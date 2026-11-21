Brasileiro da Haas teve uma escapada na primeira fase, ficou a 71 milésimos do Q2 e ganhou duas posições após punições aplicadas a adversários

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Rafa Câmara vai largar na 15ª posição do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. O piloto pernambucano da Haas terminou o treino classificatório em 17º lugar, após ser eliminado no Q1 por apenas 0s071 de diferença para a zona de classificação. Com punições aplicadas a outros competidores, porém, ganhou duas posições no grid definitivo.

O brasileiro registrou 1min36s220 em sua melhor volta. A sessão foi marcada por dificuldades para aquecer os pneus devido às baixas temperaturas em Nevada e por um incidente de Câmara logo nos primeiros minutos do treino.

A pole position ficou com Max Verstappen, da Red Bull. Andrea Kimi Antonelli havia registrado o melhor tempo do Q3, mas perdeu posições no grid após uma punição pela substituição de componentes da unidade de potência.

Rafa Câmara tem incidente no Q1 e fica fora da segunda fase

A classificação começou com um susto para Rafa Câmara. Nos primeiros minutos do Q1, o brasileiro travou as rodas na aproximação da Curva 1, perdeu a traseira do carro e escapou da pista. O episódio provocou uma breve sinalização de bandeira amarela, mas o piloto conseguiu evitar o choque contra as barreiras e retornar aos boxes.

A escapada comprometeu o planejamento da Haas. Câmara perdeu a volta de preparação e as primeiras referências do traçado, o que dificultou ainda mais o trabalho de aquecimento dos pneus em uma pista com asfalto frio.

Nas tentativas finais, o brasileiro recebeu a ajuda do companheiro Oliver Bearman. Como o britânico já tinha conhecimento de que largaria no fundo do grid por causa de uma punição, trabalhou para oferecer vácuo a Câmara nas retas.

Mesmo com a colaboração, o pernambucano não conseguiu avançar ao Q2. Com o tempo de 1min36s220, terminou a primeira fase em 17º, a apenas 0s071 do corte.

Brasileiro lamenta eliminação por margem mínima

Após a sessão, Rafa Câmara reconheceu a frustração por ter ficado tão perto de avançar à segunda fase. O piloto também apontou o incidente na Curva 1 como um fator que prejudicou sua preparação para as voltas rápidas.

O brasileiro destacou ainda a contribuição de Oliver Bearman, especialmente na tentativa final, quando o britânico trabalhou para fornecer vácuo ao carro da Haas.

Apesar da eliminação, Câmara avaliou que o equipamento tinha condições de alcançar o Q2. Na visão do piloto, sem a escapada inicial, a equipe poderia ter conseguido um resultado melhor.

O pernambucano também comentou os desafios de adaptação enfrentados no início de sua trajetória na Fórmula 1. Depois das condições de chuva intensa no Brasil, ele encontrou em Las Vegas uma situação diferente, marcada pelo frio e pela dificuldade de colocar os pneus na temperatura ideal.

Para a corrida, Câmara projetou uma atuação mais constante, com o objetivo de evitar incidentes e aproveitar as oportunidades durante a prova.

Gabriel Bortoleto larga em 13º no GP de Las Vegas

Gabriel Bortoleto também enfrentou dificuldades durante a classificação. O piloto da Audi permaneceu inicialmente nos boxes para ajustes mecânicos e abriu sua primeira volta rápida apenas depois dos concorrentes.

Nos instantes finais do Q1, o brasileiro marcou 1min35s993 e avançou à segunda fase na 16ª posição. Com isso, deixou Rafa Câmara na zona de eliminação por uma diferença de apenas 0s071.

No Q2, Bortoleto teve sua tentativa comprometida quando seguia o companheiro Nico Hülkenberg. O alemão travou as rodas à sua frente, prejudicando a volta do paulista. Sem tempo para uma nova tentativa, o brasileiro encerrou a sessão na 15ª posição cronometrada.

