos, o brasileiro Raphinha terminou em quinto lugar.

Em seu discurso, Dembélé celebrou a conquista: "Foi uma temporada fantástica" e admitiu o nervosismo no palco. "Estou muito orgulhoso de tudo que alcancei na minha carreira", disse.

Considerado o melhor jogador da última Champions League, Dembélé foi fundamental na conquista inédita do título continental pelo PSG. Ele alcançou feitos que Neymar, de quem herdou a camisa 10, não conseguiu no clube: a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro.

A Bola de Ouro, criada em 1956, teve sua 69ª edição. A premiação foi concedida de forma independente entre 1956 e 2009 e, após o fim da parceria de seis anos com a Fifa, voltou a ser entregue de forma autônoma a partir de 2016. A Fifa, por sua vez, criou o prêmio The Best após o término da fusão.

Desempenho dos brasileiros

Apesar da grande expectativa, Raphinha, do Barcelona, não levou o prêmio de melhor jogador. O atacante, que era um dos favoritos após marcar 34 gols em 57 jogos e ser o artilheiro da Champions League na temporada 2024/25, terminou a disputa em quinto lugar.

O Brasil também não foi representado no pódio de outras categorias: o técnico Arthur Elias perdeu o prêmio de melhor do futebol feminino para a inglesa Sarina Wiegman, e o goleiro Alisson Becker, do Liverpool, não conquistou o Troféu Yashin, vencido por Donnarumma, do Manchester City. Por fim, o Paris Saint-Germain foi eleito o melhor time, superando o Botafogo, o único sul-americano indicado na categoria.

Veja todos os premiados