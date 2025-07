Internacional x Fluminense: Horário, escalações e onde assistir o jogo pela Copa do Brasil ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (31), Internacional e Fluminense se enfrentam, às 21h30, horário de Brasília, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil 2025.

Em jogo, além da construção de uma vantagem visando a vaga nas quartas-de-final, está a premiação de R$ 4,7 milhões.

As equipes chegam em momento distintos, apesar de apenas um ponto separá-las na classificação do Campeonato Brasileiro, o Inter é o 10° com 21 pontos, enquanto o Flu é o 12° com 20.

O Colorado vem de uma sequência de quatro jogos sem perder na temporada, tendo vencido três deles.

Já o Tricolor das Laranjeiras vive uma crise inesperada após a belíssima campanha que o levou até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

Desde a derrota para o Chelsea, o time comandado por Renato Gaúcho, que começa a ficar pressionado no cargo, perdeu todas as quatro partidas que disputou no Brasileirão, o que o fez cair seis posições na tabela.

Transmissão ao vivo de Internacional x Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo dos seguintes canais de tv e streaming:

Globo , na tv aberta

Prime Video , no streaming

Globoplay , no streaming (grátis)

Sportv , na tv fechada

Premiere ,

Prováveis escalações

Internacional: Rochet, Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré - Roger Machado

Fluminense: Fábio, Manoel (Hércules), Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Cannobbio (Lima) e Renê (Fuentes); Soteldo (Everaldo) e Cano (John Kennedy) - Renato Gaúcho

Ficha do jogo

