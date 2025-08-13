Jogo da Globo hoje (13/08): Saiba como assistir de graça pelo Globoplay

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Flamengo e Internacional se enfrentam no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025; saiba como assistir online sem custos

Hoje é dia de Brasil em campo na Libertadores! Seis times brasileiros entram em campo nesta semana pelos jogos de oitavas-de-final da principal competição do nosso continente.

Dois deles se enfrentam nesta quarta-feira (13), 21h30, horário de Brasília, a bola rola para Flamengo x Internacional, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida será a única com transmissão ao vivo Globo, na tv aberta, que exibe a partida para todo o Brasil após a exibição do capítulo de hoje da novela Vale Tudo.

Aos torcedores que não estiverem com uma televisão por perto, é possível assistir totalmente de graça através do Globoplay, serviço de streaming da emissora.

Saiba como assistir futebol de graça no Globoplay

Serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.

Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.

Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.

* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN.

Tabela detalhada dos jogos de ida das oitavas-de-final da Libertadores

Terça-feira, 12/08

ENCERRADO - Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield -

ENCERRADO - Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo

ENCERRADO - Peñarol 1 x 0 Racing

Quarta-feira, 13/08

19h - Cerro Porteño x Estudiantes - ESPN e Disney+

21h30 - Flamengo x Internacional - Globo , Globoplay , ESPN e Disney+

Quinta-feira, 14/08

19h - Botafogo x LDU - Paramount+

21h30 - Universitario x Palmeiras - ESPN e Disney+

21h30 - Libertad x River Plate - Paramount+



