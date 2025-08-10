Álbum da Copa 2026: Pacotinho a R$ 8,00 e mais de R$ 1 mil para completar? Veja projeção de valores
Aumento no número de seleções, dólar alto e inflação devem tornar o Álbum da próxima Copa do Mundo inviável para muitos colecionadores
Falta um pouco menos do que um ano para a Copa do Mundo 2026, e o clima de Copa já vai se formando com a reta final das Eliminatórias e a definição das primeiras seleções classificadas para a competição que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México.
Além da competição em si, um grande sucesso é o Álbum da Copa, objeto de desejo de brasileiros e estrangeiros, de todas as idades.
Mas, para quem pretende completá-lo em 2026, é melhor se preparar, pois não deverá ser nada barato.
E isso não tem a ver apenas com o aumento no número de seleções de 32 para 48.
Pacote de figurinhas do próximo Álbum da Copa deve custar acima de R$ 6,00
Comercializado por R$ 1,00 em 2014, R$ 2,00 em 2018 e por fim R$ 4,00 em 2022, o pacote de figurinhas da Copa do Mundo 2026 deve custar pelo menos R$ 6,00.
É isso que indica o último grande lançamento da Panini, empresa responsável pela produção e comercialização do álbum de figurinhas da Copa do Mundo desde a edição de 1970, no México.
O Álbum do Mundial de Clubes 2025 foi comercializado por R$ 19,90, na versão capa mole, enquanto o capa dura foi vendido por R$ 64,90.
O Box mais caro, que conta com um álbum capa dura metalizado, uma lata e 50 pacotinhos, custa R$ 369,90.
O que mais chama a atenção, no entanto, é o preço dos pacotes de figurinhas. Com 5 figurinhas, eles foram comercializados por R$ 6,00, justificando a projeção desta matéria.
Considerando a situação econômica brasileira frente a questões como inflação e câmbio do dólar, além do histórico da Panini, parece muito improvável que os pacotes de figurinhas do Álbum da Copa do Mundo de 2026 sejam comercializados por um valor inferior aos R$ 6,00.
A julgar pelo que vimos ao decorrer dos anos, o preço de R$ 8,00 seguiria a mesma proporção dos aumentos dos três últimos álbuns, mas não há nenhuma informação em concreto que confirme este ou qualquer aumento.
Completar o Álbum da Copa do Mundo 2026 poderá custar mais de R$ 1 MIL!
O Álbum da Copa do Mundo 2022 continha 670 figurinhas em sua coleção regular, o que desconsidera as 80 Figurinhas Extra (Legends e Rookies) e as 8 figurinhas da Coca-Cola.
Cada seleção contava com 18 figurinhas, sendo 16 jogadores, o escudo e a foto do time perfilado, além das figurinhas dos estádios e as "figurinhas padrão", como as da taça, da logo da Copa, a 00 e afins, que totalizavam sete figurinhas.
Considerando esse padrão, com 48 seleções participantes e 16 estádios, o Álbum da Copa do Mundo de 2026 contará com 887 figurinhas.
Com esse número, serão necessários ao menos 178 pacotinhos, que contém cinco figurinhas cada, para completar o álbum, considerando, claro, que o colecionador não tire nenhuma figurinha repetida, o que é estatisticamente impossível, ou que consiga trocar todas as suas repetidas por correspondentes que não tenha colado.
Considerando 178 x R$ 6,00 (valor dos pacotes do Álbum do Mundial), o valor mínimo necessário para completar o Álbum da Copa 2026 será de R$ 1068,00, lembrando que este cálculo considera que toda as figurinhas conseguirão ser trocadas por uma não colada.
Se aumentarmos o valor do pacote para R$ 8,00, o preço mínimo saltará para R$ 1424,00.
A título de comparação, o álbum de 2022 tinha esse custo mínimo estabelecido em R$ 536,00.