O piloto voltou a reclamar da velocidade de reta do carro da Audi e classificou como um "milagre" a passagem para o Q2 diante das limitações enfrentadas. Com as punições aplicadas a outros competidores, Bortoleto ganhou posições e largará em 13º.

Verstappen conquista a pole após punição de Antonelli

Andrea Kimi Antonelli registrou o melhor tempo do Q3, com 1min33s893. No entanto, o piloto da Mercedes foi punido pela substituição de componentes da unidade de potência e perdeu posições no grid.

Com isso, Max Verstappen herdou a pole position ao marcar 1min34s151. George Russell, da Mercedes, ficou com o segundo lugar, enquanto Lando Norris, da McLaren, completou os três primeiros.

Outro destaque negativo da classificação foi a Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram eliminados ainda no Q2 e aparecem, respectivamente, nas posições 10 e 11 do grid definitivo.

Grid de largada do GP de Las Vegas 2026

1º: Max Verstappen (Red Bull) – 1min34s151;

Max Verstappen (Red Bull) – 1min34s151; 2º: George Russell (Mercedes) – 1min34s224;

George Russell (Mercedes) – 1min34s224; 3º: Lando Norris (McLaren) – 1min34s244;

Lando Norris (McLaren) – 1min34s244; 4º: Isack Hadjar (Red Bull) – 1min34s592;

Isack Hadjar (Red Bull) – 1min34s592; 5º: Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1min34s668;

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1min34s668; 6º: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1min33s893;

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1min33s893; 7º: Liam Lawson (Racing Bulls) – 1min35s090;

Liam Lawson (Racing Bulls) – 1min35s090; 8º: Pierre Gasly (Alpine) – 1min35s105;

Pierre Gasly (Alpine) – 1min35s105; 9º: Franco Colapinto (Alpine) – 1min35s314;

Franco Colapinto (Alpine) – 1min35s314; 10º: Charles Leclerc (Ferrari) – 1min35s197;

Charles Leclerc (Ferrari) – 1min35s197; 11º: Lewis Hamilton (Ferrari) – 1min35s253;

Lewis Hamilton (Ferrari) – 1min35s253; 12º: Nico Hülkenberg (Audi) – 1min35s460;

Nico Hülkenberg (Audi) – 1min35s460; 13º: Gabriel Bortoleto (Audi) – 1min35s993;

Gabriel Bortoleto (Audi) – 1min35s993; 14º: Alexander Albon (Williams) – 1min36s125;

Alexander Albon (Williams) – 1min36s125; 15º: Rafael Câmara (Haas) – 1min36s220;

Rafael Câmara (Haas) – 1min36s220; 16º: Sergio Pérez (Cadillac) – 1min37s383;

Sergio Pérez (Cadillac) – 1min37s383; 17º: Oscar Piastri (McLaren) – 1min34s899;

Oscar Piastri (McLaren) – 1min34s899; 18º: Fernando Alonso (Aston Martin) – 1min37s400;

Fernando Alonso (Aston Martin) – 1min37s400; 19º: Valtteri Bottas (Cadillac) – 1min37s601;

Valtteri Bottas (Cadillac) – 1min37s601; 20º: Carlos Sainz (Williams) – 1min35s641;

Carlos Sainz (Williams) – 1min35s641; 21º: Lance Stroll (Aston Martin) – 1min37s550;

Lance Stroll (Aston Martin) – 1min37s550; 22º: Oliver Bearman (Haas) – 1min48s005.

Haas e Audi disputam posição no campeonato de construtores

O desempenho de Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto também ganha importância na disputa entre Haas e Audi. As duas equipes brigam pela sétima posição no Mundial de Construtores, e os resultados dos brasileiros podem contribuir para a definição dessa disputa.

O Grande Prêmio de Las Vegas será disputado na madrugada de sábado para domingo, às 1h (horário de Brasília). A prova é a antepenúltima etapa da temporada 2026 e abre a sequência final de três corridas do campeonato.