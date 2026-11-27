Brasileiro testa configuração diferente na Haas, supera o companheiro de equipe e termina a sessão a 2s468 do melhor tempo em Lusail.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Rafael Câmara terminou o primeiro treino livre do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 de 2026 na 15ª colocação. O brasileiro registrou 1min25s685 na sessão desta sexta-feira (27), no Circuito Internacional de Lusail, e ficou a 2s468 do líder Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes.

O piloto da Haas superou o companheiro de equipe Oliver Bearman, que terminou em 17º lugar, com o tempo de 1min25s766.

Durante a atividade, a equipe utilizou o carro de Câmara para testar uma configuração de acerto diferente da aplicada no equipamento do britânico.

Como foi o treino de Rafael Câmara no GP do Catar

Câmara entrou na pista logo no início da sessão e trabalhou no programa de testes definido pela Haas. A 40 minutos do encerramento, o brasileiro aparecia na 20ª posição. Na sequência, melhorou seu tempo e terminou em 15º, com 1min25s685.

O resultado colocou o brasileiro à frente de Bearman na disputa interna da equipe. A diferença entre os dois foi de 0s081, com o britânico duas posições atrás na classificação.

Antonelli lidera primeiro treino livre em Lusail

Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido do TL1. O piloto da Mercedes marcou 1min23s217 e terminou à frente do companheiro George Russell, que ficou em segundo, a 0s507 do líder.

Isack Hadjar, da Red Bull, completou os três primeiros. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, apareceram na sequência, enquanto Max Verstappen terminou em sexto.

Um dos destaques da sessão foi o desempenho de Antonelli com pneus médios. Mesmo com os adversários utilizando compostos macios na parte final do treino, o tempo do italiano não foi superado.

Gabriel Bortoleto termina em 11º; veja outros destaques

Gabriel Bortoleto encerrou o primeiro treino livre na 11ª colocação, com 1min25s053, pela Audi. A equipe foi a única do grid a apresentar novidades e modificações aerodinâmicas para a etapa no Catar.

Na Red Bull, Max Verstappen relatou incômodo com a viseira escura do capacete e pediu uma alternativa à equipe ao retornar aos boxes.

Resultado do TL1 do GP do Catar de F1 2026

1º – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1min23s217

– 1min23s217 2º – George Russell (Mercedes) – +0s507

– +0s507 3º – Isack Hadjar (Red Bull RBPT-Ford) – +0s661

– +0s661 4º – Lando Norris (McLaren Mercedes) – +0s850

– +0s850 5º – Oscar Piastri (McLaren Mercedes) – +0s860

– +0s860 6º – Max Verstappen (Red Bull RBPT-Ford) – +0s916

– +0s916 7º – Charles Leclerc (Ferrari) – +1s256

– +1s256 8º – Lewis Hamilton (Ferrari) – +1s358

– +1s358 9º – Arvid Lindblad (Racing Bulls RBPT-Ford) – +1s384

– +1s384 10º – Pierre Gasly (Alpine Mercedes) – +1s657

– +1s657 11º – Gabriel Bortoleto (Audi) – +1s836

– +1s836 12º – Franco Colapinto (Alpine Mercedes) – +2s192

– +2s192 13º – Nico Hülkenberg (Audi) – +2s220

– +2s220 14º – Liam Lawson (Racing Bulls RBPT-Ford) – +2s376

– +2s376 15º – Rafael Câmara (Haas Ferrari) – +2s468

– +2s468 16º – Alexander Albon (Williams Mercedes) – +2s475

– +2s475 17º – Oliver Bearman (Haas Ferrari) – +2s549

– +2s549 18º – Carlos Sainz (Williams Mercedes) – +2s775

– +2s775 19º – Jak Crawford (Aston Martin Honda) – +3s089

– +3s089 20º – Lance Stroll (Aston Martin Honda) – +3s199

– +3s199 21º – Sergio Pérez (Cadillac Ferrari) – +3s469

– +3s469 22º – Valtteri Bottas (Cadillac Ferrari) – +3s692

Horários do GP do Catar de F1 2026 no Brasil

A programação da etapa de Lusail continua nesta sexta-feira (27), com o segundo treino livre. No sábado (28), acontecem o terceiro treino e a classificação. A corrida está marcada para domingo (29), às 13h, no horário de Brasília.