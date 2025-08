"Campeão" do 1° turno terminou com o título da Série A em

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Brasileirão vai chegando à sua metade! Embora tenha alguns jogos atrasados a cumprir, resta apenas uma rodada para o fim do 1° turno da competição.

Embora seja muito cedo para definir quais times de fato brigarão pelo título, o histórico depõe muito em favor do time que termina a primeira metade do Campeonato Brasileiro na liderança quando o assunto é terminar como campeão.

Desde que foi disputada no formato de pontos corridos (2003 e 2004 com 24 clubes; 2005 com 22), aconteceram 22 edições.

Em apenas seis delas o time que finalizou a 19ª rodada na liderança não conquistou o título. Nas outras 16 oportunidades, o "campeão" do 1° turno foi também o campeão brasileiro.

A 19ª rodada do Brasileirão 2025 acontece no próximo final de semana e apenas Flamengo e Cruzeiro, que dividem a liderança com 37 pontos, podem terminar esta primeira metade em 1° lugar.

Com dois jogos a menos, o Palmeiras não alcançaria a dupla mesmo vencendo o Ceará e contando com tropeços do Urubu e da Raposa, que enfrentam Mirassol e Santos, respectivamente.

Veja todos os "campeões" do 1° turno do Brasileirão (e quem terminou com o título de fato)

Títulos do Brasileirão 2003-2024

Ano Campeão do 1° turno

Campeão 2003 Cruzeiro

2004 Santos

2005 Corinthians

2006 São Paulo

2007 São Paulo

2008 Grêmio

São Paulo 2009 Internacional

Flamengo 2010 Fluminense

2011 Corinthians

2012 Atlético-MG

Fluminense 2013 Cruzeiro

2014 Cruzeiro

2015 Corinthians

2016 Palmeiras

2017 Corinthians

2018 São Paulo

Palmeiras 2019 Flamengo

2020 São Paulo

Flamengo 2021 Atlético-MG

2022 Palmeiras

2023 Botafogo

Palmeiras 2024 Botafogo

Legenda: Campeão

Campeão Perdeu o título

A vantagem revertida pelos times que foram campeões mesmo não terminando o 1° turno na liderança

2008 - São Paulo terminou o 1° turno em 4° lugar, 8 pontos atrás do Grêmio, que terminou o campeonato em 2°, 2 pontos atrás

2009 - Flamengo terminou o 1° turno em 10° lugar, 10 pontos atrás do Internacional, que terminou o campeonato em 2°, 2 pontos atrás

2012 - Fluminense terminou o 1° turno em 2° lugar, 1 ponto atrás do Atlético-MG, que terminou o campeonato em 2°, 2 pontos atrás

2018 - Palmeiras terminou o 1° turno em 6° lugar, 8 pontos atrás do São Paulo, que terminou o campeonato em 5°, 17 pontos atrás

2020 - Flamengo terminou o 1° turno em 2° lugar, 2 pontos atrás do São Paulo, que terminou o campeonato em 4°, 5 pontos atrás