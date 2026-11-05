Quem é Rafa Câmara? Conheça a trajetória do brasileiro que estreia na Fórmula 1

Com vaga garantida na equipe para 2027, pernambucano de 21 anos foi promovido antes do previsto e fará sua primeira corrida em Interlagos

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Rafael Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 no GP de São Paulo de 2026, em Interlagos.

O pernambucano de 21 anos foi promovido pela Haas antes do previsto e também disputará a etapa de Las Vegas. Ele já tem contrato para ser piloto titular da equipe na temporada de 2027.

A oportunidade surgiu após a saída de Esteban Ocon. O francês havia sido substituído pelo reserva Ryo Hirakawa no GP do México, mas o japonês precisou cumprir compromissos com a Toyota no Mundial de Endurance. A Haas decidiu, então, antecipar a estreia de Câmara.

Testes privados pesaram na escolha da Haas

A equipe baseou a decisão nos testes privados realizados com carros de temporadas anteriores, em Mugello e Portimão.

Em Portugal, ao pilotar o VF-25, Câmara registrou a volta mais rápida entre os pilotos testados e superou em cerca de dois décimos de segundo o tempo de Oliver Bearman, titular da Haas.

O chefe da equipe, Ayao Komatsu, destacou a adaptação do brasileiro ao carro e o trabalho com os engenheiros. Ao comentar o desempenho nos testes, ele afirmou:

“Rafael mostrou que conseguia se virar muito bem, sem ter muito tempo para aprender o carro. Mostrou mais do que velocidade pura. Ele conseguiu criar um ambiente para tirar o melhor de si mesmo. Foi muito impressionante.”

Trajetória de Rafa Câmara nas categorias de base

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari desde 2021, Câmara construiu a carreira no automobilismo europeu.

Foi vice-campeão da Fórmula 4 Italiana em 2022, campeão da Fórmula Regional Europeia em 2024 e campeão da Fórmula 3 em 2025.

Em 2026, disputa a Fórmula 2 pela Invicta Racing e lidera o campeonato com 207 pontos, sete a mais que o segundo colocado, Nikola Tsolov.

Depois das etapas de São Paulo e Las Vegas pela Haas, o brasileiro voltará à F2 para as provas finais, no Catar e em Abu Dhabi.

Estreia em Interlagos terá desafios específicos

Apesar de ter conquistado títulos paulista e brasileiro no kart, Câmara ainda não disputou uma competição oficial no Autódromo de Interlagos.

O piloto migrou cedo para o automobilismo europeu e fará sua primeira prova no circuito neste fim de semana.

Outro desafio será a adaptação aos carros do regulamento de 2026, que ele ainda não pilotou em sessões oficiais.

Como já tem contrato para 2027, Câmara chega à estreia com a vaga da próxima temporada assegurada. O foco, segundo o próprio piloto, será aprender e trabalhar próximo à equipe.

Em declaração sobre a oportunidade, o brasileiro agradeceu à Haas e à Ferrari e destacou o significado de estrear no país:

“Sou grato à TGR Haas F1 Team por me dar esta oportunidade e também quero agradecer à Ferrari pelo apoio contínuo. Fazer minha estreia na Fórmula 1 no Brasil é um momento especial para mim [...] Sei que há muito a aprender, e meu foco é trabalhar de perto com a equipe e entender o carro.”

Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto: dois brasileiros no grid

A estreia de Câmara ao lado de Gabriel Bortoleto, titular da Audi, marca a presença de dois brasileiros no mesmo grid da Fórmula 1 pela primeira vez desde o GP de Abu Dhabi de 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram a etapa.

Câmara será o 34º brasileiro a disputar um Grande Prêmio da categoria e o sétimo a estrear em território nacional.

Amizade com Kimi Antonelli

O atual campeão mundial Kimi Antonelli foi companheiro de equipe de Câmara na Prema, nas categorias F4 e Fórmula Regional Europeia.

O italiano celebrou a estreia do amigo e disse que espera disputar grandes batalhas com os brasileiros no futuro.

Antonelli também destacou o talento de Câmara e Bortoleto e afirmou que ambos merecem carros competitivos para mostrar seu potencial.