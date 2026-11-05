GP de São Paulo 2026: horários, onde assistir e estreia de Rafael Câmara na F1

Etapa será disputada de 6 a 8 de novembro, em Interlagos, com Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto no grid; veja a agenda e as transmissões

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O GP de São Paulo de Fórmula 1 será disputado entre 6 e 8 de novembro, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. A etapa é a 20ª da temporada e encerra a rodada tripla nas Américas.

A programação começa na sexta-feira (6), com dois treinos livres. No sábado (7), serão realizados o terceiro treino e a classificação. A corrida está marcada para domingo (8), às 14h, com 71 voltas.

A corrida terá transmissão ao vivo da TV Globo. A etapa também poderá ser acompanhada pelo sportv3, Globoplay e F1 TV Pro.

Programação do GP de São Paulo

Sexta-feira (6/11): Treino Livre 1, às 12h30; Treino Livre 2, às 16h.

Treino Livre 1, às 12h30; Treino Livre 2, às 16h. Sábado (7/11): Treino Livre 3, às 11h30; classificação, às 15h.

Treino Livre 3, às 11h30; classificação, às 15h. Domingo (8/11): desfile dos pilotos, às 12h; corrida, às 14h.

O evento também terá corridas da Porsche Cup e da Fórmula 4 Brasil.

Rafael Câmara estreia na Fórmula 1 em Interlagos

O pernambucano Rafael Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 no GP de São Paulo.

O piloto de 21 anos, integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, foi chamado pela Haas para disputar as etapas de Interlagos e Las Vegas. Ele já tem contrato para ser titular da equipe em 2027.

Câmara lidera o campeonato da Fórmula 2 pela Invicta Racing, com 207 pontos e sete de vantagem na classificação. A estreia na F1 foi antecipada após testes privados em Portimão com o carro VF-25. Neles, o brasileiro superou o tempo de Oliver Bearman em dois décimos de segundo.

Esta será a primeira competição oficial de Câmara no circuito de Interlagos. O piloto afirmou que está grato à Haas pela oportunidade e à Ferrari pelo apoio, e que pretende trabalhar com a equipe para conhecer o carro e fazer o melhor trabalho possível.

Dois brasileiros no grid após dez anos

A presença de Câmara ao lado de Gabriel Bortoleto, titular da Audi, marca o retorno de dois brasileiros ao mesmo grid da Fórmula 1 após dez anos.

A última vez havia sido no GP de Abu Dhabi de 2016, com Felipe Massa e Felipe Nasr.

Bortoleto chega à etapa em casa após conquistar os títulos da Fórmula 3, em 2023, e da Fórmula 2, em 2024.

Para a corrida em Interlagos, o paulista apresentou um capacete com design especial. A Audi também preparou uma pintura comemorativa em verde e amarelo para o carro do brasileiro.

O que está em jogo no campeonato

Kimi Antonelli, da Mercedes, já garantiu o título de pilotos no GP da Cidade do México. O italiano soma 380 pontos e, aos 20 anos, tornou-se o campeão mais jovem da história da categoria, de acordo com os dados fornecidos.

A disputa pelo vice-campeonato segue aberta. Max Verstappen tem 261 pontos, Lewis Hamilton soma 259, George Russell aparece com 250 e Charles Leclerc, com 245.

No Mundial de Construtores, a Mercedes tem 126 pontos de vantagem sobre a Ferrari e pode confirmar o título em Interlagos. Para isso, precisa somar pelo menos três pontos a mais que a rival italiana no fim de semana.

Outros destaques da etapa

Lewis Hamilton: chega ao GP de São Paulo com a marca de 400 Grandes Prêmios disputados na carreira. O britânico conquistou seu primeiro título mundial em Interlagos, em 2008.

chega ao GP de São Paulo com a marca de 400 Grandes Prêmios disputados na carreira. O britânico conquistou seu primeiro título mundial em Interlagos, em 2008. Max Verstappen: venceu três das últimas quatro etapas, incluindo o GP do México, e tem três vitórias em Interlagos.

venceu três das últimas quatro etapas, incluindo o GP do México, e tem três vitórias em Interlagos. Haas: Colton Herta pilotará o carro de Sergio Pérez no primeiro treino livre. A participação faz parte do caminho do norte-americano para alcançar os pontos necessários à Superlicença.

Colton Herta pilotará o carro de Sergio Pérez no primeiro treino livre. A participação faz parte do caminho do norte-americano para alcançar os pontos necessários à Superlicença. Cadillac: a equipe dará a Herta a oportunidade no TL1 para que ele avance na obtenção da Superlicença e seja avaliado para uma vaga titular em 2027.

a equipe dará a Herta a oportunidade no TL1 para que ele avance na obtenção da Superlicença e seja avaliado para uma vaga titular em 2027. Ferrari: chega ao Brasil após um desentendimento entre Hamilton e Leclerc no México, que terminou com punição ao monegasco.

Interlagos: circuito e condições de pista

O Autódromo José Carlos Pace tem 4,309 quilômetros de extensão e 15 curvas. Entre os trechos mais conhecidos estão o S do Senna e a Curva do Sol. Para a edição de 2026, partes do circuito receberam novo asfalto.

A Pirelli levou os compostos mais macios de sua gama para o fim de semana. A combinação com o recapeamento torna a escolha dos pneus um dos pontos de atenção das equipes.

A previsão indicada para o fim de semana aponta tempo estável na sexta-feira, calor próximo de 29°C e possibilidade de pancadas de chuva no sábado à tarde.

Para domingo, a expectativa é de temperatura em torno de 15°C e chuva persistente durante a corrida. As condições podem alterar a aderência da pista e o desgaste dos pneus.

Histórias e marcas em Interlagos

Além da disputa pelo campeonato, o GP de São Paulo terá marcos individuais e homenagens.

Lewis Hamilton alcançará 400 GPs disputados na carreira. O britânico venceu pela primeira vez o Mundial de Pilotos em Interlagos, em 2008.

Max Verstappen soma três vitórias no circuito. Pierre Gasly, da Alpine, busca seu terceiro pódio no Brasil.

O francês já conquistou dois dos cinco pódios de sua carreira em Interlagos e afirmou que acompanha a previsão do tempo, com expectativa de chuva.

O fim de semana também será marcado pela morte de Alan Jones, campeão mundial de 1980 pela Williams. O australiano tinha 80 anos.

Interlagos e o impacto do evento em São Paulo

A organização projeta que o GP de São Paulo movimente R$ 2,5 bilhões na capital paulista, acima dos R$ 2,3 bilhões registrados em 2025.

A expectativa é superar também o recorde de público total dos três dias, de 303.627 espectadores, estabelecido no ano passado.

Nos últimos anos, a Prefeitura de São Paulo investiu cerca de R$ 500 milhões em obras no autódromo.

A capacidade fixa de assentos passou de 21.794 para 29.606 lugares, incluindo a reconstrução da Arquibancada A e a criação de estruturas permanentes nas Curvas do Senna e da Laranjinha.

O que esperar da etapa

O GP de São Paulo é disputado com os carros do regulamento de 2026, que prevê modelos mais leves e curtos, aerodinâmica ativa e unidades de potência híbridas com divisão de energia entre eletricidade e combustão, abastecidas com combustível sustentável.

Com o título de pilotos já definido, Interlagos ainda terá impacto na disputa pelo vice-campeonato e na classificação de construtores. A etapa também marca a estreia de Rafael Câmara e a presença de dois brasileiros no grid da Fórmula 1.