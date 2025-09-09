Haaland marca 5 gols em vitória por 11 x 1 da Noruega nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
Atacante do Man. City comandou goleada histórica, que tem tudo para garantir retorno da Noruega à Copa após 28 anos e jogar Itália para a repescagem
Ele marca e marca! Erling Haaland comandou mais uma vitória da Noruega nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, marcando cinco dos 11 gols marcados pelos escandinavos na vitória por 11 x 1 sobre a Moldávia.
Com 100% de aproveitamento (5 vitórias em 5 jogos), a Noruega lidera o Grupo I, que conta ainda com Itália, Israel e Estônia, com 15 pontos e um saldo avassalador de +21, o que praticamente garante os noruegueses na Copa do Mundo do próximo ano.
Com três pontos a mais que a Itália, que vem sofrendo em suas partidas, a Noruega, se vencer todos os seus jogos até a última rodada, quando enfrentará a tetracampeã em solo italiano, poderá perder por uma larga vantagem de gols que ainda assim conseguiria a vaga direta.
Hoje, tal diferença é de 16 gols e só um milagre evitaria que a Itália disputasse sua terceira repescagem consecutiva, correndo o risco de ficar fora de mais uma Copa.
Grupo I - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Noruega
|15
|5
|5
|0
|0
|24
|3
|21
|Itália
|9
|4
|3
|0
|1
|12
|7
|5
|Israel
|9
|5
|3
|0
|2
|15
|11
|4
|Estônia
|3
|5
|1
|0
|4
|5
|13
|-8
|Moldávia
|0
|5
|0
|0
|5
|3
|25
|-22