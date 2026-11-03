F1: Rafa Câmara faz exames para estrear pela Haas no GP de Sâo Paulo

Pernambucano foi convocado para exames visando à participação no GP de São Paulo, entre os dias 6 e 8 de novembro, após ausência de Esteban Ocon

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O pernambucano Rafa Câmara está mais perto de antecipar sua estreia na Fórmula 1. O piloto recifense foi convocado para iniciar os exames necessários para sua participação no GP de São Paulo, entre os dias 6 e 8 de novembro, em Interlagos. A informação foi apurada pelo Blog do Torcedor, com exclusividade.

Campeão da Fórmula 3 e já anunciado como titular da Haas para 2027, Câmara deve disputar pela primeira vez uma corrida da principal categoria do automobilismo mundial justamente no Brasil.

Rafa Câmara pode substituir Esteban Ocon na Haas

A possibilidade de estreia ganhou força após o francês Esteban Ocon ficar fora do GP do México, em meio a divergências internas com a equipe.

Naquela etapa, o japonês Ryo Hirakawa foi o responsável por substituir o piloto.

Câmara já era considerado um dos principais candidatos para assumir o posto de Ocon em São Paulo.

A expectativa é que a Haas e a Ferrari, equipe à qual o brasileiro está vinculado, façam um anúncio oficial sobre a participação do pernambucano.

Pernambucano pode disputar fim de semana completo em Interlagos

Inicialmente, Rafa Câmara tinha participação prevista no primeiro treino livre do GP de São Paulo com a Ferrari.

Com a possibilidade de assumir o lugar de Ocon, no entanto, o piloto poderá participar de toda a programação da etapa, incluindo a corrida de domingo, pela Haas.

Câmara deve dividir o grid com Gabriel Bortoleto, da Audi. O GP de São Paulo vai marcar o retorno de dois brasileiros à mesma prova de Fórmula 1 no país.

Rafa Câmara lidera a Fórmula 2

Além de ter conquistado o título da Fórmula 3, o pernambucano lidera atualmente a Fórmula 2. Restam duas etapas para o encerramento da temporada da categoria: Catar e Abu Dhabi.

A possibilidade de estreia na F1 representa a chance de o brasileiro antecipar a chegada à categoria, prevista inicialmente para 2027, quando assumirá uma vaga titular na Haas.