GP de São Paulo: confira o grid completo e onde assistir à corrida deste domingo

Pernambucano da Haas larga na sexta fila, enquanto Gabriel Bortoleto parte do 19º lugar após uma classificação marcada por acidentes

por Thiago Seabra
GP de São Paulo: confira o grid completo e onde assistir à corrida deste domingo
Adiamento já era especulado por conta do prolongamento do conflito entre EUA e Irã - Reprodução / F1

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O GP de São Paulo de Fórmula 1 será disputado neste domingo (8), a partir das 14h, no Autódromo de Interlagos. Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position, enquanto Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto representam o Brasil no grid da etapa.

O pernambucano da Haas começa a prova na 11ª colocação, depois de ganhar duas posições com punições aplicadas a adversários. Já Bortoleto, da Audi, larga em 19º. A corrida terá transmissão da TV Globo, a partir das 13h30, além do sportv3.

Que horas começa o GP de São Paulo de F1?

A corrida principal em Interlagos está marcada para as 14h deste domingo (8 de novembro), no horário de Brasília. A transmissão da TV Globo começa às 13h30. O sportv3 também exibe a prova, enquanto o portal ge acompanha a disputa em tempo real.

  • Data: domingo, 8 de novembro de 2026
  • Horário da largada: 14h
  • Local: Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo
  • Transmissão: TV Globo e sportv3

Rafael Câmara larga em 11º no GP de São Paulo

Rafael Câmara começa sua primeira corrida na Fórmula 1 na 11ª posição, na sexta fila do grid. O piloto pernambucano havia registrado o 13º tempo na classificação de sábado, mas avançou duas colocações após as penalidades aplicadas a outros competidores.

Em sua estreia na categoria, o representante da Haas conseguiu avançar ao Q2 em uma sessão marcada pela chuva forte. Durante a segunda fase, porém, perdeu o controle do carro na curva da Junção e bateu contra a barreira de proteção. O acidente provocou a bandeira vermelha e encerrou antecipadamente a classificação.

Apesar do incidente, Câmara saiu do carro sem ferimentos e garantiu uma posição no meio do grid. Para a corrida, o objetivo é completar uma prova consistente, aproveitando também o apoio da torcida em Interlagos.

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Gabriel Bortoleto larga em 19º lugar

Gabriel Bortoleto terá uma missão de recuperação no GP de São Paulo. O piloto da Audi parte da 19ª colocação depois de rodar e bater na barreira de proteção da curva da Junção durante o Q1.

O acidente danificou a asa traseira do carro e comprometeu a classificação do brasileiro, que terminou a sessão com a 22ª marca. Com as punições aplicadas a outros pilotos, Bortoleto ganhou três posições e aparece em 19º no grid.

Grid de largada do GP de São Paulo de Fórmula 1

As penalidades relacionadas à substituição de componentes dos motores provocaram mudanças importantes na ordem de largada. Lando Norris manteve a primeira posição, enquanto pilotos como Lewis Hamilton e Max Verstappen partirão das últimas colocações.

  1. Lando Norris – McLaren
  2. Kimi Antonelli – Mercedes
  3. Liam Lawson – Racing Bulls
  4. Nico Hülkenberg – Audi
  5. Isack Hadjar – Red Bull
  6. Oliver Bearman – Haas
  7. George Russell – Mercedes
  8. Fernando Alonso – Aston Martin
  9. Alexander Albon – Williams
  10. Oscar Piastri – McLaren
  11. Rafael Câmara – Haas
  12. Arvid Lindblad – Racing Bulls
  13. Carlos Sainz – Williams
  14. Charles Leclerc – Ferrari
  15. Franco Colapinto – Alpine
  16. Pierre Gasly – Alpine
  17. Lance Stroll – Aston Martin
  18. Valtteri Bottas – Cadillac
  19. Gabriel Bortoleto – Audi
  20. Lewis Hamilton – Ferrari
  21. Max Verstappen – Red Bull
  22. Sergio Pérez – Cadillac

Lando Norris larga na pole position em Interlagos

Lando Norris garantiu a primeira posição do grid e terá Kimi Antonelli, da Mercedes, ao seu lado na primeira fila. Liam Lawson, da Racing Bulls, completa os três primeiros colocados.

A largada também terá nomes importantes do campeonato em posições mais distantes da frente. George Russell aparece em sétimo, Charles Leclerc em 14º, Lewis Hamilton em 20º e Max Verstappen em 21º, após as punições que alteraram a ordem de partida.

Com os dois brasileiros no grid, o GP de São Paulo terá Rafael Câmara partindo da 11ª posição e Gabriel Bortoleto da 19ª. A corrida será disputada em Interlagos a partir das 14h.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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