Brasileiro volta ao circuito de Lusail após terminar a primeira atividade em 15º lugar, à frente do companheiro Oliver Bearman na equipe Haas.

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O segundo treino livre do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 2026 será realizado nesta sexta-feira (27), às 14h (de Brasília), no Circuito Internacional de Lusail. A atividade terá transmissão ao vivo pelo sportv e pela F1 TV Pro.

Rafael Câmara volta à pista pela Haas depois de terminar a primeira sessão do fim de semana na 15ª colocação. O brasileiro registrou 1min25s685 no TL1 e ficou à frente do companheiro Oliver Bearman, que terminou em 17º.

Como foi o primeiro treino livre do GP do Catar

Andrea Kimi Antonelli liderou o TL1 com a Mercedes, ao marcar 1min23s217. George Russell completou a dobradinha da equipe, enquanto Isack Hadjar, da Red Bull, ficou em terceiro.

Gabriel Bortoleto terminou na 11ª posição, com a Audi. Câmara foi o 15º, a 2s468 do melhor tempo, em uma sessão na qual a Haas testou uma configuração de acerto diferente em seu carro.

O que esperar do TL2 no Catar

O segundo treino livre será a próxima oportunidade para as equipes trabalharem no acerto dos carros no circuito de Lusail.

A atividade também permitirá que os pilotos acumulem mais dados sobre o comportamento dos equipamentos na pista.

Para Rafael Câmara, a sessão representa mais uma etapa de adaptação ao circuito e de trabalho com a Haas. No primeiro treino, o brasileiro terminou duas posições à frente de Bearman.

Horário e onde assistir ao segundo treino livre do GP do Catar

O TL2 está marcado para esta sexta-feira (27), às 14h, no horário de Brasília. A transmissão ao vivo será feita pelo sportv, na televisão por assinatura, e pela F1 TV Pro, plataforma oficial de streaming da Fórmula 1.

Programação do GP do Catar de F1 2026 no horário de Brasília