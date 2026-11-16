GP de São Paulo 2027: ingressos começam a ser vendidos; veja preços e como comprar

Arquibancada Gabriel Bortoleto, novas regras de acesso e opções VIP estão entre as mudanças anunciadas para a etapa brasileira da categoria

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A venda geral de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2027 começa nesta segunda-feira (16), às 12h (de Brasília). A etapa será disputada entre os dias 5 e 7 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

Os ingressos são comercializados exclusivamente pela Eventim, plataforma oficial de vendas. Há opções de arquibancadas, áreas VIP e espaços especiais, com preços que variam de R$ 1.090 a R$ 22.600. A organização também disponibilizou bilhetes diários para a Fanzone.

A corrida em São Paulo será a 21ª etapa do calendário de 2027 da Fórmula 1. O evento contará com dois brasileiros no grid: Gabriel Bortoleto e o estreante Rafael Câmara. Interlagos tem contrato renovado para permanecer no calendário até 2035, como única etapa da categoria no Brasil.

Onde comprar ingressos para o GP de São Paulo 2027

A venda acontece exclusivamente pelo site da Eventim, no endereço eventim.com.br/f1saopaulo. Cada comprador pode adquirir até quatro ingressos por CPF.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento conforme as opções disponíveis no momento da compra, ou Pix. Não há cobrança de taxa de serviço.

Antes da abertura da venda geral, foram realizadas duas etapas de pré-venda: a primeira para clientes Porto Bank, iniciada em 9 de novembro, e a segunda para clientes Amex, em 12 de novembro.

Preços dos ingressos do GP de São Paulo 2027

A organização disponibilizou 12 modalidades de ingressos para arquibancadas e áreas especiais. Os valores de meia-entrada estão disponíveis em alguns setores, enquanto espaços com serviços premium ou alimentação incluída têm preço único.

Arquibancadas

Setor G: R$ 1.090 (inteira) e R$ 545 (meia-entrada). Fica ao final da Reta Oposta, em área descoberta, com telão.

R$ 1.090 (inteira) e R$ 545 (meia-entrada). Fica ao final da Reta Oposta, em área descoberta, com telão. Setor A: R$ 1.780 (inteira) e R$ 890 (meia-entrada). Está localizado na Subida dos Boxes e na reta de largada. É o único setor com acesso à pista para acompanhar a celebração do pódio após a corrida, sujeito à programação.

R$ 1.780 (inteira) e R$ 890 (meia-entrada). Está localizado na Subida dos Boxes e na reta de largada. É o único setor com acesso à pista para acompanhar a celebração do pódio após a corrida, sujeito à programação. Setor R: R$ 2.450 (inteira) e R$ 1.225 (meia-entrada). Fica no início da Reta Oposta e tem lugares numerados.

R$ 2.450 (inteira) e R$ 1.225 (meia-entrada). Fica no início da Reta Oposta e tem lugares numerados. Setor M: R$ 3.950 (inteira) e R$ 1.975 (meia-entrada). Está localizado em frente aos boxes e conta com assentos numerados.

R$ 3.950 (inteira) e R$ 1.975 (meia-entrada). Está localizado em frente aos boxes e conta com assentos numerados. Arquibancada Gabriel Bortoleto: R$ 3.950, em valor único, sem meia-entrada. Antigo Setor H, fica ao final do S do Senna e inclui boné e camiseta do piloto.

R$ 3.950, em valor único, sem meia-entrada. Antigo Setor H, fica ao final do S do Senna e inclui boné e camiseta do piloto. Setor D: R$ 5.150, em valor único, sem meia-entrada. Fica no início do S do Senna, tem cobertura e inclui alimentação e bebidas.

R$ 5.150, em valor único, sem meia-entrada. Fica no início do S do Senna, tem cobertura e inclui alimentação e bebidas. Setor B: R$ 5.940, em valor único, sem meia-entrada. É uma área coberta de frente para o grid de largada e o pódio, com alimentação e bebidas incluídas.

