Chaveamento da Libertadores 2025: Datas, mandos de campos e confrontos das quartas-de-final

Com o São Paulo classificado e Fortaleza eliminado, Internacional, Flamengo, Palmeiras e Botafogo buscam vaga na próxima fase da Liberta

Por Victor Peixoto Publicado em 20/08/2025 às 21:01 | Atualizado em 21/08/2025 às 17:17
Confrontos das quartas-de-final da Libertadores 2025
Confrontos das quartas-de-final da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Os confrontos das quartas-de-final da Libertadores 2025 serão definidos até a próxima quinta-feira (21).

Até o momento, São Paulo, Racing, Vélez Sársfield, Flamengo e Estudiantes são as equipes que garantiram suas vagas.

LDU x Botafogo, Palmeiras x Universitario e River Plate x Libertad nesta quinta-feira (21), são os confrontos que definem os últimos classificados.

chaveamento, por sua vez, já está definido, bem como a data dos jogos das quartas-de-final.

Data do jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025

As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão marcadas para as data base de:

  • Jogos de ida: 17 de setembro
  • Jogos de volta: 24 de setembro

Confira também as datas das semifinais e da Final:

  • Semifinal: 22 de outubro (ida); 29 de outubro (volta)
  • Final: 29 de novembro (jogo único)

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os confrontos das quartas-de-final e cruzamentos da semifinal

Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.

Lado A

Chave 1

  • São Paulo X LDU ou Botafogo 

Mandos de campo: São Paulo decide em casa independente do adversário

Chave 2

  • River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras

Mandos de campo: Palmeiras decide em casa independente do adversário; River Plate decide em casa apenas se enfrentar o Universatiro; Libertad decide em casa se enfrentar o Universitario; Universitario decide fora de casa independente do adversário

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sársfield X Racing 

Mandos de campo: Racing decide em casa

Chave 4

  •  Estudiantes X Flamengo

Mandos de campo: Estudiantes decide em casa 

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Chaveamento atualizado da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Saiba como são definidos os mandos de campo das quartas-de-final

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°

  1. Palmeiras
  2. São Paulo
  3. Racing
  4. River Plate
  5. Estudiantes
  6. Vélez Sársfield
  7. LDU

Classificados em 2°

  1. Botafogo
  2. Flamengo
  3. Libertad
  4. Universitario

