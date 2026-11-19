Prova nas ruas da cidade americana marca a 21ª etapa do calendário, tem Rafael Câmara pela Haas e será disputada durante a madrugada no Brasil

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O Grande Prêmio de Las Vegas será a 21ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 e abre a rodada tripla que encerra o campeonato. A programação começa nesta quinta-feira (19), com o primeiro treino livre às 21h30 (horário de Brasília). A corrida está marcada para domingo (22), à 1h da manhã.

A etapa também marca a segunda participação oficial de Rafael Câmara na categoria. O brasileiro representa a Haas e divide a equipe com o britânico Oliver Bearman. Do outro lado do grid, Gabriel Bortoleto disputa a temporada pela Audi, ao lado de Nico Hulkenberg.

GP de Las Vegas recebe a Fórmula 1 pela quarta vez consecutiva

A corrida é realizada à noite nas ruas da Las Vegas Strip, região conhecida pela concentração de cassinos e hotéis. O circuito urbano tem uma das maiores retas da Fórmula 1, com 1,9 quilômetro de extensão.

Esta será a quarta edição consecutiva do Grande Prêmio na cidade. Max Verstappen venceu em 2023 e 2025, enquanto George Russell ficou com a vitória em 2024.

Las Vegas é a terceira etapa da temporada disputada nos Estados Unidos em 2026, depois das provas de Miami e Austin. Após a corrida em Nevada, o calendário terá os GPs do Catar e de Abu Dhabi.

Rafael Câmara disputa segunda corrida pela Haas

Rafael Câmara chega à etapa de Las Vegas para sua segunda corrida oficial na Fórmula 1. O brasileiro ocupa uma vaga titular na Haas e tem Oliver Bearman como companheiro de equipe.

O desempenho inicial do piloto recebeu elogios do chefe da escuderia americana, que destacou que Câmara justificou os motivos de sua contratação. Em sua segunda participação, o brasileiro busca conquistar os primeiros pontos no campeonato mundial.

Outro brasileiro no grid é Gabriel Bortoleto, da Audi. O piloto ocupa a 14ª posição na classificação, com 14 pontos. O desempenho dos dois representantes do país também coloca em evidência a comparação entre suas campanhas, em um cenário que envolve a disputa por premiações entre as equipes.

Antonelli já é campeão; disputa pelo vice segue aberta

Os títulos de pilotos e construtores da temporada 2026 já foram definidos antes da etapa de Las Vegas. Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu o campeonato de pilotos, enquanto a equipe alemã confirmou o título de construtores durante o GP de São Paulo.

Antonelli soma 390 pontos e lidera a classificação. A disputa pelo vice-campeonato, por outro lado, reúne cinco pilotos separados por 33 pontos.

Max Verstappen: 2º lugar, com 279 pontos;

2º lugar, com 279 pontos; George Russell: 3º lugar, com 262 pontos;

3º lugar, com 262 pontos; Lewis Hamilton: 4º lugar, com 261 pontos;

4º lugar, com 261 pontos; Charles Leclerc: 5º lugar, com 249 pontos;

5º lugar, com 249 pontos; Lando Norris: 6º lugar, com 246 pontos.

Com o campeonato decidido, a etapa americana pode influenciar diretamente a ordem final entre os pilotos que disputam as posições seguintes na tabela.

Duplas das equipes para o GP de Las Vegas

Confira os pilotos confirmados pelas equipes para a etapa em Nevada:

Haas: Oliver Bearman e Rafael Câmara;

Oliver Bearman e Rafael Câmara; Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg;

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg; Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli;

George Russell e Andrea Kimi Antonelli; Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton;

Charles Leclerc e Lewis Hamilton; Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar;

Max Verstappen e Isack Hadjar; McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri;

Lando Norris e Oscar Piastri; Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto;

Pierre Gasly e Franco Colapinto; Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll;

Fernando Alonso e Lance Stroll; Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez;

Valtteri Bottas e Sergio Pérez; Racing Bulls: Arvid Lindblad e Liam Lawson;

Arvid Lindblad e Liam Lawson; Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon.

Declarações movimentam os bastidores da Fórmula 1

Antes do GP de Las Vegas, Andrea Kimi Antonelli projetou uma corrida de comportamento imprevisível. O atual campeão também apontou Max Verstappen como a principal ameaça para a disputa pelo título de 2027.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que pretende reajustar o salário de Antonelli após a conquista do campeonato. Ele também ressaltou o apoio às etapas realizadas no Oriente Médio.

Lewis Hamilton, por sua vez, reafirmou sua confiança na estrutura da Ferrari, mesmo após divergências envolvendo decisões estratégicas. O britânico também defendeu o retorno dos motores V8 e comentou a evolução da diversidade na categoria.

Lando Norris demonstrou preocupação com as condições climáticas e cobrou pneus de chuva mais eficientes para a Fórmula 1.

Programação do GP de Las Vegas 2026

Os horários abaixo seguem o fuso de Brasília. A programação começa na noite de quinta-feira e avança pela madrugada de sexta e sábado.

Quinta-feira (19/11) : Treino Livre 1, às 21h30.

: Treino Livre 1, às 21h30. Sexta-feira (20/11) : Treino Livre 2, à 1h; Treino Livre 3, às 21h30.

: Treino Livre 2, à 1h; Treino Livre 3, às 21h30. Sábado (21/11) : Classificação, à 1h.

: Classificação, à 1h. Domingo (22/11): Corrida, à 1h.

Onde assistir ao GP de Las Vegas ao vivo

Os treinos livres e a classificação terão transmissão do SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro. A corrida, no domingo, também será exibida pela TV Globo.