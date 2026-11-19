F1 ao vivo hoje (19/11): onde assistir ao TL1 do GP de Las Vegas, horário e brasileiros na pista
Primeira atividade da etapa norte-americana abre a rodada tripla final da temporada, com Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto entre os pilotos
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A Fórmula 1 inicia nesta quinta-feira (19) a programação do Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos. O primeiro treino livre (TL1) está marcado para as 21h30 (de Brasília), no circuito de rua da Las Vegas Strip.
A sessão abre oficialmente a 21ª etapa da temporada 2026 e também marca o início da rodada tripla que encerra o campeonato mundial. Depois de Las Vegas, a categoria ainda terá provas no Catar e em Abu Dhabi.
O treino terá a participação de dois brasileiros: Rafael Câmara, que estará ao volante da Haas, e Gabriel Bortoleto, piloto da Audi.
Onde assistir ao TL1 do GP de Las Vegas ao vivo?
O primeiro treino livre do GP de Las Vegas terá transmissão ao vivo pelo SporTV 3, na TV por assinatura, pelo Globoplay, no streaming, e pelo F1TV Pro.
O TL1 está programado para começar às 21h30 desta quinta-feira (19), no horário de Brasília. A atividade será realizada no circuito de rua da Las Vegas Strip.
Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto participam do treino
A sessão terá dois representantes do Brasil na pista. Rafael Câmara estará ao volante da Haas, enquanto Gabriel Bortoleto participará da atividade com o carro da Audi.
A presença de Câmara marca sua ida à pista pela equipe norte-americana nesta etapa da Fórmula 1. Bortoleto também estará entre os pilotos que abrem a programação do fim de semana em Las Vegas.
Ficha técnica: TL1 do GP de Las Vegas
- Competição: Fórmula 1 2026 – 21ª etapa
- Atividade: Treino Livre 1 (TL1)
- Data: quinta-feira, 19 de novembro de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Circuito de rua da Las Vegas Strip, Estados Unidos
- Brasileiros na pista: Rafael Câmara (Haas) e Gabriel Bortoleto (Audi)
- Transmissão: SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro