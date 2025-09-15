Nova camisa do Sport: Vasco, Cabofriense e Fiorentina; veja clubes que vestem Kappa no Brasil e no mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clube pernambucano está muito próximo de acerto com marca italiana; veja equipes que vestem uniformes da possível nova fornecedora do Leão

O Sport está em fim de contrato com sua atual fornecedora de material esportivo, a Umbro, e está muito próximo de um acordo com a italiana Kappa para produzir os uniformes rubro-negros a partir de 2026.

Diante da notícia, é natural que o torcedor rubro-negro fique curioso por informações referentes à marca que pode, eventualmente, vir a produzir os uniformes do seu time do coração.

Em uma breve pesquisa, nossa reportagem esquadrinhou os principais clubes, no Brasil e no mundo, que tem seus uniformes produzidos pela marca italiana; confira:

De Cabofriense à Fiorentina; veja os times patrocinados pela Kappa

Atualmente, a Kappa produz os uniformes de oito equipes brasileiras, a maioria delas de divisões inferiores do futebol brasileiro.

Na Série A, apenas o Vasco veste os uniformes da marca, enquanto que Chapecoense e Cuiabá são as representantes da marca na Série B.

As demais equipes são Botafogo-PB, Guarani, que disputam a Série C, o Cianorte, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, além de Bangu, Cabofriense, Grêmio Prudente, Juventus-SP e Noroeste, todas sem divisão.

Já na Europa, as principais equipes patrocinadas pela marca são Genoa e Fiorentina, na Itália, Monaco e Metz, na "França", e Real Valladolid e Deportivo La Coruña na Espanha.

Veja imagens de camisas de times que vestem Kappa