Áreas especiais e VIP

Heineken Village Gramado: R$ 2.740 (inteira) e R$ 1.370 (meia-entrada). Área gramada ao ar livre no miolo do circuito. A entrada é proibida para menores de 18 anos.

R$ 2.740 (inteira) e R$ 1.370 (meia-entrada). Área gramada ao ar livre no miolo do circuito. A entrada é proibida para menores de 18 anos. Heineken Village Estrela: R$ 5.700, em valor único, sem meia-entrada. Espaço premium no miolo da pista, com open bar de cerveja e serviço de alimentação. A entrada é proibida para menores de 18 anos.

R$ 5.700, em valor único, sem meia-entrada. Espaço premium no miolo da pista, com open bar de cerveja e serviço de alimentação. A entrada é proibida para menores de 18 anos. Orange Tree Club: R$ 9.100, em valor único, sem meia-entrada. Espaço em frente à Curva do Laranjinha, com lounge e open bar.

R$ 9.100, em valor único, sem meia-entrada. Espaço em frente à Curva do Laranjinha, com lounge e open bar. Pit Stop Club: R$ 11.900, em valor único, sem meia-entrada. Localizado na reta dos boxes, oferece estrutura de lounge e open bar.

R$ 11.900, em valor único, sem meia-entrada. Localizado na reta dos boxes, oferece estrutura de lounge e open bar. Grand Prix Club: R$ 22.600, em valor único, sem meia-entrada. Camarote premium no centro do circuito, com visitação agendada aos boxes de Interlagos.





Fanzone terá ingressos por dia em 2027

Uma das novidades da edição de 2027 é a venda de ingressos diários para a Fanzone, instalada no Kartódromo Ayrton Senna. O público poderá comprar bilhetes para um dia por R$ 240, com meia-entrada a R$ 120.

Também haverá um pacote para os três dias, com preço de R$ 650 e meia-entrada a R$ 325.

O espaço terá simuladores, shows, atrações e atividades de interação com pilotos e chefes de equipe. A Fanzone não oferece visão direta da pista: as sessões serão transmitidas por telões. O ingresso também não permite acesso aos demais setores do autódromo.

Arquibancada Gabriel Bortoleto é novidade em Interlagos

O antigo Setor H passa a levar o nome de Gabriel Bortoleto. A arquibancada terá um kit exclusivo com boné e camiseta do piloto brasileiro.

Também está prevista a presença de Bortoleto em frente ao setor durante o evento. A iniciativa segue o modelo de arquibancadas temáticas dedicadas a pilotos em outros circuitos internacionais.

Outra mudança envolve os setores B, D, M e R, que passarão a contar com assentos numerados. Ingressos adquiridos em um mesmo pedido ficarão posicionados lado a lado.

O acesso à pista para acompanhar a cerimônia do pódio será exclusivo para quem tiver ingresso do Setor A, sujeito à programação do evento.

Regras de meia-entrada e entrega dos ingressos

Os compradores de ingressos com meia-entrada precisarão passar por uma verificação online dos documentos que comprovem o direito ao benefício. Caso a documentação não seja validada, será necessário pagar a diferença em relação ao valor da inteira antes da retirada do bilhete.

O envio dos ingressos digitais seguirá dois cronogramas:

Compras realizadas até 1º de setembro de 2027: envio a partir de 4 de outubro de 2027.

envio a partir de 4 de outubro de 2027. Compras realizadas após 1º de setembro de 2027: liberação a partir de 29 de outubro de 2027.

Ingressos das categorias premium e das áreas VIP exigirão retirada presencial na bilheteria do Autódromo de Interlagos, com funcionamento previsto a partir de 29 de outubro de 2027.

Qual é a idade mínima para entrar em Interlagos?

Crianças de até quatro anos completos não poderão entrar no Autódromo de Interlagos. Menores com idade entre cinco e 11 anos precisarão estar acompanhados dos pais ou de um responsável legal.

Quando será o GP de São Paulo de Fórmula 1 2027?