Primeira atividade da etapa norte-americana abre a rodada tripla final da temporada, com Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto entre os pilotos

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A Fórmula 1 inicia nesta quinta-feira (19) a programação do Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos. O primeiro treino livre (TL1) está marcado para as 21h30 (de Brasília), no circuito de rua da Las Vegas Strip.

A sessão abre oficialmente a 21ª etapa da temporada 2026 e também marca o início da rodada tripla que encerra o campeonato mundial. Depois de Las Vegas, a categoria ainda terá provas no Catar e em Abu Dhabi.

O treino terá a participação de dois brasileiros: Rafael Câmara, que estará ao volante da Haas, e Gabriel Bortoleto, piloto da Audi.

Onde assistir ao TL1 do GP de Las Vegas ao vivo?

O primeiro treino livre do GP de Las Vegas terá transmissão ao vivo pelo SporTV 3, na TV por assinatura, pelo Globoplay, no streaming, e pelo F1TV Pro.

O TL1 está programado para começar às 21h30 desta quinta-feira (19), no horário de Brasília. A atividade será realizada no circuito de rua da Las Vegas Strip.

Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto participam do treino

A sessão terá dois representantes do Brasil na pista. Rafael Câmara estará ao volante da Haas, enquanto Gabriel Bortoleto participará da atividade com o carro da Audi.

A presença de Câmara marca sua ida à pista pela equipe norte-americana nesta etapa da Fórmula 1. Bortoleto também estará entre os pilotos que abrem a programação do fim de semana em Las Vegas.

Ficha técnica: TL1 do GP de Las Vegas