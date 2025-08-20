Quartas-de-final da Libertadores 2025: Confrontos, mandos de campo e data das quartas-de-final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o São Paulo classificado e Fortaleza eliminado, Internacional, Flamengo, Palmeiras e Botafogo buscam vaga na próxima fase da Liberta

Os confrontos das quartas-de-final da Libertadores 2025 serão definidos até a próxima quinta-feira (21).

Até o momento, São Paulo, Racing e Vélez Sársfield são as equipes que garantiram suas vagas.

Internacional x Flamengo e Estudiantes x Cerro Porteño, nesta quarta (20), LDU x Botafogo, Palmeiras x Universitario e River Plate x Libertad na quinta (21), são os confrontos que definem os demais classificados.

O chaveamento, por sua vez, já está definido, bem como a data dos jogos das quartas-de-final.

Data do jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025

As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão marcadas para as data base de:

Jogos de ida: 17 de setembro

Jogos de volta: 24 de setembro

Confira também as datas das semifinais e da Final:

Semifinal: 22 de outubro (ida); 29 de outubro (volta)



Final: 29 de novembro (jogo único)

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os confrontos das quartas-de-final e cruzamentos da semifinal

Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.

Lado A

Chave 1

São Paulo X LDU ou Botafogo

Mandos de campo: São Paulo decide em casa independente do adversário

Chave 2

River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras

Mandos de campo: Palmeiras decide em casa independente do adversário; River Plate decide em casa apenas se enfrentar o Universatiro; Libertad decide em casa se enfrentar o Universitario; Universitario decide fora de casa independente do adversário

Lado B

Chave 3

Vélez Sársfield X Racing



Mandos de campo: Racing decide em casa

Chave 4

Cerro Porteño ou Estudiantes X Flamengo ou Internacional

Mandos de campo: Estudiantes decide em casa independente do adversário; Internacional decide em casa contra o Cerro Porteño; Flamengo decide em casa contra o Cerro Porteño; Cerro Porteño decide fora de casa independente do adversário

Libertadores 2025 - Chaveamento - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Saiba como são definidos os mandos de campo das quartas-de-final

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°



Palmeiras São Paulo Racing River Plate Estudiantes Vélez Sársfield Internacional LDU

Classificados em 2°