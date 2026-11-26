Brasileiro já havia sido anunciado pela equipe em outubro, e confirmação do britânico encerrou a definição dos titulares para a próxima temporada

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Rafael Câmara terá Oliver Bearman como companheiro de equipe na Haas na temporada 2027 da Fórmula 1. A escuderia norte-americana confirmou a renovação do contrato do britânico, completando a formação da dupla que terá o brasileiro como um dos titulares no próximo campeonato.

O pernambucano já havia sido anunciado pela equipe em outubro de 2026. Com a permanência de Bearman, a Haas definiu seu último assento disponível e a Fórmula 1 passou a ter todas as vagas de titulares preenchidas para 2027.

Os dois pilotos terão 21 anos no próximo campeonato e já possuem uma ligação profissional: ambos ingressaram na Academia de Pilotos da Ferrari em 2021. A equipe terá uma das duplas mais jovens do grid.

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Rafael Câmara e Bearman formarão dupla na Haas em 2027

A parceria entre Câmara e Bearman reúne dois pilotos que passaram pela estrutura de formação da Ferrari. O britânico já está na Fórmula 1 e disputou 48 GPs até o anúncio da renovação, enquanto o brasileiro iniciou sua trajetória na categoria na reta final de 2026.

A Haas avalia que os dois apresentam características diferentes. Bearman é descrito pela chefia da equipe como comunicativo e extrovertido, com capacidade para motivar os integrantes dos boxes. Câmara, por sua vez, tem um perfil mais reservado, calmo e introspectivo.

O chefe da equipe, Ayao Komatsu, destacou a combinação entre as características dos pilotos e apontou a formação como uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento da escuderia. Segundo ele, a renovação de Bearman foi uma decisão natural diante da evolução técnica, do comprometimento e da capacidade de liderança demonstrados pelo britânico.

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Como Rafael Câmara chegou à Fórmula 1

A estreia de Rafael Câmara na principal categoria do automobilismo aconteceu ainda em 2026. O pernambucano assumiu um dos carros da Haas depois da saída de Esteban Ocon, anunciada após o Grande Prêmio do México.

O brasileiro fez sua primeira corrida na F1 no GP de São Paulo, diante da torcida local, e também participou da etapa de Las Vegas. Depois, foi confirmado para disputar as provas do Catar e de Abu Dhabi, encerrando a temporada como titular da equipe.

A mudança antecipou a transição de Câmara para a Fórmula 1. Até então, o piloto disputava a Fórmula 2 e liderava o campeonato, com sete pontos de vantagem sobre o búlgaro Nikola Tsolov. Ao assumir o assento na Haas, abriu mão de concluir a temporada da categoria de acesso.

Antes da estreia, a equipe também avaliou o brasileiro em sessões de testes privados realizadas em Portugal. A velocidade e o talento apresentados nessas atividades foram destacados pela escuderia.

Oliver Bearman renova com a Haas para 2027

A confirmação de Bearman encerrou as negociações sobre o último assento disponível no grid da Fórmula 1 para 2027. O britânico estreou na categoria em 2024, quando substituiu Carlos Sainz na Ferrari durante o GP da Arábia Saudita. Na ocasião, terminou em sétimo lugar e se tornou o terceiro piloto mais jovem da história a pontuar na F1 — atualmente, ocupa a quinta posição nesse ranking.

Ainda em 2024, Bearman também disputou duas corridas pela Haas, substituindo Kevin Magnussen nos GPs do Azerbaijão e de São Paulo. Em 2025, fez sua primeira temporada completa e alcançou o quarto lugar no GP do México, igualando o melhor resultado da história da equipe. Em 2026, seu principal resultado foi a quinta posição no GP da China.

Até o anúncio da renovação, o britânico acumulava 48 participações em GPs e 71 pontos na Fórmula 1. Ele afirmou estar satisfeito por continuar na estrutura da Haas e destacou a importância da equipe para seu desenvolvimento como piloto.

Grid completo da Fórmula 1 para 2027

Com a renovação de Bearman, as 11 equipes da categoria têm suas duplas de pilotos definidas para a temporada de 2027. Rafael Câmara será um dos titulares da Haas ao lado do britânico.