Rafael Câmara termina TL1 do GP do Catar em 15º; Antonelli lidera treino da F1 2026
Brasileiro testa configuração diferente na Haas, supera o companheiro de equipe e termina a sessão a 2s468 do melhor tempo em Lusail.
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Rafael Câmara terminou o primeiro treino livre do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 de 2026 na 15ª colocação. O brasileiro registrou 1min25s685 na sessão desta sexta-feira (27), no Circuito Internacional de Lusail, e ficou a 2s468 do líder Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes.
O piloto da Haas superou o companheiro de equipe Oliver Bearman, que terminou em 17º lugar, com o tempo de 1min25s766.
Durante a atividade, a equipe utilizou o carro de Câmara para testar uma configuração de acerto diferente da aplicada no equipamento do britânico.
Como foi o treino de Rafael Câmara no GP do Catar
Câmara entrou na pista logo no início da sessão e trabalhou no programa de testes definido pela Haas. A 40 minutos do encerramento, o brasileiro aparecia na 20ª posição. Na sequência, melhorou seu tempo e terminou em 15º, com 1min25s685.
O resultado colocou o brasileiro à frente de Bearman na disputa interna da equipe. A diferença entre os dois foi de 0s081, com o britânico duas posições atrás na classificação.
Antonelli lidera primeiro treino livre em Lusail
Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido do TL1. O piloto da Mercedes marcou 1min23s217 e terminou à frente do companheiro George Russell, que ficou em segundo, a 0s507 do líder.
Isack Hadjar, da Red Bull, completou os três primeiros. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, apareceram na sequência, enquanto Max Verstappen terminou em sexto.
Um dos destaques da sessão foi o desempenho de Antonelli com pneus médios. Mesmo com os adversários utilizando compostos macios na parte final do treino, o tempo do italiano não foi superado.
Gabriel Bortoleto termina em 11º; veja outros destaques
Gabriel Bortoleto encerrou o primeiro treino livre na 11ª colocação, com 1min25s053, pela Audi. A equipe foi a única do grid a apresentar novidades e modificações aerodinâmicas para a etapa no Catar.
Na Red Bull, Max Verstappen relatou incômodo com a viseira escura do capacete e pediu uma alternativa à equipe ao retornar aos boxes.
Resultado do TL1 do GP do Catar de F1 2026
- 1º – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1min23s217
- 2º – George Russell (Mercedes) – +0s507
- 3º – Isack Hadjar (Red Bull RBPT-Ford) – +0s661
- 4º – Lando Norris (McLaren Mercedes) – +0s850
- 5º – Oscar Piastri (McLaren Mercedes) – +0s860
- 6º – Max Verstappen (Red Bull RBPT-Ford) – +0s916
- 7º – Charles Leclerc (Ferrari) – +1s256
- 8º – Lewis Hamilton (Ferrari) – +1s358
- 9º – Arvid Lindblad (Racing Bulls RBPT-Ford) – +1s384
- 10º – Pierre Gasly (Alpine Mercedes) – +1s657
- 11º – Gabriel Bortoleto (Audi) – +1s836
- 12º – Franco Colapinto (Alpine Mercedes) – +2s192
- 13º – Nico Hülkenberg (Audi) – +2s220
- 14º – Liam Lawson (Racing Bulls RBPT-Ford) – +2s376
- 15º – Rafael Câmara (Haas Ferrari) – +2s468
- 16º – Alexander Albon (Williams Mercedes) – +2s475
- 17º – Oliver Bearman (Haas Ferrari) – +2s549
- 18º – Carlos Sainz (Williams Mercedes) – +2s775
- 19º – Jak Crawford (Aston Martin Honda) – +3s089
- 20º – Lance Stroll (Aston Martin Honda) – +3s199
- 21º – Sergio Pérez (Cadillac Ferrari) – +3s469
- 22º – Valtteri Bottas (Cadillac Ferrari) – +3s692
Horários do GP do Catar de F1 2026 no Brasil
A programação da etapa de Lusail continua nesta sexta-feira (27), com o segundo treino livre. No sábado (28), acontecem o terceiro treino e a classificação. A corrida está marcada para domingo (29), às 13h, no horário de Brasília.
- Sexta-feira (27/11): Treino livre 1 – 10h30; Treino livre 2 – 14h
- Sábado (28/11): Treino livre 3 – 11h30; Classificação – 15h
- Domingo (29/11): Corrida – 13h