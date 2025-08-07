Bola de Ouro 2025: Raphinha e Vinicius Júnior são os únicos brasileiros indicados; veja lista completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Último brasileiro a vencer a premiação foi Kaká, em 2007; em 2025, dupla de Barcelona e Real Madrid terão a chance de encerrar jejum verde e amarelo

A France Football divulgo, nesta quinta-feira (7), a lista com os 30 indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2025, que será entregue no dia 22 de setembro, em Paris.

Dentre os finalistas, apenas dois brasileiros: Raphinha, do Barcelona, e Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Atual vencedor do Fifa The Best, Vini Jr não aparece entre os favoritos ao prêmio, uma vez que não conquistou nenhum dos principais títulos da última temporada à exceção da Copa Intercontinental e da Supercopa da Uefa.

Raphinha, em contrapartida, aparece sim como um dos favoritos à conquista. Campeão espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, o camisa 11 conquistou a tríplice coroa e marcando 34 gols e 25 assistências em 57 jogos.



Seus principais concorrentes são o francês Ousmane Dembélé, campeão de tudo na França e também da Champions League, com impressionantes 35 gols e 16 assistências e o seu companheiro de equipe, o espanhol Lamine Yamal, que embora tenha números mais modestos (18 gols e 25 assistências), é mais comentado que o brasileiro quando o assunto é "melhor do mundo".

O egípcio Mohamed Salah também aparece com forte candidato. O atacante do Liverpool tem 34 gols e 23 assistências, mas a eliminação precoce nas oitavas-de-final da Champions depõe contra o jogador, campeão da Premier League.

Veja a lista completa: