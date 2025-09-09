fechar
Futebol | Notícia

Haaland marca 5 gols em vitória por 11 x 1 da Noruega nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Atacante do Man. City comandou goleada histórica, que tem tudo para garantir retorno da Noruega à Copa após 28 anos e jogar Itália para a repescagem

Por Victor Peixoto Publicado em 09/09/2025 às 18:26 | Atualizado em 09/09/2025 às 18:34
Haaland marcou 5 dos 11 gols da Noruega contra a Moldávia
Haaland marcou 5 dos 11 gols da Noruega contra a Moldávia - Norges Football Forbund / Reprodução

Ele marca e marca! Erling Haaland comandou mais uma vitória da Noruega nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, marcando cinco dos 11 gols marcados pelos escandinavos na vitória por 11 x 1 sobre a Moldávia.

Com 100% de aproveitamento (5 vitórias em 5 jogos), a Noruega lidera o Grupo I, que conta ainda com Itália, Israel e Estônia, com 15 pontos e um saldo avassalador de +21, o que praticamente garante os noruegueses na Copa do Mundo do próximo ano.

Com três pontos a mais que a Itália, que vem sofrendo em suas partidas, a Noruega, se vencer todos os seus jogos até a última rodada, quando enfrentará a tetracampeã em solo italiano, poderá perder por uma larga vantagem de gols que ainda assim conseguiria a vaga direta.

Hoje, tal diferença é de 16 gols e só um milagre evitaria que a Itália disputasse sua terceira repescagem consecutiva, correndo o risco de ficar fora de mais uma Copa.

Grupo I - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG
Noruega 15 5 5 0 0 24 3 21
Itália 9 4 3 0 1 12 7 5
Israel 9 5 3 0 2 15 11 4
Estônia 3 5 1 0 4 5 13 -8
Moldávia 0 5 0 0 5 3 25 -22

