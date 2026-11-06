GP de São Paulo de F1: veja a previsão do tempo para Interlagos no fim de semana

A passagem de frentes frias pode mudar as condições em Interlagos, com maior risco de tempestades durante a classificação e a prova de domingo

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, deve ter um fim de semana marcado pela instabilidade climática.

A previsão do tempo aponta possibilidade de chuva nos três dias de programação, com maior risco de temporais durante o sábado, quando será disputada a classificação, e no domingo, dia da corrida.

Além da precipitação, a passagem de frentes frias deve provocar mudanças nas temperaturas e rajadas de vento. As condições podem influenciar o andamento das atividades na pista, especialmente no aquecimento dos pneus e na estratégia das equipes.

Previsão do tempo para sexta-feira (6): treinos livres

A sexta-feira deve apresentar céu predominantemente nublado e tempo seco na maior parte do dia.

A passagem de uma frente fria deve contribuir para a queda das temperaturas, embora não esteja descartada a ocorrência de garoa ou pancadas isoladas.

Probabilidade de chuva: 30%, principalmente no início da manhã e durante a noite.

30%, principalmente no início da manhã e durante a noite. Temperatura: mínima de 18°C e máxima entre 24°C e 25°C.

mínima de 18°C e máxima entre 24°C e 25°C. Ventos: entre 10 e 16 km/h, com rajadas pontuais de até 30 km/h, vindas de sul-sudeste.

Em períodos de abertura de sol, a temperatura do asfalto pode chegar a aproximadamente 45°C.

Sábado (7): risco de tempestades durante a classificação

O sábado deve começar com sensação de abafamento, mas a chegada de uma nova frente fria tende a aumentar a instabilidade ao longo da tarde.

A previsão aponta 50% de probabilidade de chuva, com possibilidade de pancadas fortes e tempestades acompanhadas de trovoadas.

O período de maior atenção começa a partir das 14h, próximo ao horário da classificação, marcada para as 15h. Também há possibilidade de acúmulo de água e alagamentos na pista.

Probabilidade de chuva: 50%.

50%. Temperatura: mínima de 15°C e máxima entre 27°C e 29°C.

mínima de 15°C e máxima entre 27°C e 29°C. Ventos: rajadas que podem alcançar entre 50 km/h e 60 km/h.

A temperatura do asfalto deve ficar próxima de 40°C.

Domingo (8): corrida com previsão de chuva e frio

O domingo, dia da corrida, deve apresentar uma mudança mais acentuada nas condições climáticas.

A previsão indica temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva persistente, de intensidade moderada a forte, além de trovoadas ao longo do dia.

A probabilidade de precipitação é de 40%. Os termômetros devem registrar mínima entre 13°C e 14°C, enquanto a máxima pode variar de 15°C a 20°C.

Probabilidade de chuva: 40%, com possibilidade de precipitação persistente.

40%, com possibilidade de precipitação persistente. Temperatura: mínima de 13°C a 14°C e máxima entre 15°C e 20°C.

mínima de 13°C a 14°C e máxima entre 15°C e 20°C. Ventos: rajadas entre 15 km/h e 40 km/h.

Com o frio, a temperatura do asfalto também deve cair, ficando próxima de 30°C.

Como a chuva e o frio podem afetar a corrida em Interlagos?

A combinação de pista molhada e asfalto mais frio pode dificultar o aquecimento dos pneus durante a corrida.

Esse cenário exige atenção das equipes na preparação dos carros e nas decisões estratégicas ao longo das 71 voltas.

O desafio ganha importância porque a Pirelli selecionou a gama de compostos mais macios para a etapa, disputada em um circuito cujo asfalto foi recentemente recapeado.

As condições climáticas previstas para o fim de semana podem, portanto, ter influência direta na classificação e na corrida do GP de São Paulo.