Horário do GP de São Paulo de F1: veja a programação completa e onde assistir

Etapa brasileira será disputada entre sexta e domingo, com atividades no circuito de Interlagos e transmissão em diferentes plataformas

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O GP de São Paulo de Fórmula 1 será realizado entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

A programação da 20ª etapa da temporada começa na sexta-feira, com os primeiros treinos livres, e termina no domingo, com a corrida principal, marcada para as 14h.

A prova terá 71 voltas e será transmitida ao vivo pela TV Globo. Os fãs também poderão acompanhar a etapa pelo sportv3, Globoplay e F1 TV Pro.

Horário do GP de São Paulo: programação completa

O fim de semana em Interlagos terá três dias de atividades. Na sexta-feira, os pilotos participam de dois treinos livres. O sábado reúne o terceiro treino e a classificação, que define a ordem de largada para a corrida.

Sexta-feira (6 de novembro) 12h30 – Treino Livre 1 16h – Treino Livre 2

Sábado (7 de novembro) 11h30 – Treino Livre 3 15h – Classificação

Domingo (8 de novembro) 12h – Desfile dos pilotos 14h – Corrida



Além da Fórmula 1, o evento contará com provas da Porsche Cup e da Fórmula 4 Brasil.

Onde assistir ao GP de São Paulo de Fórmula 1

A corrida de domingo terá transmissão ao vivo da TV Globo. A programação da etapa também estará disponível no sportv3, no Globoplay e na plataforma F1 TV Pro.

Rafael Câmara estreia na Fórmula 1 em Interlagos

O GP de São Paulo marcará a estreia do pernambucano Rafael Câmara na Fórmula 1.

Aos 21 anos, o piloto foi convocado pela Haas para disputar as etapas de Interlagos e Las Vegas. Ele também tem contrato para integrar a equipe como titular em 2027.

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Câmara lidera o campeonato da Fórmula 2 pela Invicta Racing, com 207 pontos e sete de vantagem na classificação.

A oportunidade na categoria principal foi antecipada depois de testes privados em Portimão com o carro VF-25, nos quais o brasileiro registrou tempo dois décimos de segundo melhor que o de Oliver Bearman.