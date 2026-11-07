GP de São Paulo: confira o grid completo e onde assistir à corrida deste domingo
Pernambucano da Haas larga na sexta fila, enquanto Gabriel Bortoleto parte do 19º lugar após uma classificação marcada por acidentes
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O GP de São Paulo de Fórmula 1 será disputado neste domingo (8), a partir das 14h, no Autódromo de Interlagos. Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position, enquanto Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto representam o Brasil no grid da etapa.
O pernambucano da Haas começa a prova na 11ª colocação, depois de ganhar duas posições com punições aplicadas a adversários. Já Bortoleto, da Audi, larga em 19º. A corrida terá transmissão da TV Globo, a partir das 13h30, além do sportv3.
Que horas começa o GP de São Paulo de F1?
A corrida principal em Interlagos está marcada para as 14h deste domingo (8 de novembro), no horário de Brasília. A transmissão da TV Globo começa às 13h30. O sportv3 também exibe a prova, enquanto o portal ge acompanha a disputa em tempo real.
- Data: domingo, 8 de novembro de 2026
- Horário da largada: 14h
- Local: Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo
- Transmissão: TV Globo e sportv3
Rafael Câmara larga em 11º no GP de São Paulo
Rafael Câmara começa sua primeira corrida na Fórmula 1 na 11ª posição, na sexta fila do grid. O piloto pernambucano havia registrado o 13º tempo na classificação de sábado, mas avançou duas colocações após as penalidades aplicadas a outros competidores.
Em sua estreia na categoria, o representante da Haas conseguiu avançar ao Q2 em uma sessão marcada pela chuva forte. Durante a segunda fase, porém, perdeu o controle do carro na curva da Junção e bateu contra a barreira de proteção. O acidente provocou a bandeira vermelha e encerrou antecipadamente a classificação.
Apesar do incidente, Câmara saiu do carro sem ferimentos e garantiu uma posição no meio do grid. Para a corrida, o objetivo é completar uma prova consistente, aproveitando também o apoio da torcida em Interlagos.
Gabriel Bortoleto larga em 19º lugar
Gabriel Bortoleto terá uma missão de recuperação no GP de São Paulo. O piloto da Audi parte da 19ª colocação depois de rodar e bater na barreira de proteção da curva da Junção durante o Q1.
O acidente danificou a asa traseira do carro e comprometeu a classificação do brasileiro, que terminou a sessão com a 22ª marca. Com as punições aplicadas a outros pilotos, Bortoleto ganhou três posições e aparece em 19º no grid.
Grid de largada do GP de São Paulo de Fórmula 1
As penalidades relacionadas à substituição de componentes dos motores provocaram mudanças importantes na ordem de largada. Lando Norris manteve a primeira posição, enquanto pilotos como Lewis Hamilton e Max Verstappen partirão das últimas colocações.
- Lando Norris – McLaren
- Kimi Antonelli – Mercedes
- Liam Lawson – Racing Bulls
- Nico Hülkenberg – Audi
- Isack Hadjar – Red Bull
- Oliver Bearman – Haas
- George Russell – Mercedes
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Alexander Albon – Williams
- Oscar Piastri – McLaren
- Rafael Câmara – Haas
- Arvid Lindblad – Racing Bulls
- Carlos Sainz – Williams
- Charles Leclerc – Ferrari
- Franco Colapinto – Alpine
- Pierre Gasly – Alpine
- Lance Stroll – Aston Martin
- Valtteri Bottas – Cadillac
- Gabriel Bortoleto – Audi
- Lewis Hamilton – Ferrari
- Max Verstappen – Red Bull
- Sergio Pérez – Cadillac
Lando Norris larga na pole position em Interlagos
Lando Norris garantiu a primeira posição do grid e terá Kimi Antonelli, da Mercedes, ao seu lado na primeira fila. Liam Lawson, da Racing Bulls, completa os três primeiros colocados.
A largada também terá nomes importantes do campeonato em posições mais distantes da frente. George Russell aparece em sétimo, Charles Leclerc em 14º, Lewis Hamilton em 20º e Max Verstappen em 21º, após as punições que alteraram a ordem de partida.
Com os dois brasileiros no grid, o GP de São Paulo terá Rafael Câmara partindo da 11ª posição e Gabriel Bortoleto da 19ª. A corrida será disputada em Interlagos a partir das 14h.