Prova será disputada na madrugada deste domingo, com Max Verstappen na primeira posição e dois representantes brasileiros no grid

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O Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 será disputado na madrugada deste domingo (22), a partir de 1h (horário de Brasília). A corrida, válida pela 21ª etapa da temporada 2026, terá Max Verstappen na pole position e dois brasileiros no grid: Rafael Câmara, da Haas, e Gabriel Bortoleto, da Audi.

O pernambucano Rafa Câmara vai largar na 15ª posição, enquanto Bortoleto inicia a prova em 13º. A classificação foi marcada por dificuldades para aquecer os pneus em razão das baixas temperaturas em Nevada e por punições aplicadas a cinco pilotos por modificações na unidade de potência.

A prova em Las Vegas abre a sequência final de três etapas do campeonato. Depois da corrida nos Estados Unidos, a Fórmula 1 ainda terá disputas no Catar e em Abu Dhabi.

Onde assistir ao GP de Las Vegas de F1 ao vivo?

O Grande Prêmio de Las Vegas terá transmissão ao vivo pelo SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro. A largada está marcada para 1h da madrugada deste domingo (22), no horário de Brasília.

Rafa Câmara larga em 15º no GP de Las Vegas

Rafa Câmara inicia a corrida na 15ª posição após terminar a classificação em 17º lugar. O piloto da Haas registrou 1min36s220 em sua melhor volta e ficou a apenas 0s071 da zona de classificação para o Q2. Com as punições aplicadas a outros competidores, ganhou duas posições no grid definitivo.

O brasileiro teve um incidente nos primeiros minutos do Q1. Ao se aproximar da Curva 1, travou as rodas, perdeu a traseira do carro e escapou da pista. Câmara evitou atingir as barreiras e conseguiu retornar aos boxes, mas perdeu parte da preparação para as voltas rápidas.

O episódio prejudicou o trabalho da Haas em uma pista com asfalto frio, condição que dificultou o aquecimento dos pneus durante a classificação. Nas tentativas finais, Oliver Bearman ajudou o companheiro ao oferecer vácuo nas retas.

Apesar de não avançar ao Q2, Câmara avaliou que o carro tinha ritmo para alcançar a segunda fase caso não tivesse enfrentado o problema no início da sessão. Para a corrida, o pernambucano projetou uma atuação mais constante, buscando evitar incidentes e aproveitar as oportunidades.

Gabriel Bortoleto larga em 13º com a Audi

Gabriel Bortoleto vai começar o GP de Las Vegas na 13ª posição. O brasileiro terminou a classificação em 15º lugar, mas também foi beneficiado pelas punições aplicadas a outros pilotos.

No Q1, Bortoleto marcou 1min35s993 e avançou à segunda fase. Já no Q2, teve uma tentativa comprometida depois que Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, travou as rodas à sua frente. Sem conseguir melhorar o tempo, encerrou a sessão na 15ª colocação cronometrada.

O piloto da Audi voltou a apontar limitações na velocidade de reta do carro e classificou como um "milagre" a passagem para o Q2 diante das dificuldades enfrentadas na sessão.

Verstappen larga na pole position

Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position do GP de Las Vegas. O neerlandês registrou 1min34s151 e herdou a primeira posição após Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, receber uma punição pela substituição de componentes da unidade de potência.

George Russell, também da Mercedes, garantiu o segundo lugar, enquanto Lando Norris, da McLaren, completa a primeira fila dos três primeiros colocados. Antonelli havia feito o melhor tempo do Q3, com 1min33s893, mas perdeu posições por causa da penalidade.

A Ferrari teve uma classificação abaixo do esperado. Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram eliminados no Q2 e aparecem nas posições 10 e 11 do grid definitivo.

Grid de largada do GP de Las Vegas 2026

1º: Max Verstappen (Red Bull) – 1min34s151;

Max Verstappen (Red Bull) – 1min34s151; 2º: George Russell (Mercedes) – 1min34s224;

George Russell (Mercedes) – 1min34s224; 3º: Lando Norris (McLaren) – 1min34s244;

Lando Norris (McLaren) – 1min34s244; 4º: Isack Hadjar (Red Bull) – 1min34s592;

Isack Hadjar (Red Bull) – 1min34s592; 5º: Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1min34s668;

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1min34s668; 6º: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1min33s893;

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1min33s893; 7º: Liam Lawson (Racing Bulls) – 1min35s090;

Liam Lawson (Racing Bulls) – 1min35s090; 8º: Pierre Gasly (Alpine) – 1min35s105;

Pierre Gasly (Alpine) – 1min35s105; 9º: Franco Colapinto (Alpine) – 1min35s314;

Franco Colapinto (Alpine) – 1min35s314; 10º: Charles Leclerc (Ferrari) – 1min35s197;

Charles Leclerc (Ferrari) – 1min35s197; 11º: Lewis Hamilton (Ferrari) – 1min35s253;

Lewis Hamilton (Ferrari) – 1min35s253; 12º: Nico Hülkenberg (Audi) – 1min35s460;

Nico Hülkenberg (Audi) – 1min35s460; 13º: Gabriel Bortoleto (Audi) – 1min35s993;

Gabriel Bortoleto (Audi) – 1min35s993; 14º: Alexander Albon (Williams) – 1min36s125;

Alexander Albon (Williams) – 1min36s125; 15º: Rafael Câmara (Haas) – 1min36s220;

Rafael Câmara (Haas) – 1min36s220; 16º: Sergio Pérez (Cadillac) – 1min37s383;

Sergio Pérez (Cadillac) – 1min37s383; 17º: Oscar Piastri (McLaren) – 1min34s899;

Oscar Piastri (McLaren) – 1min34s899; 18º: Fernando Alonso (Aston Martin) – 1min37s400;

Fernando Alonso (Aston Martin) – 1min37s400; 19º: Valtteri Bottas (Cadillac) – 1min37s601;

Valtteri Bottas (Cadillac) – 1min37s601; 20º: Carlos Sainz (Williams) – 1min35s641;

Carlos Sainz (Williams) – 1min35s641; 21º: Lance Stroll (Aston Martin) – 1min37s550;

Lance Stroll (Aston Martin) – 1min37s550; 22º: Oliver Bearman (Haas) – 1min48s005.

Haas e Audi disputam posição no Mundial de Construtores

Além da disputa por posições na corrida, o desempenho de Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto também tem importância para a briga entre Haas e Audi no Mundial de Construtores. As duas equipes disputam a sétima colocação do campeonato.

O GP de Las Vegas é a antepenúltima etapa da temporada 2026. Depois da prova deste domingo, os pilotos ainda terão pela frente as corridas do Catar e de Abu Dhabi, que encerram o calendário da Fórmula 1.

Ficha técnica do GP de Las Vegas 2026