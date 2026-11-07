GP de São Paulo: confira o grid completo e onde assistir à corrida deste domingo

Pernambucano da Haas larga na sexta fila, enquanto Gabriel Bortoleto parte do 19º lugar após uma classificação marcada por acidentes

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O GP de São Paulo de Fórmula 1 será disputado neste domingo (8), a partir das 14h, no Autódromo de Interlagos. Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position, enquanto Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto representam o Brasil no grid da etapa.

O pernambucano da Haas começa a prova na 11ª colocação, depois de ganhar duas posições com punições aplicadas a adversários. Já Bortoleto, da Audi, larga em 19º. A corrida terá transmissão da TV Globo, a partir das 13h30, além do sportv3.

Que horas começa o GP de São Paulo de F1?

A corrida principal em Interlagos está marcada para as 14h deste domingo (8 de novembro), no horário de Brasília. A transmissão da TV Globo começa às 13h30. O sportv3 também exibe a prova, enquanto o portal ge acompanha a disputa em tempo real.

Data: domingo, 8 de novembro de 2026

domingo, 8 de novembro de 2026 Horário da largada: 14h

14h Local: Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo

Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo Transmissão: TV Globo e sportv3



Rafael Câmara larga em 11º no GP de São Paulo

Rafael Câmara começa sua primeira corrida na Fórmula 1 na 11ª posição, na sexta fila do grid. O piloto pernambucano havia registrado o 13º tempo na classificação de sábado, mas avançou duas colocações após as penalidades aplicadas a outros competidores.

Em sua estreia na categoria, o representante da Haas conseguiu avançar ao Q2 em uma sessão marcada pela chuva forte. Durante a segunda fase, porém, perdeu o controle do carro na curva da Junção e bateu contra a barreira de proteção. O acidente provocou a bandeira vermelha e encerrou antecipadamente a classificação.

Apesar do incidente, Câmara saiu do carro sem ferimentos e garantiu uma posição no meio do grid. Para a corrida, o objetivo é completar uma prova consistente, aproveitando também o apoio da torcida em Interlagos.

Gabriel Bortoleto larga em 19º lugar

Gabriel Bortoleto terá uma missão de recuperação no GP de São Paulo. O piloto da Audi parte da 19ª colocação depois de rodar e bater na barreira de proteção da curva da Junção durante o Q1.

O acidente danificou a asa traseira do carro e comprometeu a classificação do brasileiro, que terminou a sessão com a 22ª marca. Com as punições aplicadas a outros pilotos, Bortoleto ganhou três posições e aparece em 19º no grid.

Grid de largada do GP de São Paulo de Fórmula 1

As penalidades relacionadas à substituição de componentes dos motores provocaram mudanças importantes na ordem de largada. Lando Norris manteve a primeira posição, enquanto pilotos como Lewis Hamilton e Max Verstappen partirão das últimas colocações.

Lando Norris – McLaren Kimi Antonelli – Mercedes Liam Lawson – Racing Bulls Nico Hülkenberg – Audi Isack Hadjar – Red Bull Oliver Bearman – Haas George Russell – Mercedes Fernando Alonso – Aston Martin Alexander Albon – Williams Oscar Piastri – McLaren Rafael Câmara – Haas Arvid Lindblad – Racing Bulls Carlos Sainz – Williams Charles Leclerc – Ferrari Franco Colapinto – Alpine Pierre Gasly – Alpine Lance Stroll – Aston Martin Valtteri Bottas – Cadillac Gabriel Bortoleto – Audi Lewis Hamilton – Ferrari Max Verstappen – Red Bull Sergio Pérez – Cadillac

Lando Norris larga na pole position em Interlagos

Lando Norris garantiu a primeira posição do grid e terá Kimi Antonelli, da Mercedes, ao seu lado na primeira fila. Liam Lawson, da Racing Bulls, completa os três primeiros colocados.

A largada também terá nomes importantes do campeonato em posições mais distantes da frente. George Russell aparece em sétimo, Charles Leclerc em 14º, Lewis Hamilton em 20º e Max Verstappen em 21º, após as punições que alteraram a ordem de partida.

Com os dois brasileiros no grid, o GP de São Paulo terá Rafael Câmara partindo da 11ª posição e Gabriel Bortoleto da 19ª. A corrida será disputada em Interlagos a partir das 14h.