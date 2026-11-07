Horário do GP de São Paulo de F1: veja a programação completa e onde assistir

Etapa brasileira será disputada entre sexta e domingo, com atividades no circuito de Interlagos e transmissão em diferentes plataformas

por Thiago Seabra
Horário do GP de São Paulo de F1: veja a programação completa e onde assistir
Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari - F1 / Reprodução

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O GP de São Paulo de Fórmula 1 será realizado entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

A programação da 20ª etapa da temporada começa na sexta-feira, com os primeiros treinos livres, e termina no domingo, com a corrida principal, marcada para as 14h.

A prova terá 71 voltas e será transmitida ao vivo pela TV Globo. Os fãs também poderão acompanhar a etapa pelo sportv3, Globoplay e F1 TV Pro.

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Horário do GP de São Paulo: programação completa

O fim de semana em Interlagos terá três dias de atividades. Na sexta-feira, os pilotos participam de dois treinos livres. O sábado reúne o terceiro treino e a classificação, que define a ordem de largada para a corrida.

  • Sexta-feira (6 de novembro)
    • 12h30 – Treino Livre 1
    • 16h – Treino Livre 2
  • Sábado (7 de novembro)
    • 11h30 – Treino Livre 3
    • 15h – Classificação
  • Domingo (8 de novembro)
    • 12h – Desfile dos pilotos
    • 14h – Corrida

Além da Fórmula 1, o evento contará com provas da Porsche Cup e da Fórmula 4 Brasil.

Onde assistir ao GP de São Paulo de Fórmula 1

A corrida de domingo terá transmissão ao vivo da TV Globo. A programação da etapa também estará disponível no sportv3, no Globoplay e na plataforma F1 TV Pro.

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Rafael Câmara estreia na Fórmula 1 em Interlagos

O GP de São Paulo marcará a estreia do pernambucano Rafael Câmara na Fórmula 1.

Aos 21 anos, o piloto foi convocado pela Haas para disputar as etapas de Interlagos e Las Vegas. Ele também tem contrato para integrar a equipe como titular em 2027.

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Câmara lidera o campeonato da Fórmula 2 pela Invicta Racing, com 207 pontos e sete de vantagem na classificação.

A oportunidade na categoria principal foi antecipada depois de testes privados em Portimão com o carro VF-25, nos quais o brasileiro registrou tempo dois décimos de segundo melhor que o de Oliver Bearman.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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