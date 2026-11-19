Rafa Câmara vai correr no GP de Las Vegas? Veja a situação do brasileiro na Fórmula 1
Brasileiro disputa sua segunda corrida oficial na categoria pela equipe americana e tenta conquistar os primeiros pontos no Mundial de Pilotos
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Rafa Câmara vai correr no GP de Las Vegas de Fórmula 1. O brasileiro representa a Haas na etapa americana e terá sua segunda participação oficial na categoria. A programação do piloto começa nesta quinta-feira (19), com o Treino Livre 1, marcado para as 21h30 (horário de Brasília).
Rafael Câmara forma dupla com o britânico Oliver Bearman na escuderia. Depois de sua primeira corrida na elite do automobilismo, o brasileiro volta à pista em busca dos primeiros pontos no Mundial de Pilotos.
Rafa Câmara corre pela Haas no GP de Las Vegas
A participação em Las Vegas representa a segunda corrida oficial de Rafa Câmara na Fórmula 1. O piloto brasileiro integra o time titular da Haas e terá mais uma oportunidade de mostrar seu desempenho na categoria.
O início de sua trajetória na equipe recebeu avaliação positiva do chefe da escuderia. Após a primeira participação do brasileiro, o dirigente afirmou que o piloto "mostrou por que o contratamos".
Em Las Vegas, Câmara terá Oliver Bearman como companheiro de equipe. O objetivo do brasileiro é conquistar seus primeiros pontos no campeonato.
Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto: disputa entre brasileiros
O GP de Las Vegas também coloca dois brasileiros em equipes diferentes da Fórmula 1. Enquanto Rafa Câmara defende a Haas, Gabriel Bortoleto compete pela Audi.
O desempenho dos pilotos pode ter reflexos na classificação das construtoras.
A posição final das equipes no campeonato influencia a distribuição de premiações, em valores que podem chegar a milhões de dólares.
Quando Rafa Câmara vai para a pista em Las Vegas?
A primeira atividade de Rafael Câmara no fim de semana será o Treino Livre 1, na noite desta quinta-feira (19). A sessão está marcada para as 21h30, no horário de Brasília.
O brasileiro também participa das demais atividades da etapa, que terá treinos livres, classificação e corrida nas ruas de Las Vegas.