fechar
Futebol | Notícia

Jogo da Globo hoje (13/08): Saiba como assistir de graça pelo Globoplay

Flamengo e Internacional se enfrentam no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025; saiba como assistir online sem custos

Por Victor Peixoto Publicado em 13/08/2025 às 18:39
Globo transmite jogos da Libertadores de graça pelo Globoplay
Globo transmite jogos da Libertadores de graça pelo Globoplay - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Hoje é dia de Brasil em campo na Libertadores! Seis times brasileiros entram em campo nesta semana pelos jogos de oitavas-de-final da principal competição do nosso continente.

Dois deles se enfrentam nesta quarta-feira (13), 21h30, horário de Brasília, a bola rola para Flamengo x Internacional, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida será a única com transmissão ao vivo Globo, na tv aberta, que exibe a partida para todo o Brasil após a exibição do capítulo de hoje da novela Vale Tudo.

Aos torcedores que não estiverem com uma televisão por perto, é possível assistir totalmente de graça através do Globoplay, serviço de streaming da emissora.

Saiba como assistir futebol de graça no Globoplay

Serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.

Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.

Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN.

Tabela detalhada dos jogos de ida das oitavas-de-final da Libertadores

Terça-feira, 12/08

  • ENCERRADO - Fortaleza 0 x  0 Vélez Sársfield -
  • ENCERRADO - Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
  • ENCERRADO - Peñarol 1 x 0 Racing 

Quarta-feira, 13/08

  • 19h - Cerro Porteño x Estudiantes - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Flamengo x Internacional GloboGloboplayESPN e Disney+

Quinta-feira, 14/08

  • 19h - Botafogo x LDU - Paramount+
  • 21h30 - Universitario x Palmeiras - ESPN Disney+
  • 21h30 - Libertad x River Plate Paramount+

ENCERRADO

Leia também

Programação Globo hoje (13/08/25): Flamengo x Internacional? Veja qual jogo da Libertadores exibe ao vivo
Transmissão

Programação Globo hoje (13/08/25): Flamengo x Internacional? Veja qual jogo da Libertadores exibe ao vivo
Transmissão com imagens de Fortaleza x Vélez; saiba como assistir online
Fortaleza

Transmissão com imagens de Fortaleza x Vélez; saiba como assistir online

Compartilhe

Tags