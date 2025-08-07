Bola de Ouro 2025: Raphinha e Vinicius Júnior são os únicos brasileiros indicados; veja lista completa
Último brasileiro a vencer a premiação foi Kaká, em 2007; em 2025, dupla de Barcelona e Real Madrid terão a chance de encerrar jejum verde e amarelo
A France Football divulgo, nesta quinta-feira (7), a lista com os 30 indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2025, que será entregue no dia 22 de setembro, em Paris.
Dentre os finalistas, apenas dois brasileiros: Raphinha, do Barcelona, e Vinicius Júnior, do Real Madrid.
Atual vencedor do Fifa The Best, Vini Jr não aparece entre os favoritos ao prêmio, uma vez que não conquistou nenhum dos principais títulos da última temporada à exceção da Copa Intercontinental e da Supercopa da Uefa.
Raphinha, em contrapartida, aparece sim como um dos favoritos à conquista. Campeão espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, o camisa 11 conquistou a tríplice coroa e marcando 34 gols e 25 assistências em 57 jogos.
Seus principais concorrentes são o francês Ousmane Dembélé, campeão de tudo na França e também da Champions League, com impressionantes 35 gols e 16 assistências e o seu companheiro de equipe, o espanhol Lamine Yamal, que embora tenha números mais modestos (18 gols e 25 assistências), é mais comentado que o brasileiro quando o assunto é "melhor do mundo".
O egípcio Mohamed Salah também aparece com forte candidato. O atacante do Liverpool tem 34 gols e 23 assistências, mas a eliminação precoce nas oitavas-de-final da Champions depõe contra o jogador, campeão da Premier League.
Veja a lista completa:
- Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Donnarumma (Paris Saint-Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Désiré Doué (PSG)
- Dumfries (Inter de Milão)
- Guirassy (Borussia Dortmund)
- Haaland (Manchester City)
- Gyökeres (Sporting)
- Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kvaratskhelia (PSG)
- Lewandowski (Barcelona)
- Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Matinez (Inter de Milão)
- Mctominay (Napoli)
- Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Palmer (Chelsea)
- Olise (Bayern de Munique)
- Raphinha (Barcelona)
- Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- van Dijk (Liverpool)
- Vini Jr. (Real Madrid)
- Salah (Liverpool)
- Wirtz (Bayer Leverkusen)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)