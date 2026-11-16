Rafa Câmara ganha nova chance na F1 e disputará GP de Las Vegas pela Haas; veja quando será

Pernambucano de 21 anos disputará sua segunda corrida na Fórmula 1, enquanto a equipe ainda avalia quem ocupará o carro nas últimas etapas de 2026

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A Haas confirmou, nesta segunda-feira (16), que o pernambucano Rafael Câmara será titular da equipe no Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, disputado entre os dias 19 e 21 de novembro, nos Estados Unidos. O brasileiro de 21 anos fará sua segunda corrida na principal categoria do automobilismo mundial.

Após estrear no GP de São Paulo, em Interlagos, Câmara seguirá ocupando a vaga deixada pelo francês Esteban Ocon, dispensado pela escuderia durante o fim de semana do GP da Cidade do México.

A participação em Las Vegas representa mais uma oportunidade para o pernambucano ganhar experiência na Fórmula 1 antes de assumir definitivamente um dos carros da Haas em 2027, temporada para a qual já está confirmado como titular.

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Haas confirma Rafa Câmara e anuncia mudança nos treinos

Além da permanência de Rafael Câmara, a equipe americana anunciou que o japonês Ryo Hirakawa participará do primeiro treino livre (TL1) do GP de Las Vegas, ocupando temporariamente o carro do britânico Oliver Bearman.

Hirakawa, que conquistou recentemente seu terceiro título no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), já teve uma oportunidade na Fórmula 1 nesta temporada. O japonês substituiu Esteban Ocon no GP da Cidade do México e terminou a corrida com um ponto, após punições aplicadas a outros pilotos.

Na ocasião, o desempenho do piloto recebeu elogios do chefe da Haas, Ayao Komatsu, que destacou sua precisão e capacidade de cumprir as orientações da equipe.

Já Câmara foi escolhido para disputar o GP de São Paulo porque Hirakawa estava envolvido na etapa decisiva do WEC, em Monza, realizada no mesmo fim de semana.

Como foi a estreia de Rafa Câmara na Fórmula 1?

A primeira participação do pernambucano na Fórmula 1 aconteceu no GP de São Paulo, em um fim de semana marcado pelas condições climáticas instáveis em Interlagos.

Mesmo sem experiência anterior com os carros utilizados na temporada de 2026, Câmara apresentou evolução durante os treinos e conseguiu avançar ao Q2 na classificação disputada sob chuva.

O brasileiro chegou a rodar durante a primeira parte da sessão e, posteriormente, bateu no muro na região da Junção, quando tentava melhorar sua volta em condições de baixa aderência.

Apesar das dificuldades, Rafa Câmara conquistou a 13ª posição na classificação e largou em 11º, beneficiado por penalidades aplicadas a outros competidores.

Na corrida, entretanto, o pernambucano enfrentou dificuldades com os pneus intermediários, perdeu posições ao longo da prova e terminou em 20º lugar.

Rafa Câmara pode voltar à Fórmula 2?

Embora esteja confirmado para o GP de Las Vegas, a participação de Rafael Câmara nas duas últimas corridas da Fórmula 1 em 2026 ainda não foi definida pela Haas.

Isso porque o pernambucano também está envolvido na disputa pelo título da Fórmula 2. Atualmente, Câmara lidera o campeonato com 207 pontos, sete a mais que o búlgaro Nikola Tsolov, seu principal concorrente.

As próximas etapas da Fórmula 1, no Catar, entre 27 e 29 de novembro, e em Abu Dhabi, entre 4 e 6 de dezembro, coincidem com as rodadas decisivas da Fórmula 2.

Dessa forma, a Haas e a Ferrari ainda precisarão definir como será a participação do brasileiro nas duas categorias durante a reta final da temporada.

Caso Câmara retorne à Fórmula 2 para disputar o título, Ryo Hirakawa aparece como alternativa para assumir o carro da Haas nas últimas provas do calendário.

O pernambucano, que conquistou os títulos da Fórmula Regional Europeia em 2024 e da Fórmula 3 em 2025, pode encerrar sua passagem pelas categorias de base com três conquistas consecutivas antes de iniciar sua primeira temporada completa na Fórmula 1.

Quando será o GP de Las Vegas de Fórmula 1?

O GP de Las Vegas de Fórmula 1 será disputado entre os dias 19 e 21 de novembro, nos Estados Unidos. A etapa marcará a segunda participação do pernambucano Rafael Câmara na principal categoria do automobilismo mundial.

A corrida principal está marcada para o sábado (21), às 1h (horário de Brasília), já na madrugada de domingo (22).

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