GP de Las Vegas ao vivo hoje (21): veja onde assistir à corrida de F1 e os horários
Prova será disputada na madrugada deste domingo, com Max Verstappen na primeira posição e dois representantes brasileiros no grid
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O Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 será disputado na madrugada deste domingo (22), a partir de 1h (horário de Brasília). A corrida, válida pela 21ª etapa da temporada 2026, terá Max Verstappen na pole position e dois brasileiros no grid: Rafael Câmara, da Haas, e Gabriel Bortoleto, da Audi.
O pernambucano Rafa Câmara vai largar na 15ª posição, enquanto Bortoleto inicia a prova em 13º. A classificação foi marcada por dificuldades para aquecer os pneus em razão das baixas temperaturas em Nevada e por punições aplicadas a cinco pilotos por modificações na unidade de potência.
A prova em Las Vegas abre a sequência final de três etapas do campeonato. Depois da corrida nos Estados Unidos, a Fórmula 1 ainda terá disputas no Catar e em Abu Dhabi.
Onde assistir ao GP de Las Vegas de F1 ao vivo?
O Grande Prêmio de Las Vegas terá transmissão ao vivo pelo SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro. A largada está marcada para 1h da madrugada deste domingo (22), no horário de Brasília.
Rafa Câmara larga em 15º no GP de Las Vegas
Rafa Câmara inicia a corrida na 15ª posição após terminar a classificação em 17º lugar. O piloto da Haas registrou 1min36s220 em sua melhor volta e ficou a apenas 0s071 da zona de classificação para o Q2. Com as punições aplicadas a outros competidores, ganhou duas posições no grid definitivo.
O brasileiro teve um incidente nos primeiros minutos do Q1. Ao se aproximar da Curva 1, travou as rodas, perdeu a traseira do carro e escapou da pista. Câmara evitou atingir as barreiras e conseguiu retornar aos boxes, mas perdeu parte da preparação para as voltas rápidas.
O episódio prejudicou o trabalho da Haas em uma pista com asfalto frio, condição que dificultou o aquecimento dos pneus durante a classificação. Nas tentativas finais, Oliver Bearman ajudou o companheiro ao oferecer vácuo nas retas.
Apesar de não avançar ao Q2, Câmara avaliou que o carro tinha ritmo para alcançar a segunda fase caso não tivesse enfrentado o problema no início da sessão. Para a corrida, o pernambucano projetou uma atuação mais constante, buscando evitar incidentes e aproveitar as oportunidades.
Gabriel Bortoleto larga em 13º com a Audi
Gabriel Bortoleto vai começar o GP de Las Vegas na 13ª posição. O brasileiro terminou a classificação em 15º lugar, mas também foi beneficiado pelas punições aplicadas a outros pilotos.
No Q1, Bortoleto marcou 1min35s993 e avançou à segunda fase. Já no Q2, teve uma tentativa comprometida depois que Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, travou as rodas à sua frente. Sem conseguir melhorar o tempo, encerrou a sessão na 15ª colocação cronometrada.
O piloto da Audi voltou a apontar limitações na velocidade de reta do carro e classificou como um "milagre" a passagem para o Q2 diante das dificuldades enfrentadas na sessão.
Verstappen larga na pole position
Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position do GP de Las Vegas. O neerlandês registrou 1min34s151 e herdou a primeira posição após Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, receber uma punição pela substituição de componentes da unidade de potência.
George Russell, também da Mercedes, garantiu o segundo lugar, enquanto Lando Norris, da McLaren, completa a primeira fila dos três primeiros colocados. Antonelli havia feito o melhor tempo do Q3, com 1min33s893, mas perdeu posições por causa da penalidade.
A Ferrari teve uma classificação abaixo do esperado. Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram eliminados no Q2 e aparecem nas posições 10 e 11 do grid definitivo.
Grid de largada do GP de Las Vegas 2026
- 1º: Max Verstappen (Red Bull) – 1min34s151;
- 2º: George Russell (Mercedes) – 1min34s224;
- 3º: Lando Norris (McLaren) – 1min34s244;
- 4º: Isack Hadjar (Red Bull) – 1min34s592;
- 5º: Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1min34s668;
- 6º: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1min33s893;
- 7º: Liam Lawson (Racing Bulls) – 1min35s090;
- 8º: Pierre Gasly (Alpine) – 1min35s105;
- 9º: Franco Colapinto (Alpine) – 1min35s314;
- 10º: Charles Leclerc (Ferrari) – 1min35s197;
- 11º: Lewis Hamilton (Ferrari) – 1min35s253;
- 12º: Nico Hülkenberg (Audi) – 1min35s460;
- 13º: Gabriel Bortoleto (Audi) – 1min35s993;
- 14º: Alexander Albon (Williams) – 1min36s125;
- 15º: Rafael Câmara (Haas) – 1min36s220;
- 16º: Sergio Pérez (Cadillac) – 1min37s383;
- 17º: Oscar Piastri (McLaren) – 1min34s899;
- 18º: Fernando Alonso (Aston Martin) – 1min37s400;
- 19º: Valtteri Bottas (Cadillac) – 1min37s601;
- 20º: Carlos Sainz (Williams) – 1min35s641;
- 21º: Lance Stroll (Aston Martin) – 1min37s550;
- 22º: Oliver Bearman (Haas) – 1min48s005.
Haas e Audi disputam posição no Mundial de Construtores
Além da disputa por posições na corrida, o desempenho de Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto também tem importância para a briga entre Haas e Audi no Mundial de Construtores. As duas equipes disputam a sétima colocação do campeonato.
O GP de Las Vegas é a antepenúltima etapa da temporada 2026. Depois da prova deste domingo, os pilotos ainda terão pela frente as corridas do Catar e de Abu Dhabi, que encerram o calendário da Fórmula 1.
Ficha técnica do GP de Las Vegas 2026
- Competição: Fórmula 1 2026 – 21ª etapa;
- Corrida: Grande Prêmio de Las Vegas;
- Data: domingo, 22 de novembro de 2026;
- Horário: 1h (de Brasília);
- Local: Circuito de rua da Las Vegas Strip, Estados Unidos;
- Pole position: Max Verstappen (Red Bull);
- Brasileiros: Rafael Câmara (Haas), 15º; Gabriel Bortoleto (Audi), 13º;
- Transmissão: SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro.