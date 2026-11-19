GP de Las Vegas 2026: veja horários, programação e onde assistir à Fórmula 1
Prova nas ruas da cidade americana marca a 21ª etapa do calendário, tem Rafael Câmara pela Haas e será disputada durante a madrugada no Brasil
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O Grande Prêmio de Las Vegas será a 21ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 e abre a rodada tripla que encerra o campeonato. A programação começa nesta quinta-feira (19), com o primeiro treino livre às 21h30 (horário de Brasília). A corrida está marcada para domingo (22), à 1h da manhã.
A etapa também marca a segunda participação oficial de Rafael Câmara na categoria. O brasileiro representa a Haas e divide a equipe com o britânico Oliver Bearman. Do outro lado do grid, Gabriel Bortoleto disputa a temporada pela Audi, ao lado de Nico Hulkenberg.
GP de Las Vegas recebe a Fórmula 1 pela quarta vez consecutiva
A corrida é realizada à noite nas ruas da Las Vegas Strip, região conhecida pela concentração de cassinos e hotéis. O circuito urbano tem uma das maiores retas da Fórmula 1, com 1,9 quilômetro de extensão.
Esta será a quarta edição consecutiva do Grande Prêmio na cidade. Max Verstappen venceu em 2023 e 2025, enquanto George Russell ficou com a vitória em 2024.
Las Vegas é a terceira etapa da temporada disputada nos Estados Unidos em 2026, depois das provas de Miami e Austin. Após a corrida em Nevada, o calendário terá os GPs do Catar e de Abu Dhabi.
Rafael Câmara disputa segunda corrida pela Haas
Rafael Câmara chega à etapa de Las Vegas para sua segunda corrida oficial na Fórmula 1. O brasileiro ocupa uma vaga titular na Haas e tem Oliver Bearman como companheiro de equipe.
O desempenho inicial do piloto recebeu elogios do chefe da escuderia americana, que destacou que Câmara justificou os motivos de sua contratação. Em sua segunda participação, o brasileiro busca conquistar os primeiros pontos no campeonato mundial.
Outro brasileiro no grid é Gabriel Bortoleto, da Audi. O piloto ocupa a 14ª posição na classificação, com 14 pontos. O desempenho dos dois representantes do país também coloca em evidência a comparação entre suas campanhas, em um cenário que envolve a disputa por premiações entre as equipes.
Antonelli já é campeão; disputa pelo vice segue aberta
Os títulos de pilotos e construtores da temporada 2026 já foram definidos antes da etapa de Las Vegas. Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu o campeonato de pilotos, enquanto a equipe alemã confirmou o título de construtores durante o GP de São Paulo.
Antonelli soma 390 pontos e lidera a classificação. A disputa pelo vice-campeonato, por outro lado, reúne cinco pilotos separados por 33 pontos.
- Max Verstappen: 2º lugar, com 279 pontos;
- George Russell: 3º lugar, com 262 pontos;
- Lewis Hamilton: 4º lugar, com 261 pontos;
- Charles Leclerc: 5º lugar, com 249 pontos;
- Lando Norris: 6º lugar, com 246 pontos.
Com o campeonato decidido, a etapa americana pode influenciar diretamente a ordem final entre os pilotos que disputam as posições seguintes na tabela.
Duplas das equipes para o GP de Las Vegas
Confira os pilotos confirmados pelas equipes para a etapa em Nevada:
- Haas: Oliver Bearman e Rafael Câmara;
- Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg;
- Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli;
- Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton;
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar;
- McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri;
- Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto;
- Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll;
- Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez;
- Racing Bulls: Arvid Lindblad e Liam Lawson;
- Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon.
Declarações movimentam os bastidores da Fórmula 1
Antes do GP de Las Vegas, Andrea Kimi Antonelli projetou uma corrida de comportamento imprevisível. O atual campeão também apontou Max Verstappen como a principal ameaça para a disputa pelo título de 2027.
O chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou que pretende reajustar o salário de Antonelli após a conquista do campeonato. Ele também ressaltou o apoio às etapas realizadas no Oriente Médio.
Lewis Hamilton, por sua vez, reafirmou sua confiança na estrutura da Ferrari, mesmo após divergências envolvendo decisões estratégicas. O britânico também defendeu o retorno dos motores V8 e comentou a evolução da diversidade na categoria.
Lando Norris demonstrou preocupação com as condições climáticas e cobrou pneus de chuva mais eficientes para a Fórmula 1.
Programação do GP de Las Vegas 2026
Os horários abaixo seguem o fuso de Brasília. A programação começa na noite de quinta-feira e avança pela madrugada de sexta e sábado.
- Quinta-feira (19/11): Treino Livre 1, às 21h30.
- Sexta-feira (20/11): Treino Livre 2, à 1h; Treino Livre 3, às 21h30.
- Sábado (21/11): Classificação, à 1h.
- Domingo (22/11): Corrida, à 1h.
Onde assistir ao GP de Las Vegas ao vivo
Os treinos livres e a classificação terão transmissão do SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro. A corrida, no domingo, também será exibida pela TV Globo.
- Treinos livres: SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro;
- Classificação: SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro;
- Corrida: TV Globo, SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro.