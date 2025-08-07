fechar
Futebol | Notícia

Bola de Ouro 2025: Raphinha e Vinicius Júnior são os únicos brasileiros indicados; veja lista completa

Último brasileiro a vencer a premiação foi Kaká, em 2007; em 2025, dupla de Barcelona e Real Madrid terão a chance de encerrar jejum verde e amarelo

Por Victor Peixoto Publicado em 07/08/2025 às 15:07
Raphinha, atacante do Barcelona
Raphinha, atacante do Barcelona - France Football / Reprodução

A France Football divulgo, nesta quinta-feira (7), a lista com os 30 indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2025, que será entregue no dia 22 de setembro, em Paris.

Dentre os finalistas, apenas dois brasileirosRaphinha, do Barcelona, e Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Atual vencedor do Fifa The Best, Vini Jr não aparece entre os favoritos ao prêmio, uma vez que não conquistou nenhum dos principais títulos da última temporada à exceção da Copa Intercontinental e da Supercopa da Uefa.

Raphinha, em contrapartida, aparece sim como um dos favoritos à conquista. Campeão espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, o camisa 11 conquistou a tríplice coroa e marcando 34 gols 25 assistências em 57 jogos.

Seus principais concorrentes são o francês Ousmane Dembélé, campeão de tudo na França e também da Champions League, com impressionantes 35 gols 16 assistências e o seu companheiro de equipe, o espanhol Lamine Yamal, que embora tenha números mais modestos (18 gols 25 assistências), é mais comentado que o brasileiro quando o assunto é "melhor do mundo".

O egípcio Mohamed Salah também aparece com forte candidato. O atacante do Liverpool tem 34 gols23 assistências, mas a eliminação precoce nas oitavas-de-final da Champions depõe contra o jogador, campeão da Premier League.

Veja a lista completa:

  • Dembélé (Paris Saint-Germain)
  • Donnarumma (Paris Saint-Germain)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Dumfries (Inter de Milão)
  • Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Haaland (Manchester City)
  • Gyökeres (Sporting)
  • Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Kvaratskhelia (PSG)
  • Lewandowski (Barcelona)
  • Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Matinez (Inter de Milão)
  • Mctominay (Napoli)
  • Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • João Neves (PSG)
  • Pedri (Barcelona)
  • Palmer (Chelsea)
  • Olise (Bayern de Munique)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (PSG)
  • van Dijk (Liverpool)
  • Vini Jr. (Real Madrid)
  • Salah (Liverpool)
  • Wirtz (Bayer Leverkusen)
  • Vitinha (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

